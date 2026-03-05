Ціни на оренду квартир в Києві у березні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані з основних платформ з нерухомості, щоб показати актуальний стан орендного ринку на березень 2026 року. Детальну аналітику та інфографіку дивіться нижче.

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у березні 2026

У березні 2026 року столичний ринок орендного житла демонструє помірну активність на тлі сезонного пожвавлення. Згідно з даними порталу ЛУН Статистика, середня вартість оренди однокімнатних квартир за останній рік фактично не змінилася. Детальніше динаміку цін на квартири залежно від кількості кімнат та районного розміщення розглянемо далі.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок березня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві залишається стабільною як з боку пропозицій орендодавців, так і за статистикою укладених договорів. Якщо на початку лютого середня вартість складала 15 900 – 17 000 гривень, то на початку березня ціна збереглася на тому самому рівні, згідно з інформацією ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Стабільність орендної плати, ймовірно, пов'язана з поступовим відновленням ринку після зимового сезону та повільним зростанням попиту на початку весни. Додатковий вплив мають економічна ситуація та обмежена кількість доступного житла на ринку.

Також варто враховувати наслідки важкого лютого: тривалі відключення світла, тепла та води у частині київських будинків стримують активність як орендарів, так і орендодавців. Це продовжує «охолоджувати» ринок оренди навіть на початку весни.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані в таких районах, як:

Печерський — 37 000 грн;

Шевченківський — 28 000 грн;

Голосіївський — 20 000 грн.

Водночас до районів із середнім ціновим рівнем на оренду квартир у березні 2026 належать:

Подільський — 20 000 грн;

Солом'янський — 15 100 грн;

Дарницький — 15 000 грн;

Оболонський — 14 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Києва – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

А найбюджетніше житло доступне у наступних районах:

Святошинський — 13 000 грн;

Дніпровський — 14 000 грн;

Деснянський — 9 500 грн.

Також вигідні варіанти оренди однокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:

Софіївська Борщагівка — 15 000 грн;

Ірпінь — 14 000 грн;

Петропавлівська Борщагівка — 14 000 грн;

Вишневе — 13 000 грн;

Буча — 12 000 грн;

Бровари — 12 800 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найвищі ціни на однокімнатні квартири встановлені у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 21 000 грн.

Перша категорія користується попитом завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі. Дореволюційні будинки цінуються за унікальну архітектуру, високі стелі та локацію в історичних кварталах Києва.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві – березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири «середнього сегменту» представлені в таких будинках:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 16 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 14 000 грн.

Найбюджетніші пропозиції доступні в будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 11 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 11 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

За інформацією ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000–15 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди однокімнатних квартир (958) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві становить 10 400 грн, і за такою вартістю здається 9,8% однокімнатних квартир. Такий самий відсоток квартир здаються також за 15 200 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві – березень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок березня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві незначно зросла порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку лютого середня вартість становила від 22 600 гривень (за укладеними договорами) до 26 000 грн (пропозиції від орендодавців), то в березні ціна скоригувалася до 20 800 – 25 000 грн, тобто приблизно на −7,96% та −3,85% за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві – березень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах

Найдорожчі райони для оренди:

Печерський — 47 800 грн;

Шевченківський — 34 800 грн;

Голосіївський — 30 000 грн.

До районів із середнім ціновим рівнем на оренду двокімнатних квартир у березні 2026 належать:

Подільський — 24 000 грн;

Солом'янський — 21 000 грн;

Оболонський — 20 000 грн;

Святошинський — 16 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами – березень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Найдоступніше двокімнатне житло для оренди пропонується у таких районах:

Дарницький — 15 000 грн;

Дніпровський — 15 000 грн;

Деснянський — 12 000 грн.

Також доступні варіанти в середньому ціновому діапазоні з оренди двокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:

Софіївська Борщагівка — 20 000 грн;

Ірпінь — 20 000 грн;

Бровари — 14 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі квартири традиційно представлені у будинках таких типів:

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 39 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 36 000 грн.

Водночас двокімнатні квартири здаються за середньою ціною у будинках таких типів:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 28 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 20 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови – березень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбюджетніші пропозиції по двокімнатним квартирам доступні в будинках таких типів:

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 14 000 грн;

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 13 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу ціну та часто вигідне розташування в історичних або транспортно зручних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди двокімнатних квартир (478) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві – березень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за інформацією M2bomber, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 000 грн, за такою вартістю здається 11.7% двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві – березень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у березні 2026 року становить 28 900 грн — рівень залишається практично незмінним порівняно з лютим (29 100 грн). Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 43 500 грн — орендодавці утримують цінові позиції без суттєвих коригувань другий місяць поспіль.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві – березень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Така відмінність між цінами свідчить про те, що вартість у пропозиціях (оголошеннях від власників) часто не збігається з тими сумами, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями простежується тенденція, коли орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до ринкових реалій.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчі райони для оренди 3-кімнатної квартири:

Печерський — 78 200 грн;

Шевченківський — 52 200 грн;

Голосіївський — 41 600 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві за районами – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

До районів із середнім ціновим рівнем на оренду трикімнатних квартир у березні 2026 належать:

Подільський — 35 000 грн;

Оболонський — 33 600 грн;

Солом'янський — 30 000 грн;

Дніпровський — 25 500 грн;

Дарницький — 24 000 грн.

Найбюджетніша оренда житла доступна у таких районах:

Святошинський — 20 000 грн;

Деснянський — 13 800 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку

Найдорожчі варіанти оренди трикімнатних квартир в Києві представлені у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 65 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 52 000 грн.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир припадає на такі будинки:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 42 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 32 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — березень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

І нарешті, найдоступніші квартири традиційно знаходяться у будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 18 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 18 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу вартість та часто вигідне розташування в історичних кварталах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди трикімнатних квартир (161) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Інфографіка: ЛУН Статистика

За інформацією M2bomber, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 18 000 грн, за такою вартістю здається 8,3% квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві станом на березень 2026

Інфографіка: m2bomber

