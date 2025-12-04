Ціни на оренду квартир в Одесі у грудні 2025 (інфографіка)

Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на грудень 2025 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у грудні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 18%, двокімнатні квартири впали в ціні на 13%, а оренда трикімнатних вартує на 11% дорожче, ніж шість місяців тому.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у грудні 2025 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у нижньому ціновому сегменті зменшилася.

Якщо у листопаді орендодавці пропонували житло в середньому за 10 500 гривень, то в грудні ціна знизилася до 10 000 гривень, що становить приблизно 4,76%.

Водночас орендарі, які у листопаді орендували квартири в середньому за 9 300 гривень, у грудні сплачували близько 8 300 гривень, тобто на 10,75 % менше, ніж місяцем раніше.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Приморський — 12 000 грн;

Київський — 8 000 грн.

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у грудні 2025 відносяться:

Хаджибейський — 7 000 грн;

Пересипський — 6 500 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Одеси – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 8 000 – 10 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (486) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 16 800 грн, і за такою ціною здається 11,8% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі – грудень 2025, інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У грудні 2025 року в Одесі помітного зниження ц на оренду двокімнатних квартир не зафіксовано, як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів.

Якщо у листопаді середня вартість пропозицій становила 13 000 гривень, то в грудні вона залишилася такою самою. Водночас орендарі, які у листопаді знімали житло в середньому за 10 800 гривень, у грудні платили близько 10 600 гривень, що означає зниження майже на 1,85%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі – грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

Приморський — 15 000 грн.

За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у грудні 2025, до якого належать:

Київський — 10 000 грн;

Хаджибейський — 8 000 грн;

Пересипський — 8 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі за районами – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 12 000 – 14 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (214) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 20 000 грн, за такою ціною здається 16,7% двокімнатних квартир в Одесі.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі – грудень 2025, інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у грудні 2025 спала на 3,14% за останній місяць. Тобто як на початку листопада 2025 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 19 100 грн в середньому, то на початку грудня ціна сягнула 18 500 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

Приморський — 23 400 грн.

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 12 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі за районами – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 15 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (115) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 42 000 грн, за такою ціною здається 13,3% двокімнатних квартир в Одесі. Такий самий відсоток квартир пропонують також за ціну 50 400 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі – грудень 2025, інфографіка: m2bomber

