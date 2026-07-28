Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,05

EUR

51,07

+0,11

Готівковий курс:

USD

44,92

44,80

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)

Одеса
Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб показати ситуацію на ринку оренди Одеси станом на липень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 17%, двокімнатні квартири піднялася в ціні на 25%, а оренда трикімнатних також зросла на 8% порівняно з початком року.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у липні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир не змінилася. Якщо в червні орендодавці пропонували житло в середньому за 14 000 грн, то в липні ціна залишилася такою самою. Водночас орендарі, які в червні орендували квартири в середньому за 9 300 грн, у липні сплачували близько таку саму суму.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

  • Приморський — 18 000 грн;
  • Хаджибейський — 13 900 грн;
  • Київський — 13 900 грн.

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у липні 2026 відносяться:

  • Пересипський — 9 000 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Одеси — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі становить 12 000–14 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (177) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на липень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 5 200 грн — саме за такою ціною виставлено 7,5% усіх однокімнатних квартир.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У липні 2026 року в Одесі зафіксовано сталу динаміку цін на оренду двокімнатних квартир як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо в червні середня вартість пропозицій становила 20 000 грн, то в липні вона була такою самою. Водночас орендарі, які в червні знімали житло в середньому за 16 000 грн, у липні нічого не змінилося

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

  • Приморський — 22 500 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у липні 2026, до якого належать:

  • Хаджибейський — 18 000 грн;
  • Київський — 15 000 грн.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі за районами — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (118) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на липень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 20 000 грн — саме за такою ціною виставлено 5,8% усіх двокімнатних квартир.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у липні 2026 також не змінилася за останній місяць. Тобто якщо на початку червня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила в середньому 27 000 грн, то на початок липня ціна залишилася на тому самому рівні.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

  • Приморський — 31 500 грн.
Фото 11 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі за районами — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (53) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 12 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на липень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 15 000 грн — саме за такою ціною виставлено 7,4% усіх трикімнатних квартир.

Фото 13 — Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі — липень 2026
Інфографіка: m2bomber

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:

  • Ціни на оренду квартир у Києві у липні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир в Дніпрі у липні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026 (інфографіка).