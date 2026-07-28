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Ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на ринку оренди України станом на липень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 6%–60%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на 2%–100%, тоді як ціна трикімнатних квартир подекуди ЗМІНИЛАСЯ на 5%–58%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок липня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні ХАРАКТЕР ДИНАМІКИ з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:
- Харкові +88%;
- Запоріжжі +60%;
- Львові +29%;
- Тернополі +25%;
- Івано-Франківську +22%;
- Кропивницькому +21%;
- Ужгороді +19%;
- Миколаєві +17%;
- Хмельницькому +17%;
- Одесі +17%;
- Дніпрі +17%;
- Вінниці +15%;
- Полтаві +9%;
- Луцьку +7%.
Також динаміка зафіксована у Києві (+6%). У Сумах ціни на оренду однокімнатних квартир впали на 12%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- Ужгородська — 22 500 грн;
- Львівська — 22 500 грн;
- м. Київ та область — 19 000 грн;
- Івано-Франківська — 18 000 грн;
- Луцька — 16 000 грн;
- Тернопільська — 15 800 грн;
- Чернівецька — 15 500 грн;
- Черкаська — 15 000 грн;
- Вінницька — 15 000 грн;
- Одеська — 14 000 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у липні 2026 відносяться області:
- Хмельницька — 12 500 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Дніпровська — 12 000 грн;
- Полтавська — 11 900 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:
- Чернігівська — 9 000 грн;
- Запорізька — 8 000 грн;
- Сумська — 7 000 грн;
- Харківська — 7 500 грн;
- Миколаївська — 7 000 грн..
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди — це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
За даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Запорізька — 8 років;
- Івано-Франківська — 9,1 років;
- Дніпровська — 9,7 років;
- Миколаївська — 11 років;
- Ужгородська — 11,2 років;
- Харківська — 11,5 років;
- Тернопільська — 12 років;
- Черкаська — 12 років;
- Львівська — 12,2 років;
- Полтавська — 12,5 років;
- Хмельницька — 12,9 років;
- Одеська — 12,9 років;
- Луцька — 13,1 років;
- Кропивницька — 13,2 років;
- Сумська — 13,4 років;
Більш середні показники окупності однокімнатних квартир демонструють такі регіони:
- Київська — 13,8 років;
- Чернігівська — 13,8 років;
- Вінницька — 14,3 років.
До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Чернівецька — 14,5 років;
- Житомирська — 16,1 років;
- Рівненська — 17, 5 років.
Загалом закономірність очевидна: чим безпечніший регіон та чим розвиненіша в ньому інфраструктура, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок липня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:
- Харкові 100+%;
- Запоріжжі +43%;
- Миколаєві +43%;
- Чернівцях +37%;
- Ужгороді +31%;
- Львові +28%;
- Хмельницькому +27%;
- Одесі +25%;
- Тернополі +22%;
- Вінниці +23%.
Також зростання зафіксоване у Києві (+2%), Полтаві (+17%), Дніпрі (+20%) та Івано-Франківську (+20%).
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- Ужгородська — 36 000 грн;
- м. Київ та область — 28 000 грн;
- Львівська — 27 000 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у липні 2026 відносяться:
- Івано-Франківська — 20 300 грн;
- Чернівецька — 20 300 грн;
- Луцька — 20 000 грн;
- Одеська — 20 000 грн;
- Тернопільська — 18 000 грн;
- Дніпровська — 18 000 грн;
- Черкаська — 17 000 грн;
- Вінницька — 16 000 грн;
- Полтавська — 14 000 грн;
- Хмельницька — 14 000 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Запорізька — 10 000 грн;
- Харківська — 12 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:
- Миколаївська — 10 000 грн;
- Сумська — 9 000 грн;
- Чернігівська — 8 000 грн.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
За даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Запорізька — 9 років;
- Дніпровська — 9,4 років;
- Ужгородська — 10,2 років;
- Миколаївська — 11,6 років;
- Івано-Франківська — 11,8 років;
- Харківська — 11,9 років;
- Луцька — 12,2 років;
- Одеська — 12,9 років;
- Львівська — 13,9 років;
- Київська — 14,1 років;
- Полтавська — 14,7 років;
- Черкаська — 14,9 років;
- Чернівецька — 15,6 років;
- Хмельницька — 15,8 років.
Більш середні показники окупності двокімнатних квартир демонструють такі регіони:
- Тернопільська — 15,9 років;
- Вінницька — 17,8 років.
До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Житомирська — 19,7 років;
- Рівненська — 20,7 років;
- Чернігівська — 24,4 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок липня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні ХАРАКТЕР ДИНАМІКИ після зростання попередніх місяців. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+80%), Дніпрі (+12%), Житомирі (+17%), Львові (+25%), Івано-Франківську (+32%), Хмельницькому (+36%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- м. Київ та область — 45 000 грн;
- Львівська — 31 500 грн;
- Одеська — 27 000 грн;
- Івано-Франківська — 25 000 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у липні 2026 відносяться:
- Чернівецька — 22 500 грн;
- Дніпровська — 21 000 грн;
- Вінницька — 20 000 грн;
- Харківська — 18 000 грн;
- Миколаївська — 18 000 грн;
- Хмельницька — 15 000 грн;
- Запорізька — 15 000 грн;
- Житомирська — 14 000 грн;
- Рівненська — 13 000 грн.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
За даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Запорізька — 8,5 років;
- Миколаївська — 9 років;
- Харківська — 10,4 років;
- Дніпровська — 11,3 років;
- Одеська — 12,5 років;
- Івано-Франківська — 12,6 років;
- Київська — 12,9 років.
Більш середні показники окупності трикімнатних квартир демонструють такі регіони:
До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Вінницька — 15, 9 років;
- Львівська — 16,1 років;
- Хмельницька — 18 років;
- Рівненська — 19,9 років;
- Житомирська — 20,1 років.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у липні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Львові у липні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка).