Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка)
Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року.
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 25%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на оренду на 19%, а оренда трикімнатних фактично піднялася на 10%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у квітні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир утримується на рівні попереднього місяця.
Якщо у березні орендодавці пропонували житло в середньому за 10 000 гривень, то в квітні ціна залишається на тому самому рівні. А от щодо орендарів, які у березні орендували квартири в середньому за 8 000 гривень, у квітні сплачують схожу суму.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах:
- Приморський — 14 000 грн;
- Київський — 9 900 грн.
Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться:
- Хаджибейський — 9 000 грн;
- Пересипський — 6 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Одесі становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (383) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на квітень 2026 року на ринку оренди квартир спостерігається кілька цінових категорій, які найчастіше зустрічаються в однаковому відсотковому співвідношенні 17,4%.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
У квітні 2026 року в Одесі ринок оренди двокімнатних квартир демонструє помірну стабільність як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо у березні середня вартість пропозицій становила 14 000 гривень, то в квітні ціна залишається трохи опустилася до 13 500. Орендарі, які у березні знімали житло в середньому за 11 700 гривень, у квітні платять 9 900 гривень, тобто на 15,4% менше.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожчим районом традиційно виступає:
- Приморський — 17 600 грн.
За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у квітні 2026, до якого належать:
- Київський — 11 000 грн;
- Хаджибейський — 10 000 грн;
- Пересипський — 9 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (167) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 15 200 грн, за такою ціною здається по 17,6% двокімнатних квартир в Одесі.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у квітні 2026 утримується на рівні березня. Якщо на початку березня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 20 000 грн, то на початку квітня цінова позиція становить 22 000 грн, тобто на 10% більше.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:
- Приморський — 27 000 грн.
Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у
- Київському районі — 11 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (113) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
