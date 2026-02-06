- Категорія
Ціни на оренду квартир в Одесі у лютому 2026 (інфографіка)
Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на лютий 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у лютому 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у лютому 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 25%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на оренду на 18%, а оренда трикімнатних вартує на 28% дорожче, ніж рік тому.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у лютому 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у нижньому ціновому сегменті залишилася такою ж, якою і була в січні.
Якщо у січні орендодавці пропонували житло в середньому за 10 000 гривень, то в лютому ціна залишилася такою самою.
Так само і орендарі, які у січні орендували квартири в середньому за 8900 гривень, у лютому сплачували таку саму ціну.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:
- Приморський — 13 000 грн;
- Київський — 8 300 грн.
Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у лютому 2026 відносяться:
- Хаджибейський — 8 000 грн;
- Пересипський — 6 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 6 000 – 8 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (395) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на лютий 2026 року спостерігається цікава ситуація. В цому місяці є декілька категорій цін, які найчастіше зустрічаються на ринку оренди квартир, причому в однаковому відсотковому співвідношенні – 10,5%. Так, найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир – це
- 6 000 грн;
- 7 800 грн;
- 10 800 грн;
- 15 000 грн;
- 17 400 грн.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
У лютому 2026 року в Одесі помітного зниження цін на оренду двокімнатних квартир не зафіксовано, як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів.
Якщо у січні середня вартість пропозицій становила 12 000 гривень, то в лютому таку саму ціну. Водночас орендарі, які у січні знімали житло в середньому за 11 200 гривень, у лютому платили близько 11 800 гривень, що означає підвищення майже на 5%.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожчим районом традиційно виступає:
- Приморський — 16 200 грн.
За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у лютому 2026, до якого належать:
- Київський — 10 000 грн;
- Хаджибейський — 9 000 грн;
- Пересипський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 6 000 – 8 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (174) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 12 000 грн, за такою ціною здається по 16,7% двокімнатних квартир в Одесі.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у лютому 2026 трохи піднялася – на 2,6%. Тобто як на початку січня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 19 500 грн в середньому, то на початку лютого ціна була 20 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:
- Приморський — 25 900 грн.
Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 10 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 15 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (81) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
