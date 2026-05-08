Ціни на оренду квартир в Україні у травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у травні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 6–63%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 7–100%, в той час як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 13%– 90%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок травня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні в цілому зберігає тенденції попереднього місяця з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:

Харкові (+63%),

Івано-Франківську (+30%),

Тернополі (+31%),

Вінниці (+27%),

Чернівцях (23%),

Одесі (+22%),

Хмельницькому (+20%)

Львові (+18%),

Ужгороді (+17%),

Луцьку (+14%)..

Також помірне зростання зафіксоване у:

Києві (+6%),

У Житомирі, Чернігові та Полтаві ціни на оренду однокімнатних квартир фактично не змінилися, в той час, як в Дніпрі ціна навіть впала на 5%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

Ужгородська — 22 000 грн;

Львівська — 19 800 грн;

м. Київ та область — 18 000 грн;

Івано-Франківська — 17 600 грн;

Луцька — 16 000 грн;

Вінницька — 14 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться області:

Чернівецька — 15 400 грн;

Тернопільська — 13 700 грн;

Черкаська — 13 000 грн;

Рівненська — 12 000 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Хмельницька — 12 000 грн;

Одеська — 11 000 грн;

Дніпровська — 10 500 грн;

Полтавська — 10 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:

Чернігівська — 9 000 грн;

Миколаївська — 7 000 грн;

Харківська — 6 500 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:

Івано-Франківська — 8,5 років;

Миколаївська — 10,5 років;

Ужгородська — 11,5 років;

Дніпровська — 12,2 років;

Хмельницька — 12,2 років;

Луцька — 12,2 років.

Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир демонструють наступні райони:

Черкаська — 12,7 років;

Тернопільська — 13,2 років;

Харківська — 13,2 років;

Львівська — 13,5 років;

Вінницька — 13,6 років;

Чернівецька — 13,7 років;

Чернігівська — 14 років;

Полтавська — 14,3 років.

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Житомирська — 14,7 років;

Київська — 14,7 років;

Одеська — 16,5 років;

Рівненська — 17,1 років.

В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на травень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок травня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:

Харкові (+100%);

Ужгороді (+68%);

Запоріжжі (+43%);

Тернополі (+30%);

Черкасах (+30%);

Хмельницькому (+28%);

Миколаєві (+25%);

Чернівцях (+19%);

Львові (+16%);

Вінниці (+15%);

Одесі (+15%).

А також у Житомирі (+9%), Полтаві (+14%), Дніпрі (+7%) та Івано-Франківську (+11%), тоді як в окремих містах ціна залишається стабільною або демонструє помірне зниження.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на травень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

Ужгородська — 35 200 грн;

м. Київ та область — 26 000 грн;

Львівська — 23 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться області:

Івано-Франківська — 18 100 грн;

Чернівецька — 17 600 грн;

Черкаська — 17 500 грн;

Черкаська — 17 500 грн;

Луцька — 17 000 грн;

Тернопільська — 15 600 грн;

Дніпровська — 15 500 грн;

Одеська — 15 000 грн;

Вінницька — 15 000 грн;

Хмельницька — 12 800 грн;

Полтавська — 12 300 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Рівненська — 12 000 грн;

Харківська — 12 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:

Запорізька — 10 000 грн;

Миколаївська — 10 000 грн;

Чернігівська — 8 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:

Запорізька — 8,2 років;

Ужгородська — 10,4 років;

Дніпровська — 10,7 років;

Харківська — 11,9 років;

Миколаївська — 12,1 років;

Івано-Франківська — 12,3 років;

Черкаська — 13,8 років;

Луцька — 14,1 років;

Хмельницька — 15,8 років;

Київська — 16,2 років;

Львівська — 16,3 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир демонструють наступні райони:

Полтавська — 16,5 років;

Одеська — 16,6 років;

Чернівецька — 17,1 років;

Тернопільська — 17,4 років;

Вінницька — 18 років;

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Житомирська — 19,9 років;

Рівненська — 19,9 років;

Чернігівська — 24,1 років.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на травень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок травня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попереднього місяця. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+90%), Дніпрі (+13%), Житомирі (+17%), Львові (+32%), Івано-Франківську (+35%), Одесі (+20%), Хмельницькому (+13%).

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на травень 2026 року Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 41 800 грн;

Львівська — 29 000 грн;

Івано-Франківська — 22 000 грн;

Одеська — 25 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться області:

Дніпровська — 18 000 грн;

Харківська — 15 200 грн;

Житомирська — 14 000 грн;

Хмельницька — 13 500 грн;

Миколаївська — 12 000 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:

Харківська — 12,2 років;

Дніпровська — 12,8 років;

Одеська — 12,5 років.

Івано-Франківська — 13,2 років;

Миколаївська — 13,2 років.

Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир демонструють наступні райони:

Київська — 14,5 років;

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Львівська — 16,4 років;

Хмельницька — 17,9 років;

Житомирська — 19,5 років

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на травень 2026 року Інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах: