Ціни на оренду квартир в Одесі у січні 2026 (інфографіка)
Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на січень 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у січні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у січні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 25%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на оренду на 14%, а оренда трикімнатних вартує на 28% дорожче, ніж рік тому.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у січні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у нижньому ціновому сегменті трохи піднялася, а подекуди і не змінилася.
Якщо у грудні орендодавці пропонували житло в середньому за 10 000 гривень, то в січні ціна залишилася такою самою.
Водночас орендарі, які у грудні орендували квартири в середньому за 7 500 гривень, у січні сплачували близько 8 000 гривень, тобто на 6,7% більше, ніж місяцем раніше.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:
- Приморський — 12 000 грн;
- Київський — 7 900 грн.
Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у січні 2026 відносяться:
- Хаджибейський — 7 500 грн;
- Пересипський — 6 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 8 000 – 9 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (249) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 6 000 грн, і за такою ціною здається 20% однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
У січні 2026 року в Одесі помітного зниження цін на оренду двокімнатних квартир не зафіксовано, як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів.
Якщо у грудні середня вартість пропозицій становила 12 500 гривень, то в січні вона становила 12 000 грн. Водночас орендарі, які у грудні знімали житло в середньому за 10 500 гривень, у січні платили близько 10 000 гривень, що означає зниження майже на 4,76%.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожчим районом традиційно виступає:
- Приморський — 15 000 грн.
За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у січні 2026, до якого належать:
- Київський — 10 000 грн;
- Хаджибейський — 8 000 грн;
- Пересипський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 6 000 – 8 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (198) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 19 000 грн та 21 000, за такою ціною здається по 14,3% двокімнатних квартир в Одесі.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у січні 2026 не змінилася за останній місяць. Тобто як на початку грудня 2025 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 19 000 грн в середньому, то на початку січня ціна була такою самою.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:
- Приморський — 23 400 грн.
Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 11 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 15 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (101) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
