Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Готівковий курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,67

48,51

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025 (інфографіка)

Івано-Франківськ
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на листопад 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у листопаді 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні сім місяців ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 23%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 4%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 27%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Станом на початок листопад 2025 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську піднялася у ціні на 8,3% у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок жовтня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 15 500 грн, то на початок листопада середня ціна оренди "однушок" становила 16 800 грн.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) – листопад  2025, інфографіка: ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 18 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (59) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на листопад 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську впала на 9,1%. Тобто на початку жовтня 2025 ціна становила 18 600 грн, і на початку листопада середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську відповідно становить 16 900 грн.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) – листопад 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (87) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на листопад 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

У порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську піднялася на 0,5%. Тобто на початку жовтня 2025 ціна оренда "трьошки" вартувала в середньому 18 900 грн, а вже на початку листопада середня ціна на оренду трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 19 000 грн.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) – листопад 2025, інфографіка ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 18 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (59) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську, інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:

  • Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2025 (інфографіка); 
  • Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка); 
  • Ціни на оренду квартир в Україні у листопаді 2025 (інфографіка).