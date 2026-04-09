Цены на аренду квартир в Украине в апреле 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на апрель 2026 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в апреле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в апреле 2026

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 5–25%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 13–45%, тогда как цена трёхкомнатных квартир местами поднялась и на 3%, и на 29%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало апреля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине в целом сохраняет тенденции предыдущего месяца с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных остаются повышенными в

Харькове (+50%),

Ивано-Франковске (+29%),

Виннице (+27%),

Тернополе (+26%),

Одессе (+25%),

Кропивницком (+23%),

Ужгороде (+21%),

Черкассах (+20%),

Хмельницком (+20%). Также умеренный рост зафиксирован в

Львове (+5%),

Днепре (+5%),

Ровно (+4%),

Ивано-Франковске (+4%).

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

Ужгородская — 22 000 грн;

Львовская — 17 600 грн;

Ивано-Франковская — 17 600 грн;

г. Киев и область — 17 000 грн;

Луцкая — 15 000 грн;

Винницкая — 14 000 грн.

В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в апреле 2026 относятся области:

Черновицкая — 13 200 грн;

Тернопольская — 13 200 грн;

Черкасская — 12 000 грн;

Ровненская — 12 000 грн;

Житомирская — 12 000 грн;

Хмельницкая — 12 000 грн;

Днепровская — 11 000 грн;

Полтавская — 10 000 грн;

Одесская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают следующие области:

Черниговская — 8 500 грн;

Кропивницкая — 8 000 грн;

Николаевская — 6 500 грн;

Сумская — 7 000 грн;

Харьковская — 6 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жильё в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчёт позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньший срок, тем выгоднее покупать квартиру для дальнейшей сдачи в аренду.

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:

Ивано-Франковская — 8,5 лет;

Днепровская — 11 лет;

Николаевская — 11,3 лет;

Ужгородская — 11,5 лет.

Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют следующие районы:

Хмельницкая — 12,5 лет;

Луцкая — 12,6 лет;

Сумская — 12,8 лет;

Винницкая — 13,3 лет;

Черкасская — 14 лет;

Харьковская — 14 лет;

Тернопольская — 14,4 лет;

Полтавская — 14,6 лет.

В свою очередь к более долгим в плане окупаемости районам можно отнести области:

Житомирская — 14,7 лет;

Черновицкая — 14,7 лет;

Черниговская — 14,7 лет;

Львовская — 14,8 лет;

Киевская — 15,1 лет;

Ровненская — 16,8 лет;

Одесская — 18,1 лет.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на апрель 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало апреля 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в

Харькове (+82%);

Ужгороде (+69%);

Запорожье (+69%);

Тернополе (+28%);

Полтаве (+27%);

Кропивницком (+21%);

Черновцах (+20%);

Виннице (+20%).

а также в Житомире (+9%), Львове (+12%), Одессе (+19%) и Ивано-Франковске (+12%), тогда как в отдельных городах цена остаётся стабильной или демонстрирует умеренное снижение.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на апрель 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

Ужгородская — 35 300 грн;

г. Киев и область — 25 000 грн;

Львовская — 22 000 грн.

В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в апреле 2026 относятся области:

Ивано-Франковская — 17 900 грн;

Черновицкая — 17 600 грн;

Тернопольская — 15 400 грн;

Днепровская — 15 000 грн;

Луцкая — 15 000 грн;

Винницкая — 15 000 грн;

Черкасская — 15 000 грн;

Одесская — 13 500 грн;

Полтавская — 13 000 грн;

Житомирская — 12 500 грн;

Хмельницкая — 12 500 грн;

Ровненская — 11 500 грн;

Кропивницкая — 11 500 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают следующие области:

Запорожская — 11 000 грн;

Харьковская — 10 000 грн;

Николаевская — 9 750 грн;

Черниговская — 8 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:

Запорожская — 7,3 лет;

Ужгородская — 10,3 лет;

Днепровская — 11 лет;

Николаевская — 12 лет;

Ивано-Франковская — 12,3 лет;

Харьковская — 13,9 лет;

Кропивницкая — 14,7 лет;

Полтавская — 15,5 лет;

Киевская — 16,1 лет;

Черкасская — 16,1 лет;

Хмельницкая — 16,4 лет;

Луцкая — 16,4 лет.

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют следующие районы:

Львовская — 16,7 лет;

Черновицкая — 17,1 лет;

Тернопольская — 17,6 лет;

Житомирская — 18,3 лет;

Винницкая — 18,3 лет.

В свою очередь к более долгим в плане окупаемости районам можно отнести области:

Одесская — 18,6 лет;

Ровненская — 20,4 лет;

Черниговская — 23,8 лет.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на апрель 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало апреля 2026 года аренда трёхкомнатных квартир в Украине удерживает позиции после роста предыдущего месяца.

Цены остаются повышенными в Харькове (+88%), Днепре (+13%), Житомире (+22%), Виннице (+21%), Львове (+26%), Ивано-Франковске (+31%), Хмельницком (+27%) и на несколько процентов в Киеве (+4%).

Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на апрель 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

г. Киев и область — 41 800 грн;

Львовская — 27 700 грн;

Ивано-Франковская — 22 000 грн;

Одесская — 22 000 грн.

В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в апреле 2026 относятся области:

Днепровская — 18 000 грн;

Полтавская — 18 000 грн;

Винницкая — 17 000 грн.

Более доступные цены на аренду трёхкомнатных квартир предлагают следующие области:

Харьковская — 15 000 грн;

Житомирская — 14 000 грн;

Хмельницкая — 14 000 грн;

Николаевская — 11 500 грн.

Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трёхкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:

Харьковская — 12,2 лет;

Днепровская — 12,6 лет;

Ивано-Франковская — 13,3 лет.

Более средние показатели по окупаемости трёхкомнатных квартир демонстрируют следующие районы:

Николаевская — 13,7 лет;

Киевская — 14 лет;

Одесская — 14,3 лет.

В свою очередь к более долгим в плане окупаемости районам можно отнести области:

Львовская — 17,1 лет;

Луцк — 17,2 лет;

Хмельницкая — 17,5 лет;

Винницкая — 18,3 лет;

Житомирская — 18,6 лет;

Ровненская — 19,2 лет;

Черновицкая — 19,6 лет.

Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на апрель 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

