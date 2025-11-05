- Категорія
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на листопад 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у листопаді 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні сім місяців ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 23%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 4%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 27%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Станом на початок листопад 2025 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську піднялася у ціні на 8,3% у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок жовтня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 15 500 грн, то на початок листопада середня ціна оренди "однушок" становила 16 800 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 18 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (59) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську впала на 9,1%. Тобто на початку жовтня 2025 ціна становила 18 600 грн, і на початку листопада середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську відповідно становить 16 900 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (87) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську
У порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську піднялася на 0,5%. Тобто на початку жовтня 2025 ціна оренда "трьошки" вартувала в середньому 18 900 грн, а вже на початку листопада середня ціна на оренду трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 19 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 18 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (59) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
