Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика)
Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на декабрь 2025 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 18%, двухкомнатные квартиры упали в цене на 13%, а аренда трехкомнатных стоит на 11% дороже шести месяцев назад.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.
По данным ЛУН Статистика, в декабре 2025 средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в нижнем ценовом сегменте уменьшилась.
Если в ноябре арендодатели предлагали жилье в среднем за 10500 гривен, то в декабре цена снизилась до 10000 гривен, что составляет примерно 4,76%.
В то же время арендаторы, арендовавшие в ноябре квартиры в среднем за 9 300 гривен, в декабре платили около 8 300 гривен, то есть на 10,75 % меньше, чем месяцем ранее.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы.
Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:
- Приморский — 12 000 грн;
- Киевский — 8 000 грн.
В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся:
- Хаджибейский — 7 000 грн;
- Пересыпский — 6 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе.
Согласно данным ЛУН Статистика, на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 8 000 – 10 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (486) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 16 800 грн, и по такой цене сдается 11,8% однокомнатных квартир.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе.
В декабре 2025 года в Одессе заметное снижение цен на аренду двухкомнатных квартир не зафиксировано, как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов.
Если в ноябре средняя стоимость предложений составляла 13 000 гривен, то в декабре она осталась прежней. В то же время арендаторы, которые в ноябре снимали жилье в среднем за 10 800 гривен, в декабре платили около 10 600 гривен, что означает снижение почти на 1,85%.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.
Самым дорогим районом традиционно выступает:
- Приморский — 15 000 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в декабре 2025 года, к которому относятся:
- Киевский — 10 000 грн;
- Хаджибейский — 8 000 грн;
- Пересыпский — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе.
Согласно данным ЛУН Статистика, на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 – 14 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (214) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 20 000 грн, по такой цене сдается 16,7% двухкомнатных квартир в Одессе.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе.
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в декабре 2025 года упала на 3,14% за последний месяц. То есть, как в начале ноября 2025 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 19 100 грн в среднем, то в начале декабря цена достигла 18 500 грн.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самым дорогим районом для аренды трехкомнатной квартиры неизменно выступает:
- Приморский — 23 400 грн.
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе - 12 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе.
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (115) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 42 000 грн, по такой цене сдается 13,3% двухкомнатных квартир в Одессе. Такой же процент квартир предлагают также по цене 50 400 грн.
