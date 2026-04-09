Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у квітні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 5–25%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 13–45%, в той час як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 3%, і на 29%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок квітня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні в цілому зберігає тенденції попереднього місяця з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в 

  • Харкові (+50%),
  • Івано-Франківську (+29%),
  • Вінниці (+27%),
  • Тернополі (+26%),
  • Одесі (+25%),
  • Кропивницькому (+23%), 
  • Ужгороді (+21%),
  • Черкасах (+20%),
  • Хмельницькому (+20%).

Також помірне зростання зафіксоване у 

  • Львові (+5%), 
  • Дніпро (+5%),
  • Рівне (+4%),
  • Івано-Франківську (+4%).
Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – квітень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області: 

  • Ужгородська — 22 000 грн; 
  • Львівська — 17 600 грн; 
  • Івано-Франківська — 17 600 грн; 
  • м. Київ та область — 17 000 грн; 
  • Луцька — 15 000 грн; 
  • Вінницька — 14 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться області: 

  • Чернівецька — 13 200 грн; 
  • Тернопільська — 13 200 грн; 
  • Черкаська — 12 000 грн; 
  • Рівненська — 12 000 грн; 
  • Житомирська — 12 000 грн; 
  • Хмельницька — 12 000 грн; 
  • Дніпровська — 11 000 грн; 
  • Полтавська — 10 000 грн; 
  • Одеська — 10 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області: 

  • Чернігівська — 8 500 грн;
  • Кропивницька — 8 000 грн; 
  • Миколаївська — 6 500 грн; 
  • Сумська — 7 000 грн; 
  • Харківська — 6 000 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі: 

  • Івано-Франківська — 8,5 років; 
  • Дніпровська — 11 роки; 
  • Миколаївська — 11,3 років; 
  • Ужгородська — 11,5 років.

Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир демонструють наступні райони: 

  • Хмельницька — 12,5 років;
  • Луцька — 12,6 років;
  • Сумська — 12,8 років;
  • Вінницька — 13,3 років;
  • Черкаська — 14 років;
  • Харківська — 14 років;
  • Тернопільська — 14,4 років;
  • Полтавська — 14,6 років.

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області: 

  • Житомирська — 14,7 років;
  • Чернівецька — 14,7 років;
  • Чернігівська — 14,7 років;
  • Львівська — 14,8 років;
  • Київська — 15,1 років;
  • Рівненська — 16,8 років;
  • Одеська — 18,1 років.

В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026 (інфографіка)
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на квітень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок квітня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в 

  • Харкові (+82%);
  • Ужгороді (+69%);
  • Запоріжжі (+69%);
  • Тернопіль (+28%);
  • Полтава (+27%);
  • Кропивницькому (+21%);
  • Чернівцях (+20%);
  • Вінниці (+20%).

а такожу у Житомирі (+9%), Львові (+12%), Одесі (+19%) та Івано-Франківську (+12%), тоді як в окремих містах ціна залишається стабільною або демонструє помірне зниження.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026 (інфографіка)
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на квітень 2026 року 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області: 

  • Ужгородська — 35 300 грн; 
  • м. Київ та область — 25 000 грн; 
  • Львівська — 22 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться області: 

  • Івано-Франківська — 17 900 грн;
  • Чернівецька — 17 600 грн;
  • Тернопільська — 15 400 грн;
  • Дніпровська — 15 000 грн;
  • Луцька — 15 000 грн;
  • Вінницька — 15 000 грн;
  • Черкаська — 15 000 грн;
  • Одеська — 13 500 грн;
  • Полтавська — 13 000 грн;
  • Житомирська — 12 500 грн;
  • Хмельницька — 12 500 грн;
  • Рівненська — 11 500 грн;
  • Кропивницька — 11 500 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області: 

  • Запорізька — 11 000 грн; 
  • Харківська — 10 000 грн; 
  • Миколаївська — 9 750 грн; 
  • Чернігівська — 8 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України: 

  • Запорізька — 7,3 років;
  • Ужгородська — 10,3 років;
  • Дніпровська — 11 років;
  • Миколаївська — 12 років;
  • Івано-Франківська — 12,3 років;
  • Харківська — 13,9 років;
  • Кропивницька — 14,7 років;
  • Полтавська — 15,5 років;
  • Київська — 16,1 років;
  • Черкаська — 16,1 років;
  • Хмельницька — 16,4 років; 
  • Луцька — 16,4 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир демонструють наступні райони: 

  • Львівська — 16,7 років; 
  • Чернівецька — 17,1 років; 
  • Тернопільська — 17,6 років; 
  • Житомирська — 18,3 років; 
  • Вінницька — 18,3 років.

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області: 

  • Одеська — 18,6 років; 
  • Рівненська — 20,4 років; 
  • Чернігівська — 23,8 років.
Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026 (інфографіка)
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на квітень 2026 року 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок квітня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попереднього місяця. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+88%), Дніпрі (+13%), Житомирі (+22%), Вінниці (+21%), Львові (+26%), Івано-Франківську (+31%), Хмельницькому (+27%) та на кілька відсотків у Києві (+4%).

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на квітень 2026 року Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області: 

  • м. Київ та область — 41 800 грн; 
  • Львівська — 27 700 грн; 
  • Івано-Франківська — 22 000 грн; 
  • Одеська — 22 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться області: 

  • Дніпровська — 18 000 грн;
  • Полтавська — 18 000 грн; 
  • Вінницька — 17 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області: 

  • Харківська — 15 000 грн; 
  • Житомирська — 14 000 грн; 
  • Хмельницька — 14 000 грн; 
  • Миколаївська — 11 500 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України: 

  • Харківська — 12,2 років; 
  • Дніпровська — 12,6 років; 
  • Івано-Франківська — 13,3 років; 

Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир демонструють наступні райони: 

  • Миколаївська — 13,7 років; 
  • Київська — 14 роки.
  • Одеська — 14,3 років.

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області: 

  • Львівська — 17,1 років; 
  • Луцьк — 17,2 років;
  • Хмельницька — 17,5 років; 
  • Вінницька — 18,3 роки; 
  • Житомирська — 18,6 років; 
  • Рівненська — 19,2 роки; 
  • Чернівецька — 19,6 рік.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на квітень 2026 року 
Інфографіка: ЛУН Статистика

