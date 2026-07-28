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Цены на аренду квартир в Украине в июле 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на рынке аренды Украины по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Украине в июле 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине
- Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Украине
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в июле 2026
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 6%–60%, двухкомнатные квартиры подорожали на 2%–100%, тогда как цена трёхкомнатных квартир местами ИЗМЕНИЛАСЬ на 5%–58%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало июля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине характер динамики с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных остаются повышенными в:
- Харькове +88%;
- Запорожье +60%;
- Львове +29%;
- Тернополе +25%;
- Ивано-Франковске +22%;
- Кропивницком +21%;
- Ужгороде +19%;
- Николаеве +17%;
- Хмельницком +17%;
- Одессе +17%;
- Днепре +17%;
- Виннице +15%;
- Полтаве +9%;
- Луцке +7%.
Также динамика зафиксирована в Киеве (+6%). В Сумах цены на аренду однокомнатных квартир упали на 12%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:
- Ужгородская — 22 500 грн;
- Львовская — 22 500 грн;
- г. Киев и область — 19 000 грн;
- Ивано-Франковская — 18 000 грн;
- Луцкая — 16 000 грн;
- Тернопольская — 15 800 грн;
- Черновицкая — 15 500 грн;
- Черкасская — 15 000 грн;
- Винницкая — 15 000 грн;
- Одесская — 14 000 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в июле 2026 относятся области:
- Хмельницкая — 12 500 грн;
- Ровенская — 12 000 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Днепровская — 12 000 грн;
- Полтавская — 11 900 грн.
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области:
- Черниговская — 9 000 грн;
- Запорожская — 8 000 грн;
- Сумская — 7 000 грн;
- Харьковская — 7 500 грн;
- Николаевская — 7 000 грн.
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жильё в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчёт позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для дальнейшей сдачи в аренду.
По данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:
- Запорожская — 8 лет;
- Ивано-Франковская — 9,1 года;
- Днепровская — 9,7 года;
- Николаевская — 11 лет;
- Ужгородская — 11,2 года;
- Харьковская — 11,5 года;
- Тернопольская — 12 лет;
- Черкасская — 12 лет;
- Львовская — 12,2 года;
- Полтавская — 12,5 года;
- Хмельницкая — 12,9 года;
- Одесская — 12,9 года;
- Луцкая — 13,1 года;
- Кропивницкая — 13,2 года;
- Сумская — 13,4 года;
Более средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют такие регионы:
- Киевская — 13,8 года;
- Черниговская — 13,8 года;
- Винницкая — 14,3 года.
К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Черновицкая — 14,5 года;
- Житомирская — 16,1 года;
- Ровенская — 17,5 года.
В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем развитее в нём инфраструктура, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало июля 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:
- Харькове 100+%;
- Запорожье +43%;
- Николаеве +43%;
- Черновцах +37%;
- Ужгороде +31%;
- Львове +28%;
- Хмельницком +27%;
- Одессе +25%;
- Тернополе +22%;
- Виннице +23%.
Также рост зафиксирован в Киеве (+2%), Полтаве (+17%), Днепре (+20%) и Ивано-Франковске (+20%).
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:
- Ужгородская — 36 000 грн;
- г. Киев и область — 28 000 грн;
- Львовская — 27 000 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в июле 2026 относятся:
- Ивано-Франковская — 20 300 грн;
- Черновицкая — 20 300 грн;
- Луцкая — 20 000 грн;
- Одесская — 20 000 грн;
- Тернопольская — 18 000 грн;
- Днепровская — 18 000 грн;
- Черкасская — 17 000 грн;
- Винницкая — 16 000 грн;
- Полтавская — 14 000 грн;
- Хмельницкая — 14 000 грн;
- Ровенская — 12 000 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Запорожская — 10 000 грн;
- Харьковская — 12 000 грн.
Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области:
- Николаевская — 10 000 грн;
- Сумская — 9 000 грн;
- Черниговская — 8 000 грн.
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
По данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:
- Запорожская — 9 лет;
- Днепровская — 9,4 года;
- Ужгородская — 10,2 года;
- Николаевская — 11,6 года;
- Ивано-Франковская — 11,8 года;
- Харьковская — 11,9 года;
- Луцкая — 12,2 года;
- Одесская — 12,9 года;
- Львовская — 13,9 года;
- Киевская — 14,1 года;
- Полтавская — 14,7 года;
- Черкасская — 14,9 года;
- Черновицкая — 15,6 года;
- Хмельницкая — 15,8 года.
Более средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют такие регионы:
- Тернопольская — 15,9 года;
- Винницкая — 17,8 года.
К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Житомирская — 19,7 года;
- Ровенская — 20,7 года;
- Черниговская — 24,4 года.
Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало июля 2026 года аренда трёхкомнатных квартир в Украине ХАРАКТЕР ДИНАМИКИ после роста предыдущих месяцев. Цены остаются повышенными в Харькове (+80%), Днепре (+12%), Житомире (+17%), Львове (+25%), Ивано-Франковске (+32%), Хмельницком (+36%).
Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:
- г. Киев и область — 45 000 грн;
- Львовская — 31 500 грн;
- Одесская — 27 000 грн;
- Ивано-Франковская — 25 000 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трёхкомнатных квартир в июле 2026 относятся:
- Черновицкая — 22 500 грн;
- Днепровская — 21 000 грн;
- Винницкая — 20 000 грн;
- Харьковская — 18 000 грн;
- Николаевская — 18 000 грн;
- Хмельницкая — 15 000 грн;
- Запорожская — 15 000 грн;
- Житомирская — 14 000 грн;
- Ровенская — 13 000 грн.
Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
По данным ЛУН Статистика, трёхкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:
- Запорожская — 8,5 года;
- Николаевская — 9 лет;
- Харьковская — 10,4 года;
- Днепровская — 11,3 года;
- Одесская — 12,5 года;
- Ивано-Франковская — 12,6 года;
- Киевская — 12,9 года.
Более средние показатели окупаемости трёхкомнатных квартир демонстрируют такие регионы:
К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Винницкая — 15,9 года;
- Львовская — 16,1 года;
- Хмельницкая — 18 лет;
- Ровенская — 19,9 года;
- Житомирская — 20,1 года.
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