Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2025 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на сентябрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в сентябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2025 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 13%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 24%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась в цене на 12,8% по сравнению с прошлым месяцем. То есть, если по состоянию на начало августа в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 14 700 грн, то на начало сентября средняя цена аренды "однушек" составляла 16 700 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) – сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 16 000 – 18 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (67) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась на 10,65%. То есть в начале августа 2025 года цена составляла 16 900 грн, а уже в начале сентября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 700 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) – сентябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (74) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась на 5,26%. То есть в начале августа 2025 г. цена аренда "трешки" стоила в среднем 19 000 грн, а уже в начале сентября средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 800 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) – сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2025 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000 — 25 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (22) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.