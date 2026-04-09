Цены на аренду квартир в Одессе в апреле 2026 года (инфографика)
Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на апрель 2026 года.
Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в апреле 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 25%, двухкомнатные квартиры подорожали в цене аренды на 19%, а аренда трехкомнатных фактически поднялась на 10%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе
По данным ЛУН Статистика, в апреле 2026 средняя стоимость аренды однокомнатных квартир удерживается на уровне предыдущего месяца.
Если в марте арендодатели предлагали жилье в среднем за 10 000 гривен, то в апреле цена остается на том же уровне. А вот по арендаторам, которые в марте арендовали квартиры в среднем за 8 000 гривен, в апреле платят похожую сумму.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы
Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в следующих районах:
- Приморский — 14 000 грн;
- Киевский — 9 900 грн.
В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в апреле 2026 года относятся:
- Хаджибейский — 9 000 грн;
- Пересыпский — 6 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (383) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на апрель 2026 года на рынке аренды квартир наблюдается несколько ценовых категорий, которые чаще всего встречаются в одинаковом процентном соотношении 17,4%.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе
В апреле 2026 г. в Одессе рынок аренды двухкомнатных квартир демонстрирует умеренную стабильность как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в марте средняя стоимость предложений составляла 14 000 гривен, то в апреле цена остается немного опустившейся до 13 500. Арендаторы, которые в марте снимали жилье в среднем за 11 700 гривен, в апреле платят 9 900 гривен, то есть на 15,4% меньше.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам
Самым дорогим районом традиционно выступает:
- Приморский — 17 600 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в апреле 2026 года, к которому относятся:
- Киевский — 11 000 грн;
- Хаджибейский — 10 000 грн;
- Пересыпский — 9 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (167) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 15 200 грн, по такой цене сдается по 17,6% двухкомнатных квартир в Одессе.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в апреле 2026 года удерживается на уровне марта. Если в начале марта 2026 цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 20 000 грн, то в начале апреля ценовая позиция составляет 22 000 грн, то есть на 10% больше.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самым дорогим районом для аренды трехкомнатной квартиры неизменно выступает:
- Приморский — 27 000 грн.
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в
- Киевском районе — 11 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-х комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (113) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
