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Ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, оренда, вартість
Ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на ринку оренди України станом на липень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 6%–60%, двокімнатні квартири подорожчали в ціні на 2%–100%, тоді як ціна трикімнатних квартир подекуди ЗМІНИЛАСЯ на 5%–58%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок липня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні ХАРАКТЕР ДИНАМІКИ з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:

  • Харкові +88%;
  • Запоріжжі +60%;
  • Львові +29%;
  • Тернополі +25%;
  • Івано-Франківську +22%;
  • Кропивницькому +21%;
  • Ужгороді +19%;
  • Миколаєві +17%;
  • Хмельницькому +17%;
  • Одесі +17%;
  • Дніпрі +17%;
  • Вінниці +15%;
  • Полтаві +9%;
  • Луцьку +7%.

Також динаміка зафіксована у Києві (+6%). У Сумах ціни на оренду однокімнатних квартир впали на 12%.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • Ужгородська — 22 500 грн;
  • Львівська — 22 500 грн;
  • м. Київ та область — 19 000 грн;
  • Івано-Франківська — 18 000 грн;
  • Луцька — 16 000 грн;
  • Тернопільська — 15 800 грн;
  • Чернівецька — 15 500 грн;
  • Черкаська — 15 000 грн;
  • Вінницька — 15 000 грн;
  • Одеська — 14 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у липні 2026 відносяться області:

  • Хмельницька — 12 500 грн;
  • Рівненська — 12 000 грн;
  • Житомирська — 12 000 грн;
  • Дніпровська — 12 000 грн;
  • Полтавська — 11 900 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:

  • Чернігівська — 9 000 грн;
  • Запорізька — 8 000 грн;
  • Сумська — 7 000 грн;
  • Харківська — 7 500 грн;
  • Миколаївська — 7 000 грн..

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди — це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

За даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Запорізька — 8 років;
  • Івано-Франківська — 9,1 років;
  • Дніпровська — 9,7 років;
  • Миколаївська — 11 років;
  • Ужгородська — 11,2 років;
  • Харківська — 11,5 років;
  • Тернопільська — 12 років;
  • Черкаська — 12 років;
  • Львівська — 12,2 років;
  • Полтавська — 12,5 років;
  • Хмельницька — 12,9 років;
  • Одеська — 12,9 років;
  • Луцька — 13,1 років;
  • Кропивницька — 13,2 років;
  • Сумська — 13,4 років;

Більш середні показники окупності однокімнатних квартир демонструють такі регіони:

  • Київська — 13,8 років;
  • Чернігівська — 13,8 років;
  • Вінницька — 14,3 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Чернівецька — 14,5 років;
  • Житомирська — 16,1 років;
  • Рівненська — 17, 5 років.

Загалом закономірність очевидна: чим безпечніший регіон та чим розвиненіша в ньому інфраструктура, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026 (інфографіка)
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на липень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок липня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:

  • Харкові 100+%;
  • Запоріжжі +43%;
  • Миколаєві +43%;
  • Чернівцях +37%;
  • Ужгороді +31%;
  • Львові +28%;
  • Хмельницькому +27%;
  • Одесі +25%;
  • Тернополі +22%;
  • Вінниці +23%.

Також зростання зафіксоване у Києві (+2%), Полтаві (+17%), Дніпрі (+20%) та Івано-Франківську (+20%).

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • Ужгородська — 36 000 грн;
  • м. Київ та область — 28 000 грн;
  • Львівська — 27 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у липні 2026 відносяться:

  • Івано-Франківська — 20 300 грн;
  • Чернівецька — 20 300 грн;
  • Луцька — 20 000 грн;
  • Одеська — 20 000 грн;
  • Тернопільська — 18 000 грн;
  • Дніпровська — 18 000 грн;
  • Черкаська — 17 000 грн;
  • Вінницька — 16 000 грн;
  • Полтавська — 14 000 грн;
  • Хмельницька — 14 000 грн;
  • Рівненська — 12 000 грн;
  • Житомирська — 12 000 грн;
  • Запорізька — 10 000 грн;
  • Харківська — 12 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:

  • Миколаївська — 10 000 грн;
  • Сумська — 9 000 грн;
  • Чернігівська — 8 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Запорізька — 9 років;
  • Дніпровська — 9,4 років;
  • Ужгородська — 10,2 років;
  • Миколаївська — 11,6 років;
  • Івано-Франківська — 11,8 років;
  • Харківська — 11,9 років;
  • Луцька — 12,2 років;
  • Одеська — 12,9 років;
  • Львівська — 13,9 років;
  • Київська — 14,1 років;
  • Полтавська — 14,7 років;
  • Черкаська — 14,9 років;
  • Чернівецька — 15,6 років;
  • Хмельницька — 15,8 років.

Більш середні показники окупності двокімнатних квартир демонструють такі регіони:

  • Тернопільська — 15,9 років;
  • Вінницька — 17,8 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Житомирська — 19,7 років;
  • Рівненська — 20,7 років;
  • Чернігівська — 24,4 років.
Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026 (інфографіка)
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на липень 2026 року Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок липня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні ХАРАКТЕР ДИНАМІКИ після зростання попередніх місяців. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+80%), Дніпрі (+12%), Житомирі (+17%), Львові (+25%), Івано-Франківську (+32%), Хмельницькому (+36%).

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на липень 2026 року Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • м. Київ та область — 45 000 грн;
  • Львівська — 31 500 грн;
  • Одеська — 27 000 грн;
  • Івано-Франківська — 25 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у липні 2026 відносяться:

  • Чернівецька — 22 500 грн;
  • Дніпровська — 21 000 грн;
  • Вінницька — 20 000 грн;
  • Харківська — 18 000 грн;
  • Миколаївська — 18 000 грн;
  • Хмельницька — 15 000 грн;
  • Запорізька — 15 000 грн;
  • Житомирська — 14 000 грн;
  • Рівненська — 13 000 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Запорізька — 8,5 років;
  • Миколаївська — 9 років;
  • Харківська — 10,4 років;
  • Дніпровська — 11,3 років;
  • Одеська — 12,5 років;
  • Івано-Франківська — 12,6 років;
  • Київська — 12,9 років.

Більш середні показники окупності трикімнатних квартир демонструють такі регіони:

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Вінницька — 15, 9 років;
  • Львівська — 16,1 років;
  • Хмельницька — 18 років;
  • Рівненська — 19,9 років;
  • Житомирська — 20,1 років.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Україні у липні 2026 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на липень 2026 року Інфографіка: ЛУН Статистика

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  • Ціни на оренду квартир у Львові у липні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир в Одесі у липні 2026 (інфографіка).