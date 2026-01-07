Цены на аренду квартир в Одессе в январе 2026 года (инфографика)

Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в январе 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 25%, двухкомнатные квартиры подорожали в цене на аренду на 14%, а аренда трехкомнатных стоит на 28% дороже, чем годом ранее.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.

По данным ЛУН Статистика, в январе 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в нижнем ценовом сегменте немного поднялась, а иногда и не изменилась.

Если в декабре арендодатели предлагали жилье в среднем за 10 000 гривен, то в январе цена осталась прежней.

В то же время арендаторы, арендовавшие в декабре квартиры в среднем за 7 500 гривен, в январе платили около 8 000 гривен, то есть на 6,7% больше, чем месяцем ранее.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Приморский — 12 000 грн;

Киевский — 7 900 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в январе 2026 года относятся:

Хаджибейский — 7 500 грн;

Пересипьский — 6 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 8 000 – 9 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (249) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе на январь 2026 год.

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 6 000 грн, и по такой цене сдается 20% однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе – январь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе.

В январе 2026 года в Одессе заметное снижение цен на аренду двухкомнатных квартир не зафиксировано как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов.

Если в декабре средняя стоимость предложений составила 12500 гривен, то в январе она составляла 12000 грн. В то же время арендаторы, в декабре снимавшие жилье в среднем за 10 500 гривен, в январе платили около 10 000 гривен, что означает снижение почти на 4,76%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам.

Самым дорогим районом традиционно выступает:

Приморский — 15 000 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в январе 2026 года, к которому относятся:

Киевский — 10 000 грн;

Хаджибейский — 8 000 грн;

Пересипьский — 8 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Одессы – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (198) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе на январь 2026 год.

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 19 000 грн и 21 000, по такой цене сдается по 14,3% двухкомнатных квартир в Одессе.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – январь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе.

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в январе 2026 года не изменилась за последний месяц. То есть, как в начале декабря 2025 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 19 000 грн в среднем, то в начале января цена была такой же.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды трехкомнатной квартиры неизменно выступает:

Приморский — 23 400 грн.

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 11 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Одессы – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (101) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе на январь 2026 год.

Инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах: