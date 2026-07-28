Цены на аренду квартир в Украине в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на рынке аренды Украины по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в июле 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 6%–60%, двухкомнатные квартиры подорожали на 2%–100%, тогда как цена трёхкомнатных квартир местами ИЗМЕНИЛАСЬ на 5%–58%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало июля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине характер динамики с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных остаются повышенными в:

Харькове +88%;

Запорожье +60%;

Львове +29%;

Тернополе +25%;

Ивано-Франковске +22%;

Кропивницком +21%;

Ужгороде +19%;

Николаеве +17%;

Хмельницком +17%;

Одессе +17%;

Днепре +17%;

Виннице +15%;

Полтаве +9%;

Луцке +7%.

Также динамика зафиксирована в Киеве (+6%). В Сумах цены на аренду однокомнатных квартир упали на 12%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

Ужгородская — 22 500 грн;

Львовская — 22 500 грн;

г. Киев и область — 19 000 грн;

Ивано-Франковская — 18 000 грн;

Луцкая — 16 000 грн;

Тернопольская — 15 800 грн;

Черновицкая — 15 500 грн;

Черкасская — 15 000 грн;

Винницкая — 15 000 грн;

Одесская — 14 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в июле 2026 относятся области:

Хмельницкая — 12 500 грн;

Ровенская — 12 000 грн;

Житомирская — 12 000 грн;

Днепровская — 12 000 грн;

Полтавская — 11 900 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области:

Черниговская — 9 000 грн;

Запорожская — 8 000 грн;

Сумская — 7 000 грн;

Харьковская — 7 500 грн;

Николаевская — 7 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жильё в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчёт позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для дальнейшей сдачи в аренду.

По данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

Запорожская — 8 лет;

Ивано-Франковская — 9,1 года;

Днепровская — 9,7 года;

Николаевская — 11 лет;

Ужгородская — 11,2 года;

Харьковская — 11,5 года;

Тернопольская — 12 лет;

Черкасская — 12 лет;

Львовская — 12,2 года;

Полтавская — 12,5 года;

Хмельницкая — 12,9 года;

Одесская — 12,9 года;

Луцкая — 13,1 года;

Кропивницкая — 13,2 года;

Сумская — 13,4 года;

Более средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют такие регионы:

Киевская — 13,8 года;

Черниговская — 13,8 года;

Винницкая — 14,3 года.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Черновицкая — 14,5 года;

Житомирская — 16,1 года;

Ровенская — 17,5 года.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем развитее в нём инфраструктура, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало июля 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:

Харькове 100+%;

Запорожье +43%;

Николаеве +43%;

Черновцах +37%;

Ужгороде +31%;

Львове +28%;

Хмельницком +27%;

Одессе +25%;

Тернополе +22%;

Виннице +23%.

Также рост зафиксирован в Киеве (+2%), Полтаве (+17%), Днепре (+20%) и Ивано-Франковске (+20%).

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

Ужгородская — 36 000 грн;

г. Киев и область — 28 000 грн;

Львовская — 27 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в июле 2026 относятся:

Ивано-Франковская — 20 300 грн;

Черновицкая — 20 300 грн;

Луцкая — 20 000 грн;

Одесская — 20 000 грн;

Тернопольская — 18 000 грн;

Днепровская — 18 000 грн;

Черкасская — 17 000 грн;

Винницкая — 16 000 грн;

Полтавская — 14 000 грн;

Хмельницкая — 14 000 грн;

Ровенская — 12 000 грн;

Житомирская — 12 000 грн;

Запорожская — 10 000 грн;

Харьковская — 12 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области:

Николаевская — 10 000 грн;

Сумская — 9 000 грн;

Черниговская — 8 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

Запорожская — 9 лет;

Днепровская — 9,4 года;

Ужгородская — 10,2 года;

Николаевская — 11,6 года;

Ивано-Франковская — 11,8 года;

Харьковская — 11,9 года;

Луцкая — 12,2 года;

Одесская — 12,9 года;

Львовская — 13,9 года;

Киевская — 14,1 года;

Полтавская — 14,7 года;

Черкасская — 14,9 года;

Черновицкая — 15,6 года;

Хмельницкая — 15,8 года.

Более средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют такие регионы:

Тернопольская — 15,9 года;

Винницкая — 17,8 года.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Житомирская — 19,7 года;

Ровенская — 20,7 года;

Черниговская — 24,4 года.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало июля 2026 года аренда трёхкомнатных квартир в Украине ХАРАКТЕР ДИНАМИКИ после роста предыдущих месяцев. Цены остаются повышенными в Харькове (+80%), Днепре (+12%), Житомире (+17%), Львове (+25%), Ивано-Франковске (+32%), Хмельницком (+36%).

Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

г. Киев и область — 45 000 грн;

Львовская — 31 500 грн;

Одесская — 27 000 грн;

Ивано-Франковская — 25 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трёхкомнатных квартир в июле 2026 относятся:

Черновицкая — 22 500 грн;

Днепровская — 21 000 грн;

Винницкая — 20 000 грн;

Харьковская — 18 000 грн;

Николаевская — 18 000 грн;

Хмельницкая — 15 000 грн;

Запорожская — 15 000 грн;

Житомирская — 14 000 грн;

Ровенская — 13 000 грн.

Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, трёхкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

Запорожская — 8,5 года;

Николаевская — 9 лет;

Харьковская — 10,4 года;

Днепровская — 11,3 года;

Одесская — 12,5 года;

Ивано-Франковская — 12,6 года;

Киевская — 12,9 года.

Более средние показатели окупаемости трёхкомнатных квартир демонстрируют такие регионы:

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Винницкая — 15,9 года;

Львовская — 16,1 года;

Хмельницкая — 18 лет;

Ровенская — 19,9 года;

Житомирская — 20,1 года.

Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

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