Недвижимость
Дата публикации
Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)

Одесса
Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)

Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на февраль 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 25%, двухкомнатные квартиры подорожали в цене на аренду на 18%, а аренда трехкомнатных стоит на 28% дороже года назад.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.

По данным ЛУН Статистика, в феврале 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в нижнем ценовом сегменте осталась такой же, какой была в январе.

Если в январе арендодатели предлагали жилье в среднем за 10 000 гривен, то в феврале цена осталась прежней.

Так же и арендаторы, которые в январе арендовали квартиры в среднем за 8900 гривен, в феврале платили ту же цену.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

  • Приморский — 13 000 грн;
  • Киевский — 8 300 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся:

  • Хаджибейский — 8 000 грн;
  • Пересипский — 6 500 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (395) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на февраль 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на февраль 2026 года наблюдается интересная ситуация. В этом месяце есть несколько категорий цен, наиболее часто встречающихся на рынке аренды квартир, причем в одинаковом процентном соотношении – 10,5%. Да, наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир – это

  • 6 000 грн;
  • 7 800 грн;
  • 10 800 грн;
  • 15 000 грн;
  • 17 400 грн.
Фото 5 — Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе – февраль 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе.

В феврале 2026 года в Одессе заметное снижение цен на аренду двухкомнатных квартир не зафиксировано как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов.

Если в январе средняя стоимость предложений составляла 12 000 гривен, то в феврале такая же цена. В то же время арендаторы, в январе снимавшие жилье в среднем за 11 200 гривен, в феврале платили около 11 800 гривен, что означает повышение почти на 5%.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.

Самым дорогим районом традиционно выступает:

  • Приморский — 16 200 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в феврале 2026 года, к которому относятся:

  • Киевский — 10 000 грн;
  • Хаджибейский — 9 000 грн;
  • Пересыпский — 8 000 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Одессы – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 6 000 - 8 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (174) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе по состоянию на февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 грн, по такой цене сдается по 16,7% двухкомнатных квартир в Одессе.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – февраль 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе.

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в феврале 2026 года немного поднялась – на 2,6%. То есть, как в начале января 2026 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 19 500 грн в среднем, то в начале февраля цена была 20 000 грн.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды трехкомнатной квартиры неизменно выступает:

  • Приморский — 25 900 грн.

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 10 000 грн.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Одессы – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-х комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 — 15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (81) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе по состоянию на февраль 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

