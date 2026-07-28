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Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)

Одесса
Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы показать ситуацию на рынке аренды Одессы по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 17%, двухкомнатные квартиры подорожали на 25%, а аренда трёхкомнатных также выросла на 8% по сравнению с началом года.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе

По данным ЛУН Статистика, в июле 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир не изменилась. Если в июне арендодатели предлагали жильё в среднем за 14 000 грн, то в июле цена осталась такой же. При этом арендаторы, которые в июне снимали квартиры в среднем за 9 300 грн, в июле платили примерно такую же сумму.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе — июль 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

  • Приморский — 18 000 грн;
  • Хаджибейский — 13 900 грн;
  • Киевский — 13 900 грн.

При этом к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в июле 2026 относятся:

  • Пересыпский — 9 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы — июль 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 12 000–14 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (177) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на июль 2026 года 
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды однокомнатных квартир в Одессе составляет 5 200 грн — именно по такой цене выставлено 7,5% всех однокомнатных квартир.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе — июль 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе

В июле 2026 года в Одессе зафиксирована устойчивая динамика цен на аренду двухкомнатных квартир как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в июне средняя стоимость предложений составляла 20 000 грн, то в июле она была такой же. При этом арендаторы, которые в июне снимали жильё в среднем за 16 000 грн, в июле — без изменений.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Самым дорогим районом традиционно выступает:

  • Приморский — 22 500 грн.

За ним идёт средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в июле 2026, к которому относятся:

  • Хаджибейский — 18 000 грн;
  • Киевский — 15 000 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам — июль 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (118) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе по состоянию на июль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 20 000 грн — именно по такой цене выставлено 5,8% всех двухкомнатных квартир.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе — июль 2026
нфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Одессе в июле 2026 также не изменилась за последний месяц. То есть если в начале июня 2026 года цена на аренду трёхкомнатной квартиры в Одессе составляла в среднем 27 000 грн, то к началу июля цена осталась на том же уровне.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно выступает:

  • Приморский — 31 500 грн.
Фото 11 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам — июль 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трёхкомнатных квартир (53) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе по состоянию на июль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Одессе составляет 15 000 грн — именно по такой цене выставлено 7,4% всех трёхкомнатных квартир.

Фото 13 — Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе — июль 2026
Инфографика: m2bomber

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