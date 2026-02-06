Ціни на оренду квартир в Одесі у лютому 2026 (інфографіка)

Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на лютий 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у лютому 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 25%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на оренду на 18%, а оренда трикімнатних вартує на 28% дорожче, ніж рік тому.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у лютому 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у нижньому ціновому сегменті залишилася такою ж, якою і була в січні.

Якщо у січні орендодавці пропонували житло в середньому за 10 000 гривень, то в лютому ціна залишилася такою самою.

Так само і орендарі, які у січні орендували квартири в середньому за 8900 гривень, у лютому сплачували таку саму ціну.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Приморський — 13 000 грн;

Київський — 8 300 грн.

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у лютому 2026 відносяться:

Хаджибейський — 8 000 грн;

Пересипський — 6 500 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Одеси – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 6 000 – 8 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (395) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на лютий 2026 року спостерігається цікава ситуація. В цому місяці є декілька категорій цін, які найчастіше зустрічаються на ринку оренди квартир, причому в однаковому відсотковому співвідношенні – 10,5%. Так, найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир – це

6 000 грн;

7 800 грн;

10 800 грн;

15 000 грн;

17 400 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі – лютий 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У лютому 2026 року в Одесі помітного зниження цін на оренду двокімнатних квартир не зафіксовано, як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів.

Якщо у січні середня вартість пропозицій становила 12 000 гривень, то в лютому таку саму ціну. Водночас орендарі, які у січні знімали житло в середньому за 11 200 гривень, у лютому платили близько 11 800 гривень, що означає підвищення майже на 5%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

Приморський — 16 200 грн.

За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у лютому 2026, до якого належать:

Київський — 10 000 грн;

Хаджибейський — 9 000 грн;

Пересипський — 8 000 грн.

Середні ціни на оренди 2-кімнатних квартир по районам Одеси – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 6 000 – 8 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (174) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 12 000 грн, за такою ціною здається по 16,7% двокімнатних квартир в Одесі.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі – лютий 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у лютому 2026 трохи піднялася – на 2,6%. Тобто як на початку січня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 19 500 грн в середньому, то на початку лютого ціна була 20 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

Приморський — 25 900 грн.

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 10 000 грн.

Середні ціни на оренди 3-кімнатних квартир по районам Одеси – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 15 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (81) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах: