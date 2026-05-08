Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)

Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на травень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 22%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на оренду на 15%, а оренда трикімнатних фактично піднялася на 20%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у травні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир утримується на рівні попереднього місяця. Якщо у квітні орендодавці пропонували житло в середньому за 11 000 гривень, то в травні ціна залишається на тому самому рівні. А от щодо орендарів, які у квітні орендували квартири в середньому за 9 400 гривень, у травні сплачують 8 500 грн, тобто на 9,6% менше.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах:

Приморський — 15 400 грн;

Хаджибейський — 10 000 грн;

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться:

Київський — 9 000 грн.

Пересипський — 6 900 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Одесі становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (237) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на травень 2026 року на ринку оренди квартир найчастіше зустрічаються ціни 10 800 грн, тобто 17,4%.

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У травні 2026 року в Одесі ринок оренди двокімнатних квартир демонструє помірну стабільність як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо у квітні середня вартість пропозицій становила 14 000 гривень, то в травні ціна піднялася до 15 000 грн, тобто на 7,1%. Орендарі, які у квітні знімали житло в середньому за 11 700 гривень, у травні платять 12 000 гривень, тобто на 2,6% більше.

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

Приморський — 19 800 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у травні 2026, до якого належать:

Київський — 12 300 грн;

Хаджибейський — 12 000 грн;

Пересипський — 9 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (234) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Водночас за даними M2bomber, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 15 200 грн, за такою ціною здається по 17,6% двокімнатних квартир в Одесі.

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у травні 2026 утримується на рівні квітня. Якщо на початку квітня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 22 100 грн, то на початку травня цінова позиція становить 25 000 грн, тобто на 13,1% більше.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

Приморський — 34 000 грн.

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у:

Київському районі — 13 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (67) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

