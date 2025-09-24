- Категория
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2025 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на сентябрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в сентябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2025 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 13%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 24%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась в цене на 12,8% по сравнению с прошлым месяцем. То есть, если по состоянию на начало августа в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 14 700 грн, то на начало сентября средняя цена аренды "однушек" составляла 16 700 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 16 000 – 18 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (67) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску
Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась на 10,65%. То есть в начале августа 2025 года цена составляла 16 900 грн, а уже в начале сентября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 700 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (74) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась на 5,26%. То есть в начале августа 2025 г. цена аренда "трешки" стоила в среднем 19 000 грн, а уже в начале сентября средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 800 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2025 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000 — 25 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (22) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.