Ціни на оренду квартир в Одесі у грудні 2025 (інфографіка)
Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на грудень 2025 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у грудні 2025
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у грудні 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 18%, двокімнатні квартири впали в ціні на 13%, а оренда трикімнатних вартує на 11% дорожче, ніж шість місяців тому.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у грудні 2025 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у нижньому ціновому сегменті зменшилася.
Якщо у листопаді орендодавці пропонували житло в середньому за 10 500 гривень, то в грудні ціна знизилася до 10 000 гривень, що становить приблизно 4,76%.
Водночас орендарі, які у листопаді орендували квартири в середньому за 9 300 гривень, у грудні сплачували близько 8 300 гривень, тобто на 10,75 % менше, ніж місяцем раніше.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:
- Приморський — 12 000 грн;
- Київський — 8 000 грн.
Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у грудні 2025 відносяться:
- Хаджибейський — 7 000 грн;
- Пересипський — 6 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 8 000 – 10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (486) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 16 800 грн, і за такою ціною здається 11,8% однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
У грудні 2025 року в Одесі помітного зниження ц на оренду двокімнатних квартир не зафіксовано, як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів.
Якщо у листопаді середня вартість пропозицій становила 13 000 гривень, то в грудні вона залишилася такою самою. Водночас орендарі, які у листопаді знімали житло в середньому за 10 800 гривень, у грудні платили близько 10 600 гривень, що означає зниження майже на 1,85%.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожчим районом традиційно виступає:
- Приморський — 15 000 грн.
За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у грудні 2025, до якого належать:
- Київський — 10 000 грн;
- Хаджибейський — 8 000 грн;
- Пересипський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 12 000 – 14 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (214) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 20 000 грн, за такою ціною здається 16,7% двокімнатних квартир в Одесі.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у грудні 2025 спала на 3,14% за останній місяць. Тобто як на початку листопада 2025 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 19 100 грн в середньому, то на початку грудня ціна сягнула 18 500 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:
- Приморський — 23 400 грн.
Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 15 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (115) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 42 000 грн, за такою ціною здається 13,3% двокімнатних квартир в Одесі. Такий самий відсоток квартир пропонують також за ціну 50 400 грн.
