Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)

Одеса
Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 25%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на оренду на 19%, а оренда трикімнатних фактично піднялася на 10%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у квітні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир утримується на рівні попереднього місяця. 

Якщо у березні орендодавці пропонували житло в середньому за 10 000 гривень, то в квітні ціна залишається на тому самому рівні. А от щодо орендарів, які у березні орендували квартири в середньому за 8 000 гривень, у квітні сплачують схожу суму.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі – квітень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах: 

  • Приморський — 14 000 грн; 
  • Київський — 9 900 грн.

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться: 

  • Хаджибейський — 9 000 грн; 
  • Пересипський — 6 500 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Одеси – квітень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Одесі становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (383) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на квітень 2026 року 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на квітень 2026 року на ринку оренди квартир спостерігається кілька цінових категорій, які найчастіше зустрічаються в однаковому відсотковому співвідношенні 17,4%.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі – квітень 2026 
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У квітні 2026 року в Одесі ринок оренди двокімнатних квартир демонструє помірну стабільність як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо у березні середня вартість пропозицій становила 14 000 гривень, то в квітні ціна залишається трохи опустилася до 13 500. Орендарі, які у березні знімали житло в середньому за 11 700 гривень, у квітні платять 9 900 гривень, тобто на 15,4% менше.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі – квітень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає: 

  • Приморський — 17 600 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у квітні 2026, до якого належать: 

  • Київський — 11 000 грн; 
  • Хаджибейський — 10 000 грн; 
  • Пересипський — 9 000 грн.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районам Одеси – квітень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (167) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на квітень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 15 200 грн, за такою ціною здається по 17,6% двокімнатних квартир в Одесі.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі – квітень 2026 
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у квітні 2026 утримується на рівні березня. Якщо на початку березня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 20 000 грн, то на початку квітня цінова позиція становить 22 000 грн, тобто на 10% більше.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі – квітень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає: 

  • Приморський — 27 000 грн.

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у 

  • Київському районі — 11 000 грн.
Фото 11 — Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир по районам Одеси – квітень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (113) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 12 — Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на квітень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

