Цены на аренду квартир в Украине в мае 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в мае 2026
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 6–63%, двухкомнатные квартиры подорожали на 7–100%, тогда как цена трёхкомнатных квартир в отдельных случаях поднялась и на 13%– 90%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало мая 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине в целом сохраняет тенденции предыдущего месяца с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных остаются повышенными в:
- Харькове (+63%),
- Ивано-Франковске (+30%),
- Тернополе (+31%),
- Виннице (+27%),
- Черновцах (+23%),
- Одессе (+22%),
- Хмельницком (+20%),
- Львове (+18%),
- Ужгороде (+17%),
- Луцке (+14%).
Также умеренный рост зафиксирован в:
- Киеве (+6%).
В Житомире, Чернигове и Полтаве цены на аренду однокомнатных квартир фактически не изменились, тогда как в Днепре цена и вовсе снизилась на 5%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- Ужгородская — 22 000 грн;
- Львовская — 19 800 грн;
- г. Киев и область — 18 000 грн;
- Ивано-Франковская — 17 600 грн;
- Луцкая — 16 000 грн;
- Винницкая — 14 000 грн.
Вместе с тем к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в мае 2026 относятся области:
- Черновицкая — 15 400 грн;
- Тернопольская — 13 700 грн;
- Черкасская — 13 000 грн;
- Ровненская — 12 000 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Хмельницкая — 12 000 грн;
- Одесская — 11 000 грн;
- Днепровская — 10 500 грн;
- Полтавская — 10 000 грн.
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают следующие области:
- Черниговская — 9 000 грн;
- Николаевская — 7 000 грн;
- Харьковская — 6 500 грн.
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жильё в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчёт позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньший срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:
- Ивано-Франковская — 8,5 лет;
- Николаевская — 10,5 лет;
- Ужгородская — 11,5 лет;
- Днепровская — 12,2 лет;
- Хмельницкая — 12,2 лет;
- Луцкая — 12,2 лет.
Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:
- Черкасская — 12,7 лет;
- Тернопольская — 13,2 лет;
- Харьковская — 13,2 лет;
- Львовская — 13,5 лет;
- Винницкая — 13,6 лет;
- Черновицкая — 13,7 лет;
- Черниговская — 14 лет;
- Полтавская — 14,3 лет.
В свою очередь к регионам с более длительными сроками окупаемости можно отнести области:
- Житомирская — 14,7 лет;
- Киевская — 14,7 лет;
- Одесская — 16,5 лет;
- Ровненская — 17,1 лет.
В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем более развитой является инфраструктура региона, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало мая 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:
- Харькове (+100%);
- Ужгороде (+68%);
- Запорожье (+43%);
- Тернополе (+30%);
- Черкассах (+30%);
- Хмельницком (+28%);
- Николаеве (+25%);
- Черновцах (+19%);
- Львове (+16%);
- Виннице (+15%);
- Одессе (+15%).
А также в Житомире (+9%), Полтаве (+14%), Днепре (+7%) и Ивано-Франковске (+11%), тогда как в отдельных городах цена остаётся стабильной или демонстрирует умеренное снижение.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- Ужгородская — 35 200 грн;
- г. Киев и область — 26 000 грн;
- Львовская — 23 000 грн.
Вместе с тем к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в мае 2026 относятся области:
- Ивано-Франковская — 18 100 грн;
- Черновицкая — 17 600 грн;
- Черкасская — 17 500 грн;
- Луцкая — 17 000 грн;
- Тернопольская — 15 600 грн;
- Днепровская — 15 500 грн;
- Одесская — 15 000 грн;
- Винницкая — 15 000 грн;
- Хмельницкая — 12 800 грн;
- Полтавская — 12 300 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Ровненская — 12 000 грн;
- Харьковская — 12 000 грн.
Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают следующие области:
- Запорожская — 10 000 грн;
- Николаевская — 10 000 грн;
- Черниговская — 8 000 грн.
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:
- Запорожская — 8,2 лет;
- Ужгородская — 10,4 лет;
- Днепровская — 10,7 лет;
- Харьковская — 11,9 лет;
- Николаевская — 12,1 лет;
- Ивано-Франковская — 12,3 лет;
- Черкасская — 13,8 лет;
- Луцкая — 14,1 лет;
- Хмельницкая — 15,8 лет;
- Киевская — 16,2 лет;
- Львовская — 16,3 лет.
Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:
- Полтавская — 16,5 лет;
- Одесская — 16,6 лет;
- Черновицкая — 17,1 лет;
- Тернопольская — 17,4 лет;
- Винницкая — 18 лет.
В свою очередь к регионам с более длительными сроками окупаемости можно отнести области:
- Житомирская — 19,9 лет;
- Ровненская — 19,9 лет;
- Черниговская — 24,1 лет.
Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало мая 2026 года аренда трёхкомнатных квартир в Украине удерживает позиции после роста предыдущего месяца. Цены остаются повышенными в Харькове (+90%), Днепре (+13%), Житомире (+17%), Львове (+32%), Ивано-Франковске (+35%), Одессе (+20%), Хмельницком (+13%).
Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- г. Киев и область — 41 800 грн;
- Львовская — 29 000 грн;
- Одесская — 25 000 грн;
- Ивано-Франковская — 22 000 грн.
Вместе с тем к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в мае 2026 относятся области:
- Днепровская — 18 000 грн;
- Харьковская — 15 200 грн;
- Житомирская — 14 000 грн;
- Хмельницкая — 13 500 грн;
- Николаевская — 12 000 грн.
Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трёхкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:
- Харьковская — 12,2 лет;
- Одесская — 12,5 лет;
- Днепровская — 12,8 лет;
- Ивано-Франковская — 13,2 лет;
- Николаевская — 13,2 лет.
Более средние показатели по окупаемости трёхкомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:
- Киевская — 14,5 лет.
В свою очередь к регионам с более длительными сроками окупаемости можно отнести области:
- Львовская — 16,4 лет;
- Хмельницкая — 17,9 лет;
- Житомирская — 19,5 лет.
