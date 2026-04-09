Ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у квітні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 5–25%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 13–45%, в той час як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 3%, і на 29%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок квітня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні в цілому зберігає тенденції попереднього місяця з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в
- Харкові (+50%),
- Івано-Франківську (+29%),
- Вінниці (+27%),
- Тернополі (+26%),
- Одесі (+25%),
- Кропивницькому (+23%),
- Ужгороді (+21%),
- Черкасах (+20%),
- Хмельницькому (+20%).
Також помірне зростання зафіксоване у
- Львові (+5%),
- Дніпро (+5%),
- Рівне (+4%),
- Івано-Франківську (+4%).
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- Ужгородська — 22 000 грн;
- Львівська — 17 600 грн;
- Івано-Франківська — 17 600 грн;
- м. Київ та область — 17 000 грн;
- Луцька — 15 000 грн;
- Вінницька — 14 000 грн.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться області:
- Чернівецька — 13 200 грн;
- Тернопільська — 13 200 грн;
- Черкаська — 12 000 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Хмельницька — 12 000 грн;
- Дніпровська — 11 000 грн;
- Полтавська — 10 000 грн;
- Одеська — 10 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:
- Чернігівська — 8 500 грн;
- Кропивницька — 8 000 грн;
- Миколаївська — 6 500 грн;
- Сумська — 7 000 грн;
- Харківська — 6 000 грн.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:
- Івано-Франківська — 8,5 років;
- Дніпровська — 11 роки;
- Миколаївська — 11,3 років;
- Ужгородська — 11,5 років.
Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир демонструють наступні райони:
- Хмельницька — 12,5 років;
- Луцька — 12,6 років;
- Сумська — 12,8 років;
- Вінницька — 13,3 років;
- Черкаська — 14 років;
- Харківська — 14 років;
- Тернопільська — 14,4 років;
- Полтавська — 14,6 років.
Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Житомирська — 14,7 років;
- Чернівецька — 14,7 років;
- Чернігівська — 14,7 років;
- Львівська — 14,8 років;
- Київська — 15,1 років;
- Рівненська — 16,8 років;
- Одеська — 18,1 років.
В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок квітня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в
- Харкові (+82%);
- Ужгороді (+69%);
- Запоріжжі (+69%);
- Тернопіль (+28%);
- Полтава (+27%);
- Кропивницькому (+21%);
- Чернівцях (+20%);
- Вінниці (+20%).
а такожу у Житомирі (+9%), Львові (+12%), Одесі (+19%) та Івано-Франківську (+12%), тоді як в окремих містах ціна залишається стабільною або демонструє помірне зниження.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- Ужгородська — 35 300 грн;
- м. Київ та область — 25 000 грн;
- Львівська — 22 000 грн.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться області:
- Івано-Франківська — 17 900 грн;
- Чернівецька — 17 600 грн;
- Тернопільська — 15 400 грн;
- Дніпровська — 15 000 грн;
- Луцька — 15 000 грн;
- Вінницька — 15 000 грн;
- Черкаська — 15 000 грн;
- Одеська — 13 500 грн;
- Полтавська — 13 000 грн;
- Житомирська — 12 500 грн;
- Хмельницька — 12 500 грн;
- Рівненська — 11 500 грн;
- Кропивницька — 11 500 грн.
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:
- Запорізька — 11 000 грн;
- Харківська — 10 000 грн;
- Миколаївська — 9 750 грн;
- Чернігівська — 8 000 грн.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:
- Запорізька — 7,3 років;
- Ужгородська — 10,3 років;
- Дніпровська — 11 років;
- Миколаївська — 12 років;
- Івано-Франківська — 12,3 років;
- Харківська — 13,9 років;
- Кропивницька — 14,7 років;
- Полтавська — 15,5 років;
- Київська — 16,1 років;
- Черкаська — 16,1 років;
- Хмельницька — 16,4 років;
- Луцька — 16,4 років.
Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир демонструють наступні райони:
- Львівська — 16,7 років;
- Чернівецька — 17,1 років;
- Тернопільська — 17,6 років;
- Житомирська — 18,3 років;
- Вінницька — 18,3 років.
Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Одеська — 18,6 років;
- Рівненська — 20,4 років;
- Чернігівська — 23,8 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок квітня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попереднього місяця. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+88%), Дніпрі (+13%), Житомирі (+22%), Вінниці (+21%), Львові (+26%), Івано-Франківську (+31%), Хмельницькому (+27%) та на кілька відсотків у Києві (+4%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 41 800 грн;
- Львівська — 27 700 грн;
- Івано-Франківська — 22 000 грн;
- Одеська — 22 000 грн.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться області:
- Дніпровська — 18 000 грн;
- Полтавська — 18 000 грн;
- Вінницька — 17 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області:
- Харківська — 15 000 грн;
- Житомирська — 14 000 грн;
- Хмельницька — 14 000 грн;
- Миколаївська — 11 500 грн.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:
- Харківська — 12,2 років;
- Дніпровська — 12,6 років;
- Івано-Франківська — 13,3 років;
Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир демонструють наступні райони:
- Миколаївська — 13,7 років;
- Київська — 14 роки.
- Одеська — 14,3 років.
Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Львівська — 17,1 років;
- Луцьк — 17,2 років;
- Хмельницька — 17,5 років;
- Вінницька — 18,3 роки;
- Житомирська — 18,6 років;
- Рівненська — 19,2 роки;
- Чернівецька — 19,6 рік.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у квітні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Львові у квітні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Одесі у квітні 2026 (інфографіка).