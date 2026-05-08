Категория
Недвижимость
Дата публикации
Цены на аренду квартир в Украине в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в мае 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 6–63%, двухкомнатные квартиры подорожали на 7–100%, тогда как цена трёхкомнатных квартир в отдельных случаях поднялась и на 13%– 90%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало мая 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине в целом сохраняет тенденции предыдущего месяца с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных остаются повышенными в:

  • Харькове (+63%),
  • Ивано-Франковске (+30%),
  • Тернополе (+31%),
  • Виннице (+27%),
  • Черновцах (+23%),
  • Одессе (+22%),
  • Хмельницком (+20%),
  • Львове (+18%),
  • Ужгороде (+17%),
  • Луцке (+14%).

Также умеренный рост зафиксирован в:

  • Киеве (+6%).

В Житомире, Чернигове и Полтаве цены на аренду однокомнатных квартир фактически не изменились, тогда как в Днепре цена и вовсе снизилась на 5%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Украине в мае 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • Ужгородская — 22 000 грн;
  • Львовская — 19 800 грн;
  • г. Киев и область — 18 000 грн;
  • Ивано-Франковская — 17 600 грн;
  • Луцкая — 16 000 грн;
  • Винницкая — 14 000 грн.

Вместе с тем к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в мае 2026 относятся области:

  • Черновицкая — 15 400 грн;
  • Тернопольская — 13 700 грн;
  • Черкасская — 13 000 грн;
  • Ровненская — 12 000 грн;
  • Житомирская — 12 000 грн;
  • Хмельницкая — 12 000 грн;
  • Одесская — 11 000 грн;
  • Днепровская — 10 500 грн;
  • Полтавская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают следующие области:

  • Черниговская — 9 000 грн;
  • Николаевская — 7 000 грн;
  • Харьковская — 6 500 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жильё в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчёт позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньший срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:

  • Ивано-Франковская — 8,5 лет;
  • Николаевская — 10,5 лет;
  • Ужгородская — 11,5 лет;
  • Днепровская — 12,2 лет;
  • Хмельницкая — 12,2 лет;
  • Луцкая — 12,2 лет.

Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:

  • Черкасская — 12,7 лет;
  • Тернопольская — 13,2 лет;
  • Харьковская — 13,2 лет;
  • Львовская — 13,5 лет;
  • Винницкая — 13,6 лет;
  • Черновицкая — 13,7 лет;
  • Черниговская — 14 лет;
  • Полтавская — 14,3 лет.

В свою очередь к регионам с более длительными сроками окупаемости можно отнести области:

  • Житомирская — 14,7 лет;
  • Киевская — 14,7 лет;
  • Одесская — 16,5 лет;
  • Ровненская — 17,1 лет.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем более развитой является инфраструктура региона, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Украине в мае 2026 (инфографика)
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на май 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало мая 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:

  • Харькове (+100%);
  • Ужгороде (+68%);
  • Запорожье (+43%);
  • Тернополе (+30%);
  • Черкассах (+30%);
  • Хмельницком (+28%);
  • Николаеве (+25%);
  • Черновцах (+19%);
  • Львове (+16%);
  • Виннице (+15%);
  • Одессе (+15%).

А также в Житомире (+9%), Полтаве (+14%), Днепре (+7%) и Ивано-Франковске (+11%), тогда как в отдельных городах цена остаётся стабильной или демонстрирует умеренное снижение.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Украине в мае 2026 (инфографика)
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на май 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • Ужгородская — 35 200 грн;
  • г. Киев и область — 26 000 грн;
  • Львовская — 23 000 грн.

Вместе с тем к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в мае 2026 относятся области:

  • Ивано-Франковская — 18 100 грн;
  • Черновицкая — 17 600 грн;
  • Черкасская — 17 500 грн;
  • Луцкая — 17 000 грн;
  • Тернопольская — 15 600 грн;
  • Днепровская — 15 500 грн;
  • Одесская — 15 000 грн;
  • Винницкая — 15 000 грн;
  • Хмельницкая — 12 800 грн;
  • Полтавская — 12 300 грн;
  • Житомирская — 12 000 грн;
  • Ровненская — 12 000 грн;
  • Харьковская — 12 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают следующие области:

  • Запорожская — 10 000 грн;
  • Николаевская — 10 000 грн;
  • Черниговская — 8 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:

  • Запорожская — 8,2 лет;
  • Ужгородская — 10,4 лет;
  • Днепровская — 10,7 лет;
  • Харьковская — 11,9 лет;
  • Николаевская — 12,1 лет;
  • Ивано-Франковская — 12,3 лет;
  • Черкасская — 13,8 лет;
  • Луцкая — 14,1 лет;
  • Хмельницкая — 15,8 лет;
  • Киевская — 16,2 лет;
  • Львовская — 16,3 лет.

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:

  • Полтавская — 16,5 лет;
  • Одесская — 16,6 лет;
  • Черновицкая — 17,1 лет;
  • Тернопольская — 17,4 лет;
  • Винницкая — 18 лет.

В свою очередь к регионам с более длительными сроками окупаемости можно отнести области:

  • Житомирская — 19,9 лет;
  • Ровненская — 19,9 лет;
  • Черниговская — 24,1 лет.
Фото 5 — Цены на аренду квартир в Украине в мае 2026 (инфографика)
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на май 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало мая 2026 года аренда трёхкомнатных квартир в Украине удерживает позиции после роста предыдущего месяца. Цены остаются повышенными в Харькове (+90%), Днепре (+13%), Житомире (+17%), Львове (+32%), Ивано-Франковске (+35%), Одессе (+20%), Хмельницком (+13%).

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Украине в мае 2026 (инфографика)
Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на май 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • г. Киев и область — 41 800 грн;
  • Львовская — 29 000 грн;
  • Одесская — 25 000 грн;
  • Ивано-Франковская — 22 000 грн.

Вместе с тем к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в мае 2026 относятся области:

  • Днепровская — 18 000 грн;
  • Харьковская — 15 200 грн;
  • Житомирская — 14 000 грн;
  • Хмельницкая — 13 500 грн;
  • Николаевская — 12 000 грн.

Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трёхкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:

  • Харьковская — 12,2 лет;
  • Одесская — 12,5 лет;
  • Днепровская — 12,8 лет;
  • Ивано-Франковская — 13,2 лет;
  • Николаевская — 13,2 лет.

Более средние показатели по окупаемости трёхкомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:

  • Киевская — 14,5 лет.

В свою очередь к регионам с более длительными сроками окупаемости можно отнести области:

  • Львовская — 16,4 лет;
  • Хмельницкая — 17,9 лет;
  • Житомирская — 19,5 лет.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Украине в мае 2026 (инфографика)
Стоимость трёхкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на май 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

