Цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026 года (инфографика)
Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на февраль 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в феврале 2026
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 25%, двухкомнатные квартиры подорожали в цене на аренду на 18%, а аренда трехкомнатных стоит на 28% дороже года назад.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.
По данным ЛУН Статистика, в феврале 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в нижнем ценовом сегменте осталась такой же, какой была в январе.
Если в январе арендодатели предлагали жилье в среднем за 10 000 гривен, то в феврале цена осталась прежней.
Так же и арендаторы, которые в январе арендовали квартиры в среднем за 8900 гривен, в феврале платили ту же цену.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы
Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:
- Приморский — 13 000 грн;
- Киевский — 8 300 грн.
В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся:
- Хаджибейский — 8 000 грн;
- Пересипский — 6 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (395) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на февраль 2026 года наблюдается интересная ситуация. В этом месяце есть несколько категорий цен, наиболее часто встречающихся на рынке аренды квартир, причем в одинаковом процентном соотношении – 10,5%. Да, наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир – это
- 6 000 грн;
- 7 800 грн;
- 10 800 грн;
- 15 000 грн;
- 17 400 грн.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе.
В феврале 2026 года в Одессе заметное снижение цен на аренду двухкомнатных квартир не зафиксировано как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов.
Если в январе средняя стоимость предложений составляла 12 000 гривен, то в феврале такая же цена. В то же время арендаторы, в январе снимавшие жилье в среднем за 11 200 гривен, в феврале платили около 11 800 гривен, что означает повышение почти на 5%.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.
Самым дорогим районом традиционно выступает:
- Приморский — 16 200 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в феврале 2026 года, к которому относятся:
- Киевский — 10 000 грн;
- Хаджибейский — 9 000 грн;
- Пересыпский — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 6 000 - 8 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (174) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 грн, по такой цене сдается по 16,7% двухкомнатных квартир в Одессе.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе.
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в феврале 2026 года немного поднялась – на 2,6%. То есть, как в начале января 2026 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 19 500 грн в среднем, то в начале февраля цена была 20 000 грн.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самым дорогим районом для аренды трехкомнатной квартиры неизменно выступает:
- Приморский — 25 900 грн.
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 10 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-х комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 — 15 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (81) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
