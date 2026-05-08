- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир в Україні у травні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у травні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у травні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 6–63%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 7–100%, в той час як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 13%– 90%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок травня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні в цілому зберігає тенденції попереднього місяця з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:
- Харкові (+63%),
- Івано-Франківську (+30%),
- Тернополі (+31%),
- Вінниці (+27%),
- Чернівцях (23%),
- Одесі (+22%),
- Хмельницькому (+20%)
- Львові (+18%),
- Ужгороді (+17%),
- Луцьку (+14%)..
Також помірне зростання зафіксоване у:
- Києві (+6%),
У Житомирі, Чернігові та Полтаві ціни на оренду однокімнатних квартир фактично не змінилися, в той час, як в Дніпрі ціна навіть впала на 5%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- Ужгородська — 22 000 грн;
- Львівська — 19 800 грн;
- м. Київ та область — 18 000 грн;
- Івано-Франківська — 17 600 грн;
- Луцька — 16 000 грн;
- Вінницька — 14 000 грн.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться області:
- Чернівецька — 15 400 грн;
- Тернопільська — 13 700 грн;
- Черкаська — 13 000 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Хмельницька — 12 000 грн;
- Одеська — 11 000 грн;
- Дніпровська — 10 500 грн;
- Полтавська — 10 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:
- Чернігівська — 9 000 грн;
- Миколаївська — 7 000 грн;
- Харківська — 6 500 грн.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:
- Івано-Франківська — 8,5 років;
- Миколаївська — 10,5 років;
- Ужгородська — 11,5 років;
- Дніпровська — 12,2 років;
- Хмельницька — 12,2 років;
- Луцька — 12,2 років.
Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир демонструють наступні райони:
- Черкаська — 12,7 років;
- Тернопільська — 13,2 років;
- Харківська — 13,2 років;
- Львівська — 13,5 років;
- Вінницька — 13,6 років;
- Чернівецька — 13,7 років;
- Чернігівська — 14 років;
- Полтавська — 14,3 років.
Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Житомирська — 14,7 років;
- Київська — 14,7 років;
- Одеська — 16,5 років;
- Рівненська — 17,1 років.
В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок травня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:
- Харкові (+100%);
- Ужгороді (+68%);
- Запоріжжі (+43%);
- Тернополі (+30%);
- Черкасах (+30%);
- Хмельницькому (+28%);
- Миколаєві (+25%);
- Чернівцях (+19%);
- Львові (+16%);
- Вінниці (+15%);
- Одесі (+15%).
А також у Житомирі (+9%), Полтаві (+14%), Дніпрі (+7%) та Івано-Франківську (+11%), тоді як в окремих містах ціна залишається стабільною або демонструє помірне зниження.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- Ужгородська — 35 200 грн;
- м. Київ та область — 26 000 грн;
- Львівська — 23 000 грн.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться області:
- Івано-Франківська — 18 100 грн;
- Чернівецька — 17 600 грн;
- Черкаська — 17 500 грн;
- Черкаська — 17 500 грн;
- Луцька — 17 000 грн;
- Тернопільська — 15 600 грн;
- Дніпровська — 15 500 грн;
- Одеська — 15 000 грн;
- Вінницька — 15 000 грн;
- Хмельницька — 12 800 грн;
- Полтавська — 12 300 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Харківська — 12 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:
- Запорізька — 10 000 грн;
- Миколаївська — 10 000 грн;
- Чернігівська — 8 000 грн.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:
- Запорізька — 8,2 років;
- Ужгородська — 10,4 років;
- Дніпровська — 10,7 років;
- Харківська — 11,9 років;
- Миколаївська — 12,1 років;
- Івано-Франківська — 12,3 років;
- Черкаська — 13,8 років;
- Луцька — 14,1 років;
- Хмельницька — 15,8 років;
- Київська — 16,2 років;
- Львівська — 16,3 років.
Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир демонструють наступні райони:
- Полтавська — 16,5 років;
- Одеська — 16,6 років;
- Чернівецька — 17,1 років;
- Тернопільська — 17,4 років;
- Вінницька — 18 років;
Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Житомирська — 19,9 років;
- Рівненська — 19,9 років;
- Чернігівська — 24,1 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок травня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попереднього місяця. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+90%), Дніпрі (+13%), Житомирі (+17%), Львові (+32%), Івано-Франківську (+35%), Одесі (+20%), Хмельницькому (+13%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 41 800 грн;
- Львівська — 29 000 грн;
- Івано-Франківська — 22 000 грн;
- Одеська — 25 000 грн.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться області:
- Дніпровська — 18 000 грн;
- Харківська — 15 200 грн;
- Житомирська — 14 000 грн;
- Хмельницька — 13 500 грн;
- Миколаївська — 12 000 грн.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:
- Харківська — 12,2 років;
- Дніпровська — 12,8 років;
- Одеська — 12,5 років.
- Івано-Франківська — 13,2 років;
- Миколаївська — 13,2 років.
Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир демонструють наступні райони:
- Київська — 14,5 років;
Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Львівська — 16,4 років;
- Хмельницька — 17,9 років;
- Житомирська — 19,5 років
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у травні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Одесі у травні 2026 (інфографіка).