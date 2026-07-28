Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб показати ситуацію на ринку оренди Одеси станом на липень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 17%, двокімнатні квартири піднялася в ціні на 25%, а оренда трикімнатних також зросла на 8% порівняно з початком року.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у липні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир не змінилася. Якщо в червні орендодавці пропонували житло в середньому за 14 000 грн, то в липні ціна залишилася такою самою. Водночас орендарі, які в червні орендували квартири в середньому за 9 300 грн, у липні сплачували близько таку саму суму.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Приморський — 18 000 грн;

Хаджибейський — 13 900 грн;

Київський — 13 900 грн.

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у липні 2026 відносяться:

Пересипський — 9 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Одеси — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі становить 12 000–14 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (177) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 5 200 грн — саме за такою ціною виставлено 7,5% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У липні 2026 року в Одесі зафіксовано сталу динаміку цін на оренду двокімнатних квартир як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо в червні середня вартість пропозицій становила 20 000 грн, то в липні вона була такою самою. Водночас орендарі, які в червні знімали житло в середньому за 16 000 грн, у липні нічого не змінилося

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

Приморський — 22 500 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у липні 2026, до якого належать:

Хаджибейський — 18 000 грн;

Київський — 15 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі за районами — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (118) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 20 000 грн — саме за такою ціною виставлено 5,8% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у липні 2026 також не змінилася за останній місяць. Тобто якщо на початку червня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила в середньому 27 000 грн, то на початок липня ціна залишилася на тому самому рівні.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

Приморський — 31 500 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі за районами — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (53) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 15 000 грн — саме за такою ціною виставлено 7,4% усіх трикімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

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