Цены на аренду квартир в Одессе в январе 2026 года (инфографика)
Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в январе 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в январе 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 25%, двухкомнатные квартиры подорожали в цене на аренду на 14%, а аренда трехкомнатных стоит на 28% дороже, чем годом ранее.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.
По данным ЛУН Статистика, в январе 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в нижнем ценовом сегменте немного поднялась, а иногда и не изменилась.
Если в декабре арендодатели предлагали жилье в среднем за 10 000 гривен, то в январе цена осталась прежней.
В то же время арендаторы, арендовавшие в декабре квартиры в среднем за 7 500 гривен, в январе платили около 8 000 гривен, то есть на 6,7% больше, чем месяцем ранее.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы
Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:
- Приморский — 12 000 грн;
- Киевский — 7 900 грн.
В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в январе 2026 года относятся:
- Хаджибейский — 7 500 грн;
- Пересипьский — 6 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 8 000 – 9 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (249) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 6 000 грн, и по такой цене сдается 20% однокомнатных квартир.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе.
В январе 2026 года в Одессе заметное снижение цен на аренду двухкомнатных квартир не зафиксировано как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов.
Если в декабре средняя стоимость предложений составила 12500 гривен, то в январе она составляла 12000 грн. В то же время арендаторы, в декабре снимавшие жилье в среднем за 10 500 гривен, в январе платили около 10 000 гривен, что означает снижение почти на 4,76%.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам.
Самым дорогим районом традиционно выступает:
- Приморский — 15 000 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в январе 2026 года, к которому относятся:
- Киевский — 10 000 грн;
- Хаджибейский — 8 000 грн;
- Пересипьский — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 6 000 – 8 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (198) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 19 000 грн и 21 000, по такой цене сдается по 14,3% двухкомнатных квартир в Одессе.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе.
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в январе 2026 года не изменилась за последний месяц. То есть, как в начале декабря 2025 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 19 000 грн в среднем, то в начале января цена была такой же.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самым дорогим районом для аренды трехкомнатной квартиры неизменно выступает:
- Приморский — 23 400 грн.
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 11 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (101) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
