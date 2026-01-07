Ціни на оренду квартир в Одесі у січні 2026 (інфографіка)

Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на січень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у січні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 25%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на оренду на 14%, а оренда трикімнатних вартує на 28% дорожче, ніж рік тому.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у січні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у нижньому ціновому сегменті трохи піднялася, а подекуди і не змінилася.

Якщо у грудні орендодавці пропонували житло в середньому за 10 000 гривень, то в січні ціна залишилася такою самою.

Водночас орендарі, які у грудні орендували квартири в середньому за 7 500 гривень, у січні сплачували близько 8 000 гривень, тобто на 6,7% більше, ніж місяцем раніше.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі – січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Приморський — 12 000 грн;

Київський — 7 900 грн.

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у січні 2026 відносяться:

Хаджибейський — 7 500 грн;

Пересипський — 6 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Одеси – січень 2026Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 8 000 – 9 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (249) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 6 000 грн, і за такою ціною здається 20% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі – січень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У січні 2026 року в Одесі помітного зниження цін на оренду двокімнатних квартир не зафіксовано, як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів.

Якщо у грудні середня вартість пропозицій становила 12 500 гривень, то в січні вона становила 12 000 грн. Водночас орендарі, які у грудні знімали житло в середньому за 10 500 гривень, у січні платили близько 10 000 гривень, що означає зниження майже на 4,76%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі – січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

Приморський — 15 000 грн.

За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у січні 2026, до якого належать:

Київський — 10 000 грн;

Хаджибейський — 8 000 грн;

Пересипський — 8 000 грн.

Середні ціни на оренди 2-кімнатних квартир по районам Одеси – січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 6 000 – 8 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (198) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 19 000 грн та 21 000, за такою ціною здається по 14,3% двокімнатних квартир в Одесі.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі – січень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у січні 2026 не змінилася за останній місяць. Тобто як на початку грудня 2025 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 19 000 грн в середньому, то на початку січня ціна була такою самою.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі – січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

Приморський — 23 400 грн.

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 11 000 грн.

Середні ціни на оренди 3-кімнатних квартир по районам Одеси – січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 15 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (101) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

