Цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , чтобы показать ситуацию на рынке аренды Одессы по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в июле 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 17%, двухкомнатные квартиры подорожали на 25%, а аренда трёхкомнатных также выросла на 8% по сравнению с началом года.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе

По данным ЛУН Статистика, в июле 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир не изменилась. Если в июне арендодатели предлагали жильё в среднем за 14 000 грн, то в июле цена осталась такой же. При этом арендаторы, которые в июне снимали квартиры в среднем за 9 300 грн, в июле платили примерно такую же сумму.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Приморский — 18 000 грн;

Хаджибейский — 13 900 грн;

Киевский — 13 900 грн.

При этом к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в июле 2026 относятся:

Пересыпский — 9 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 12 000–14 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (177) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды однокомнатных квартир в Одессе составляет 5 200 грн — именно по такой цене выставлено 7,5% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе

В июле 2026 года в Одессе зафиксирована устойчивая динамика цен на аренду двухкомнатных квартир как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в июне средняя стоимость предложений составляла 20 000 грн, то в июле она была такой же. При этом арендаторы, которые в июне снимали жильё в среднем за 16 000 грн, в июле — без изменений.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Самым дорогим районом традиционно выступает:

Приморский — 22 500 грн.

За ним идёт средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в июле 2026, к которому относятся:

Хаджибейский — 18 000 грн;

Киевский — 15 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам — июль 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (118) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 20 000 грн — именно по такой цене выставлено 5,8% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе — июль 2026

нфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Одессе в июле 2026 также не изменилась за последний месяц. То есть если в начале июня 2026 года цена на аренду трёхкомнатной квартиры в Одессе составляла в среднем 27 000 грн, то к началу июля цена осталась на том же уровне.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно выступает:

Приморский — 31 500 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам — июль 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трёхкомнатных квартир (53) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Одессе составляет 15 000 грн — именно по такой цене выставлено 7,4% всех трёхкомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе — июль 2026

Инфографика: m2bomber

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