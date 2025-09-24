Запланована подія 2

Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2025 (інфографіка)

Івано-Франківськ
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у вересні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 13%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 17%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 24%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Станом на початок вересня 2025 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську піднялася у ціні на 12,8% у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок серпня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 14 700 грн, то на початок вересня середня ціна оренди "однушок" становила 16 700 грн.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) – вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 16 000 – 18 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (67) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську піднялася на 10,65%. Тобто на початку серпня 2025 ціна становила 16 900 грн, а вже на початку вересня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 18 700 грн.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) - вересень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (74) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

У порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську піднялася на 5,26%. Тобто на початку серпня 2025 ціна оренда “трьошки” вартувала в середньому 19 000 грн, а вже на початку вересня середня ціна на оренду трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 800 грн.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000 – 25 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (22) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську, інфографіка: ЛУН Статистика