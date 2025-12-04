Запланована подія 2

Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)

Одесса
Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)

Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на декабрь 2025 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 18%, двухкомнатные квартиры упали в цене на 13%, а аренда трехкомнатных стоит на 11% дороже шести месяцев назад.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.

По данным ЛУН Статистика, в декабре 2025 средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в нижнем ценовом сегменте уменьшилась.

Если в ноябре арендодатели предлагали жилье в среднем за 10500 гривен, то в декабре цена снизилась до 10000 гривен, что составляет примерно 4,76%.

В то же время арендаторы, арендовавшие в ноябре квартиры в среднем за 9 300 гривен, в декабре платили около 8 300 гривен, то есть на 10,75 % меньше, чем месяцем ранее.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы.

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

  • Приморский — 12 000 грн;
  • Киевский — 8 000 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся:

  • Хаджибейский — 7 000 грн;
  • Пересыпский — 6 500 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе.

Согласно данным ЛУН Статистика, на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 8 000 – 10 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (486) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 16 800 грн, и по такой цене сдается 11,8% однокомнатных квартир.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе – декабрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе.

В декабре 2025 года в Одессе заметное снижение цен на аренду двухкомнатных квартир не зафиксировано, как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов.

Если в ноябре средняя стоимость предложений составляла 13 000 гривен, то в декабре она осталась прежней. В то же время арендаторы, которые в ноябре снимали жилье в среднем за 10 800 гривен, в декабре платили около 10 600 гривен, что означает снижение почти на 1,85%.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-х комнатных квартир в Одессе – декабрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.

Самым дорогим районом традиционно выступает:

  • Приморский — 15 000 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в декабре 2025 года, к которому относятся:

  • Киевский — 10 000 грн;
  • Хаджибейский — 8 000 грн;
  • Пересыпский — 8 000 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам – декабрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе.

Согласно данным ЛУН Статистика, на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 – 14 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (214) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – декабрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 20 000 грн, по такой цене сдается 16,7% двухкомнатных квартир в Одессе.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – декабрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе.

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в декабре 2025 года упала на 3,14% за последний месяц. То есть, как в начале ноября 2025 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 19 100 грн в среднем, то в начале декабря цена достигла 18 500 грн.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе – декабрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды трехкомнатной квартиры неизменно выступает:

  • Приморский — 23 400 грн.

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе - 12 000 грн.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе.

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (115) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе – декабрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 42 000 грн, по такой цене сдается 13,3% двухкомнатных квартир в Одессе. Такой же процент квартир предлагают также по цене 50 400 грн.

Фото 13 — Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе – декабрь 2025, инфографика: m2bomber

