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Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб показати ситуацію на ринку оренди Одеси станом на липень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 17%, двокімнатні квартири піднялася в ціні на 25%, а оренда трикімнатних також зросла на 8% порівняно з початком року.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у липні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир не змінилася. Якщо в червні орендодавці пропонували житло в середньому за 14 000 грн, то в липні ціна залишилася такою самою. Водночас орендарі, які в червні орендували квартири в середньому за 9 300 грн, у липні сплачували близько таку саму суму.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:
- Приморський — 18 000 грн;
- Хаджибейський — 13 900 грн;
- Київський — 13 900 грн.
Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у липні 2026 відносяться:
- Пересипський — 9 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі становить 12 000–14 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (177) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 5 200 грн — саме за такою ціною виставлено 7,5% усіх однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
У липні 2026 року в Одесі зафіксовано сталу динаміку цін на оренду двокімнатних квартир як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо в червні середня вартість пропозицій становила 20 000 грн, то в липні вона була такою самою. Водночас орендарі, які в червні знімали житло в середньому за 16 000 грн, у липні нічого не змінилося
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожчим районом традиційно виступає:
- Приморський — 22 500 грн.
За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у липні 2026, до якого належать:
- Хаджибейський — 18 000 грн;
- Київський — 15 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (118) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 20 000 грн — саме за такою ціною виставлено 5,8% усіх двокімнатних квартир.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у липні 2026 також не змінилася за останній місяць. Тобто якщо на початку червня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила в середньому 27 000 грн, то на початок липня ціна залишилася на тому самому рівні.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:
- Приморський — 31 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (53) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 15 000 грн — саме за такою ціною виставлено 7,4% усіх трикімнатних квартир.
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