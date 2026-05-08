Цены на аренду квартир в Одессе в мае 2026 (инфографика)
Онлайн-медиаресурс Delo.ua собрал данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года.
Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в мае 2026
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 22%, двухкомнатные квартиры подорожали по аренде на 15%, а аренда трёхкомнатных фактически поднялась на 20%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе
По данным ЛУН Статистика, в мае 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир удерживается на уровне предыдущего месяца. Если в апреле арендодатели предлагали жильё в среднем за 11 000 гривен, то в мае цена остаётся на том же уровне. Что касается арендаторов, которые в апреле снимали квартиры в среднем за 9 400 гривен, в мае они платят 8 500 грн, то есть на 9,6% меньше.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы
Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в следующих районах:
- Приморский — 15 400 грн;
- Хаджибейский — 10 000 грн.
Вместе с тем к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в мае 2026 относятся:
- Киевский — 9 000 грн;
- Пересыпский — 6 900 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (237) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Вместе с тем согласно данным M2bomber, по состоянию на май 2026 года на рынке аренды квартир чаще всего встречаются цены 10 800 грн, то есть 17,4%.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе
В мае 2026 года в Одессе рынок аренды двухкомнатных квартир демонстрирует умеренную стабильность как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в апреле средняя стоимость предложений составляла 14 000 гривен, то в мае цена поднялась до 15 000 грн, то есть на 7,1%. Арендаторы, которые в апреле снимали жильё в среднем за 11 700 гривен, в мае платят 12 000 гривен, то есть на 2,6% больше.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам
Самым дорогим районом традиционно выступает:
- Приморский — 19 800 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в мае 2026, к которому относятся:
- Киевский — 12 300 грн;
- Хаджибейский — 12 000 грн;
- Пересыпский — 9 000 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (234) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Вместе с тем по данным M2bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 15 200 грн — по такой цене сдаётся 17,6% двухкомнатных квартир в Одессе.
Цены на аренду трёхкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе
Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Одессе в мае 2026 удерживается на уровне апреля. Если в начале апреля 2026 года цена на аренду трёхкомнатной квартиры в Одессе составляла 22 100 грн, то в начале мая ценовая позиция составляет 25 000 грн, то есть на 13,1% больше.
Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам
Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно выступает:
- Приморский — 34 000 грн.
Квартиры среднего ценового сегмента в наибольшем количестве предлагаются в:
- Киевском районе — 13 000 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (67) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
