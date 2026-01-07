- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у січні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на січень 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у січні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківску
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у січні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 7%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 13%, а ціна трикімнатних квартир взагалі не змінилася
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківску
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Станом на початок січня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську не змінилася, у порівнянні з минулим місяцем.
Тобто якщо станом на початок грудня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 15 000 грн, то на початок січня середня ціна оренди "однушок" становила 15 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 16 000 – 18 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (69) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську зросла на 2,69%.
Тобто на початку грудня 2025 ціна становила 18 600 грн, і на початку січня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську відповідно становить 19 100 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (95) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську
У порівнянні з минулим місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську трохи впала. Тобто на початку грудня 2025 оренда "трьошки" вартувала в середньому 19 000 грн, а вже на початку січня середня ціна на оренду трикімнатних квартир коштувала 18 200 грн, тобто впала на 4,21%.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (31) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у січні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Львові у січні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Україні у січні 2026 (інфографіка).