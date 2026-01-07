Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в январе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в январе 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 7%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 13%, а цена трехкомнатных квартир вообще не изменилась.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало января 2026 аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске не изменилась, по сравнению с прошлым месяцем.

То есть, если по состоянию на начало декабря в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 15 000 грн, то на начало января средняя цена аренды "однушек" составляла 15 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 16 000 – 18 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (69) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на январь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Статистика, в сравнении с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске выросла на 2,69%.

То есть в начале декабря 2025 года цена составляла 18 600 грн., и в начале января средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске соответственно составляет 19 100 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (95) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на январь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

В сравнении с прошлым месяцем цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске немного упала. То есть в начале декабря 2025 года аренда "трешки" стоила в среднем 19 000 грн, а уже в начале января средняя цена на аренду трехкомнатных квартир стоила 18 200 грн, то есть упала на 4,21%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на январь 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 - 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (31) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на январь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

