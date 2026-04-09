Ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у квітні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 5–25%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 13–45%, в той час як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 3%, і на 29%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок квітня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні в цілому зберігає тенденції попереднього місяця з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в

Харкові (+50%),

Івано-Франківську (+29%),

Вінниці (+27%),

Тернополі (+26%),

Одесі (+25%),

Кропивницькому (+23%),

Ужгороді (+21%),

Черкасах (+20%),

Хмельницькому (+20%).

Також помірне зростання зафіксоване у

Львові (+5%),

Дніпро (+5%),

Рівне (+4%),

Івано-Франківську (+4%).

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – квітень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

Ужгородська — 22 000 грн;

Львівська — 17 600 грн;

Івано-Франківська — 17 600 грн;

м. Київ та область — 17 000 грн;

Луцька — 15 000 грн;

Вінницька — 14 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться області:

Чернівецька — 13 200 грн;

Тернопільська — 13 200 грн;

Черкаська — 12 000 грн;

Рівненська — 12 000 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Хмельницька — 12 000 грн;

Дніпровська — 11 000 грн;

Полтавська — 10 000 грн;

Одеська — 10 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:

Чернігівська — 8 500 грн;

Кропивницька — 8 000 грн;

Миколаївська — 6 500 грн;

Сумська — 7 000 грн;

Харківська — 6 000 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:

Івано-Франківська — 8,5 років;

Дніпровська — 11 роки;

Миколаївська — 11,3 років;

Ужгородська — 11,5 років.

Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир демонструють наступні райони:

Хмельницька — 12,5 років;

Луцька — 12,6 років;

Сумська — 12,8 років;

Вінницька — 13,3 років;

Черкаська — 14 років;

Харківська — 14 років;

Тернопільська — 14,4 років;

Полтавська — 14,6 років.

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Житомирська — 14,7 років;

Чернівецька — 14,7 років;

Чернігівська — 14,7 років;

Львівська — 14,8 років;

Київська — 15,1 років;

Рівненська — 16,8 років;

Одеська — 18,1 років.

В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на квітень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок квітня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в

Харкові (+82%);

Ужгороді (+69%);

Запоріжжі (+69%);

Тернопіль (+28%);

Полтава (+27%);

Кропивницькому (+21%);

Чернівцях (+20%);

Вінниці (+20%).

а такожу у Житомирі (+9%), Львові (+12%), Одесі (+19%) та Івано-Франківську (+12%), тоді як в окремих містах ціна залишається стабільною або демонструє помірне зниження.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на квітень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

Ужгородська — 35 300 грн;

м. Київ та область — 25 000 грн;

Львівська — 22 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться області:

Івано-Франківська — 17 900 грн;

Чернівецька — 17 600 грн;

Тернопільська — 15 400 грн;

Дніпровська — 15 000 грн;

Луцька — 15 000 грн;

Вінницька — 15 000 грн;

Черкаська — 15 000 грн;

Одеська — 13 500 грн;

Полтавська — 13 000 грн;

Житомирська — 12 500 грн;

Хмельницька — 12 500 грн;

Рівненська — 11 500 грн;

Кропивницька — 11 500 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:

Запорізька — 11 000 грн;

Харківська — 10 000 грн;

Миколаївська — 9 750 грн;

Чернігівська — 8 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:

Запорізька — 7,3 років;

Ужгородська — 10,3 років;

Дніпровська — 11 років;

Миколаївська — 12 років;

Івано-Франківська — 12,3 років;

Харківська — 13,9 років;

Кропивницька — 14,7 років;

Полтавська — 15,5 років;

Київська — 16,1 років;

Черкаська — 16,1 років;

Хмельницька — 16,4 років;

Луцька — 16,4 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир демонструють наступні райони:

Львівська — 16,7 років;

Чернівецька — 17,1 років;

Тернопільська — 17,6 років;

Житомирська — 18,3 років;

Вінницька — 18,3 років.

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Одеська — 18,6 років;

Рівненська — 20,4 років;

Чернігівська — 23,8 років.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на квітень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок квітня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попереднього місяця. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+88%), Дніпрі (+13%), Житомирі (+22%), Вінниці (+21%), Львові (+26%), Івано-Франківську (+31%), Хмельницькому (+27%) та на кілька відсотків у Києві (+4%).

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на квітень 2026 року Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 41 800 грн;

Львівська — 27 700 грн;

Івано-Франківська — 22 000 грн;

Одеська — 22 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться області:

Дніпровська — 18 000 грн;

Полтавська — 18 000 грн;

Вінницька — 17 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області:

Харківська — 15 000 грн;

Житомирська — 14 000 грн;

Хмельницька — 14 000 грн;

Миколаївська — 11 500 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:

Харківська — 12,2 років;

Дніпровська — 12,6 років;

Івано-Франківська — 13,3 років;

Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир демонструють наступні райони:

Миколаївська — 13,7 років;

Київська — 14 роки.

Одеська — 14,3 років.

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Львівська — 17,1 років;

Луцьк — 17,2 років;

Хмельницька — 17,5 років;

Вінницька — 18,3 роки;

Житомирська — 18,6 років;

Рівненська — 19,2 роки;

Чернівецька — 19,6 рік.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на квітень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах: