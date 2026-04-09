Цены на аренду квартир в Одессе в апреле 2026 года (инфографика)

Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на апрель 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в апреле 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 25%, двухкомнатные квартиры подорожали в цене аренды на 19%, а аренда трехкомнатных фактически поднялась на 10%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе

По данным ЛУН Статистика, в апреле 2026 средняя стоимость аренды однокомнатных квартир удерживается на уровне предыдущего месяца.

Если в марте арендодатели предлагали жилье в среднем за 10 000 гривен, то в апреле цена остается на том же уровне. А вот по арендаторам, которые в марте арендовали квартиры в среднем за 8 000 гривен, в апреле платят похожую сумму.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в следующих районах:

Приморский — 14 000 грн;

Киевский — 9 900 грн.

В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в апреле 2026 года относятся:

Хаджибейский — 9 000 грн;

Пересыпский — 6 500 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (383) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на апрель 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на апрель 2026 года на рынке аренды квартир наблюдается несколько ценовых категорий, которые чаще всего встречаются в одинаковом процентном соотношении 17,4%.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе – апрель 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе

В апреле 2026 г. в Одессе рынок аренды двухкомнатных квартир демонстрирует умеренную стабильность как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в марте средняя стоимость предложений составляла 14 000 гривен, то в апреле цена остается немного опустившейся до 13 500. Арендаторы, которые в марте снимали жилье в среднем за 11 700 гривен, в апреле платят 9 900 гривен, то есть на 15,4% меньше.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Самым дорогим районом традиционно выступает:

Приморский — 17 600 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в апреле 2026 года, к которому относятся:

Киевский — 11 000 грн;

Хаджибейский — 10 000 грн;

Пересыпский — 9 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Одессы – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (167) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе на апрель 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 15 200 грн, по такой цене сдается по 17,6% двухкомнатных квартир в Одессе.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – апрель 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в апреле 2026 года удерживается на уровне марта. Если в начале марта 2026 цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 20 000 грн, то в начале апреля ценовая позиция составляет 22 000 грн, то есть на 10% больше.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды трехкомнатной квартиры неизменно выступает:

Приморский — 27 000 грн.

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в

Киевском районе — 11 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Одессы – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-х комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (113) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе на апрель 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах: