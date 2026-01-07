- Категория
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в январе 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в январе 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в январе 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 7%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 13%, а цена трехкомнатных квартир вообще не изменилась.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По состоянию на начало января 2026 аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске не изменилась, по сравнению с прошлым месяцем.
То есть, если по состоянию на начало декабря в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 15 000 грн, то на начало января средняя цена аренды "однушек" составляла 15 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 16 000 – 18 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (69) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску
Статистика, в сравнении с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске выросла на 2,69%.
То есть в начале декабря 2025 года цена составляла 18 600 грн., и в начале января средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске соответственно составляет 19 100 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (95) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску
В сравнении с прошлым месяцем цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске немного упала. То есть в начале декабря 2025 года аренда "трешки" стоила в среднем 19 000 грн, а уже в начале января средняя цена на аренду трехкомнатных квартир стоила 18 200 грн, то есть упала на 4,21%.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на январь 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 - 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (31) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
