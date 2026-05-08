Цены на аренду квартир в Одессе в мае 2026 (инфографика)

Онлайн-медиаресурс Delo.ua собрал данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика , чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в мае 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 22%, двухкомнатные квартиры подорожали по аренде на 15%, а аренда трёхкомнатных фактически поднялась на 20%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе

По данным ЛУН Статистика, в мае 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир удерживается на уровне предыдущего месяца. Если в апреле арендодатели предлагали жильё в среднем за 11 000 гривен, то в мае цена остаётся на том же уровне. Что касается арендаторов, которые в апреле снимали квартиры в среднем за 9 400 гривен, в мае они платят 8 500 грн, то есть на 9,6% меньше.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в следующих районах:

Приморский — 15 400 грн;

Хаджибейский — 10 000 грн.

Вместе с тем к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в мае 2026 относятся:

Киевский — 9 000 грн;

Пересыпский — 6 900 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (237) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на май 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Вместе с тем согласно данным M2bomber, по состоянию на май 2026 года на рынке аренды квартир чаще всего встречаются цены 10 800 грн, то есть 17,4%.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе — май 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе

В мае 2026 года в Одессе рынок аренды двухкомнатных квартир демонстрирует умеренную стабильность как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов. Если в апреле средняя стоимость предложений составляла 14 000 гривен, то в мае цена поднялась до 15 000 грн, то есть на 7,1%. Арендаторы, которые в апреле снимали жильё в среднем за 11 700 гривен, в мае платят 12 000 гривен, то есть на 2,6% больше.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Самым дорогим районом традиционно выступает:

Приморский — 19 800 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в мае 2026, к которому относятся:

Киевский — 12 300 грн;

Хаджибейский — 12 000 грн;

Пересыпский — 9 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Одессы — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (234) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе по состоянию на май 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Вместе с тем по данным M2bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 15 200 грн — по такой цене сдаётся 17,6% двухкомнатных квартир в Одессе.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе — май 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Одессе в мае 2026 удерживается на уровне апреля. Если в начале апреля 2026 года цена на аренду трёхкомнатной квартиры в Одессе составляла 22 100 грн, то в начале мая ценовая позиция составляет 25 000 грн, то есть на 13,1% больше.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно выступает:

Приморский — 34 000 грн.

Квартиры среднего ценового сегмента в наибольшем количестве предлагаются в:

Киевском районе — 13 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Одессы — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (67) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе по состоянию на май 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах: