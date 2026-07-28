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Цены на аренду квартир в Украине в июле 2026 (инфографика)

Украина, недвижимость, аренда, стоимость
Цены на аренду квартир в Украине в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua  проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на рынке аренды Украины по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в июле 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 6%–60%, двухкомнатные квартиры подорожали на 2%–100%, тогда как цена трёхкомнатных квартир местами ИЗМЕНИЛАСЬ на 5%–58%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало июля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине характер динамики с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных остаются повышенными в:

  • Харькове +88%;
  • Запорожье +60%;
  • Львове +29%;
  • Тернополе +25%;
  • Ивано-Франковске +22%;
  • Кропивницком +21%;
  • Ужгороде +19%;
  • Николаеве +17%;
  • Хмельницком +17%;
  • Одессе +17%;
  • Днепре +17%;
  • Виннице +15%;
  • Полтаве +9%;
  • Луцке +7%.

Также динамика зафиксирована в Киеве (+6%). В Сумах цены на аренду однокомнатных квартир упали на 12%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Украине в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

  • Ужгородская — 22 500 грн;
  • Львовская — 22 500 грн;
  • г. Киев и область — 19 000 грн;
  • Ивано-Франковская — 18 000 грн;
  • Луцкая — 16 000 грн;
  • Тернопольская — 15 800 грн;
  • Черновицкая — 15 500 грн;
  • Черкасская — 15 000 грн;
  • Винницкая — 15 000 грн;
  • Одесская — 14 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в июле 2026 относятся области:

  • Хмельницкая — 12 500 грн;
  • Ровенская — 12 000 грн;
  • Житомирская — 12 000 грн;
  • Днепровская — 12 000 грн;
  • Полтавская — 11 900 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области:

  • Черниговская — 9 000 грн;
  • Запорожская — 8 000 грн;
  • Сумская — 7 000 грн;
  • Харьковская — 7 500 грн;
  • Николаевская — 7 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жильё в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчёт позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для дальнейшей сдачи в аренду.

По данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

  • Запорожская — 8 лет;
  • Ивано-Франковская — 9,1 года;
  • Днепровская — 9,7 года;
  • Николаевская — 11 лет;
  • Ужгородская — 11,2 года;
  • Харьковская — 11,5 года;
  • Тернопольская — 12 лет;
  • Черкасская — 12 лет;
  • Львовская — 12,2 года;
  • Полтавская — 12,5 года;
  • Хмельницкая — 12,9 года;
  • Одесская — 12,9 года;
  • Луцкая — 13,1 года;
  • Кропивницкая — 13,2 года;
  • Сумская — 13,4 года;

Более средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют такие регионы:

  • Киевская — 13,8 года;
  • Черниговская — 13,8 года;
  • Винницкая — 14,3 года.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

  • Черновицкая — 14,5 года;
  • Житомирская — 16,1 года;
  • Ровенская — 17,5 года.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем развитее в нём инфраструктура, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Украине в июле 2026 (инфографика)
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало июля 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:

  • Харькове 100+%;
  • Запорожье +43%;
  • Николаеве +43%;
  • Черновцах +37%;
  • Ужгороде +31%;
  • Львове +28%;
  • Хмельницком +27%;
  • Одессе +25%;
  • Тернополе +22%;
  • Виннице +23%.

Также рост зафиксирован в Киеве (+2%), Полтаве (+17%), Днепре (+20%) и Ивано-Франковске (+20%).

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Украине в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

  • Ужгородская — 36 000 грн;
  • г. Киев и область — 28 000 грн;
  • Львовская — 27 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в июле 2026 относятся:

  • Ивано-Франковская — 20 300 грн;
  • Черновицкая — 20 300 грн;
  • Луцкая — 20 000 грн;
  • Одесская — 20 000 грн;
  • Тернопольская — 18 000 грн;
  • Днепровская — 18 000 грн;
  • Черкасская — 17 000 грн;
  • Винницкая — 16 000 грн;
  • Полтавская — 14 000 грн;
  • Хмельницкая — 14 000 грн;
  • Ровенская — 12 000 грн;
  • Житомирская — 12 000 грн;
  • Запорожская — 10 000 грн;
  • Харьковская — 12 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области:

  • Николаевская — 10 000 грн;
  • Сумская — 9 000 грн;
  • Черниговская — 8 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

  • Запорожская — 9 лет;
  • Днепровская — 9,4 года;
  • Ужгородская — 10,2 года;
  • Николаевская — 11,6 года;
  • Ивано-Франковская — 11,8 года;
  • Харьковская — 11,9 года;
  • Луцкая — 12,2 года;
  • Одесская — 12,9 года;
  • Львовская — 13,9 года;
  • Киевская — 14,1 года;
  • Полтавская — 14,7 года;
  • Черкасская — 14,9 года;
  • Черновицкая — 15,6 года;
  • Хмельницкая — 15,8 года.

Более средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют такие регионы:

  • Тернопольская — 15,9 года;
  • Винницкая — 17,8 года.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

  • Житомирская — 19,7 года;
  • Ровенская — 20,7 года;
  • Черниговская — 24,4 года.
Фото 5 — Цены на аренду квартир в Украине в июле 2026 (инфографика)
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало июля 2026 года аренда трёхкомнатных квартир в Украине ХАРАКТЕР ДИНАМИКИ после роста предыдущих месяцев. Цены остаются повышенными в Харькове (+80%), Днепре (+12%), Житомире (+17%), Львове (+25%), Ивано-Франковске (+32%), Хмельницком (+36%).

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Украине в июле 2026 (инфографика)
Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

  • г. Киев и область — 45 000 грн;
  • Львовская — 31 500 грн;
  • Одесская — 27 000 грн;
  • Ивано-Франковская — 25 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трёхкомнатных квартир в июле 2026 относятся:

  • Черновицкая — 22 500 грн;
  • Днепровская — 21 000 грн;
  • Винницкая — 20 000 грн;
  • Харьковская — 18 000 грн;
  • Николаевская — 18 000 грн;
  • Хмельницкая — 15 000 грн;
  • Запорожская — 15 000 грн;
  • Житомирская — 14 000 грн;
  • Ровенская — 13 000 грн.

Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, трёхкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

  • Запорожская — 8,5 года;
  • Николаевская — 9 лет;
  • Харьковская — 10,4 года;
  • Днепровская — 11,3 года;
  • Одесская — 12,5 года;
  • Ивано-Франковская — 12,6 года;
  • Киевская — 12,9 года.

Более средние показатели окупаемости трёхкомнатных квартир демонстрируют такие регионы:

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

  • Винницкая — 15,9 года;
  • Львовская — 16,1 года;
  • Хмельницкая — 18 лет;
  • Ровенская — 19,9 года;
  • Житомирская — 20,1 года.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Украине в июле 2026 (инфографика)
Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на июль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

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