Цены на аренду квартир в Киеве в марте 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные с основных платформ недвижимости, чтобы показать актуальное состояние арендного рынка на март 2026 года. Подробную аналитику и инфографику смотрите ниже.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в марте 2026 года

В марте 2026 года столичный рынок арендного жилья показывает умеренную активность на фоне сезонного оживления. Согласно данным портала ЛУН Статистика, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за последний год практически не поменялась. Детальнее динамику цен на квартиры в зависимости от количества комнат и районного размещения рассмотрим далее.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало марта 2026 г. аренда однокомнатных квартир в Киеве остается стабильной как со стороны предложений арендодателей, так и по статистике заключенных договоров. Если в начале февраля средняя стоимость составляла 15 900 – 17 000 гривен, то в начале марта цена сохранилась на том же уровне, согласно информации ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Стабильность арендной платы, вероятно, связана с постепенным возобновлением рынка после зимнего сезона и медленным ростом спроса в начале весны. Дополнительное влияние оказывают экономическая ситуация и ограниченное количество доступного жилья на рынке.

Также следует учитывать последствия тяжелого февраля: длительные отключения света, тепла и воды в части киевских домов сдерживают активность как арендаторов, так и арендодателей. Это продолжает охлаждать рынок аренды даже в начале весны.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в таких районах, как:

Печерский — 37 000 грн;

Шевченковский — 28 000 грн;

Голосеевский — 20 000 грн.

В то же время к районам со средним ценовым уровнем на аренду квартир в марте 2026 года относятся:

Подольский — 20 000 грн;

Соломенский — 15 100 грн;

Дарницкий — 15 000 грн;

Оболонский — 14 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева – март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

А бюджетное жилье доступно в следующих районах:

Святошинский — 13 000 грн;

Днепровский — 14 000 грн;

Деснянский — 9 500 грн.

Также выгодные варианты аренды однокомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

Софиевская Борщаговка — 15 000 грн;

Ирпень — 14 000 грн;

Петропавловская Борщаговка — 14 000 грн;

Вишневое — 13 000 грн;

Буча — 12 000 грн;

Бровары — 12 800 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Высокие цены на однокомнатные квартиры установлены в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) – 21000 грн.

Первая категория пользуется спросом благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре. Дореволюционные дома ценят уникальную архитектуру, высокие потолки и локацию в исторических кварталах Киева.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве – март 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры «среднего сегмента» представлены в следующих домах:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 16 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) – 14 000 грн.

Самые бюджетные предложения доступны в домах таких типов:

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) – 11 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) – 11 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

По информации ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 10 000–15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (958) приходится именно на этот промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве по состоянию на март 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 10 400 грн, и по такой стоимости сдается 9,8% однокомнатных квартир. Такой же процент квартир сдаются также за 15 200 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве – март 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало марта 2026 аренда двухкомнатных квартир в Киеве незначительно выросла по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале февраля средняя стоимость составляла от 22 600 гривен (по заключенным договорам) до 26 000 грн (предложения от арендодателей), то в марте цена скорректировалась до 20 800 – 25 000 грн, то есть примерно на -7,96% и -3,85% по данным ЛУН.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве – март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Самые дорогие районы для аренды:

Печерский — 47 800 грн;

Шевченковский — 34 800 грн;

Голосеевский — 30 000 грн.

К районам со средним ценовым уровнем на аренду двухкомнатных квартир в марте 2026 года относятся:

Подольский — 24 000 грн;

Соломенский — 21 000 грн;

Оболонский — 20 000 грн;

Святошинский — 16 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам – март 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Самое доступное двухкомнатное жилье для аренды предлагается в следующих районах:

Дарницкий — 15 000 грн;

Днепровский — 15 000 грн;

Деснянский — 12 000 грн.

Также доступны варианты в среднем ценовом диапазоне по аренде двухкомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

Софиевская Борщаговка — 20 000 грн;

Ирпень — 20 000 грн;

Бровары — 14 000 грн.

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно представлены в домах таких типов:

Дореволюционные (построены до 1918 года) – 39 000 грн;

Новостройки (построены после 2010 года) - 36 000 грн.

Одновременно двухкомнатные квартиры сдаются по средней цене в домах таких типов:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 28 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 20 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки – март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые бюджетные предложения по двухкомнатным квартирам доступны в домах таких типов:

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 14 000 грн;

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) — 13 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодное расположение в исторических или транспортно удобных районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (478) приходится именно на этот ценовой промежуток, который можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По информации M2bomber, по состоянию на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 грн, по такой стоимости сдается 11.7% двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – март 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в марте 2026 года составляет 28 900 грн – уровень остается практически неизменным по сравнению с февралем (29 100 грн). В то же время, средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 43 500 грн — арендодатели удерживают ценовые позиции без существенных корректировок второй месяц подряд.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве – март 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Такая разница между ценами свидетельствует о том, что стоимость в предложениях (объявлениях от собственников) часто не совпадает с суммами, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, когда арендодатели постепенно корректируют цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с рыночными реалиями.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самые дорогие районы для аренды 3-комнатной квартиры:

Печерский — 78 200 грн;

Шевченковский — 52 200 грн;

Голосеевский — 41 600 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам – март 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним ценовым уровнем на аренду трехкомнатных квартир в марте 2026 года относятся:

Подольский — 35 000 грн;

Оболонский — 33 600 грн;

Соломенский — 30 000 грн;

Днепровский — 25 500 грн;

Дарницкий — 24 000 грн.

Самая бюджетная аренда жилья доступна в следующих районах:

Святошинский — 20 000 грн;

Деснянский — 13 800 грн.

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по типу дома

Самые дорогие варианты аренды трехкомнатных квартир в Киеве представлены в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) — 65 000 грн;

Дореволюционные (построены до 1918 года) — 52 000 грн.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир приходится на следующие дома:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 42 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 32 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки - март 2026 Инфографика ЛУН Статистика

И, наконец, самые доступные квартиры традиционно находятся в домах таких типов:

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) — 18 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 18 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной стоимости и часто выгодному расположению в исторических кварталах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (161) приходится именно на этот промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве

Инфографика: ЛУН Статистика

По информации M2bomber, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 18 000 грн, по такой стоимости сдается 8,3% квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на март 2026

Инфографика: m2bomber

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах: