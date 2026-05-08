Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)

Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)

Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на травень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 22%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на оренду на 15%, а оренда трикімнатних фактично піднялася на 20%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у травні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир утримується на рівні попереднього місяця. Якщо у квітні орендодавці пропонували житло в середньому за 11 000 гривень, то в травні ціна залишається на тому самому рівні. А от щодо орендарів, які у квітні орендували квартири в середньому за 9 400 гривень, у травні сплачують 8 500 грн, тобто на 9,6% менше.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі – травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах:

  • Приморський — 15 400 грн;
  • Хаджибейський — 10 000 грн;

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться:

  • Київський — 9 000 грн.
  • Пересипський — 6 900 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Одеси – травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Одесі становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (237) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на травень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на травень 2026 року на ринку оренди квартир найчастіше зустрічаються ціни 10 800 грн, тобто 17,4%.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі – травень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У травні 2026 року в Одесі ринок оренди двокімнатних квартир демонструє помірну стабільність як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо у квітні середня вартість пропозицій становила 14 000 гривень, то в травні ціна піднялася до 15 000 грн, тобто на 7,1%. Орендарі, які у квітні знімали житло в середньому за 11 700 гривень, у травні платять 12 000 гривень, тобто на 2,6% більше.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі – травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

  • Приморський — 19 800 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у травні 2026, до якого належать:

  • Київський — 12 300 грн;
  • Хаджибейський — 12 000 грн;
  • Пересипський — 9 000 грн.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районам Одеси – травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (234) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на травень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 15 200 грн, за такою ціною здається по 17,6% двокімнатних квартир в Одесі.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі – травень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у травні 2026 утримується на рівні квітня. Якщо на початку квітня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 22 100 грн, то на початку травня цінова позиція становить 25 000 грн, тобто на 13,1% більше.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі – травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

  • Приморський — 34 000 грн.

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у:

  • Київському районі — 13 000 грн.
Фото 11 — Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир по районам Одеси – травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (67) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 12 — Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на травень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

