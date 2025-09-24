Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2025 года (инфографика).

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у вересні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2025 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 12%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, в то время как цена трехкомнатных квартир особых изменений не претерпела.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда однокомнатных квартир в Украине выросла, особенно в Одессе (+63%). Также цены на аренду однокомнатных "подскочили" в Тернополе (+39%), Черкассах (+38%), Полтаве (+28%), Виннице (+26%), Ужгороде (+24%). В среднем цены на аренду поднялись на 12–14%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине – сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

г. Киев и область — 20 000 грн;

Ужгородская — 20 800 грн;

Львовская — 18 700 грн;

Ивано-Франковская — 16 700 грн;

Луцк — 16 000 грн.

В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 относятся области:

Тернопольская — 14 600 грн;

Черновицкая — 14 600 грн;

Винницкая — 14 500 грн;

Черкасская — 13 800 грн;

Ровенская — 13 000 грн;

Одесская — 13 000 грн;

Запорожская — 10 500 грн;

Полтавская — 9 200 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:

Сумская — 8 000 грн;

Кропивницкая — 8 000 грн;

Черниговская — 7 200 грн;

Николаевская — 6 500 грн;

Запорожская — 5 550 грн;

Харьковская — 4 000 грн.

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду

Соответственно, если опираться на данные ЛУН Статистика, львиную часть (т.е. более половины) своей заработной платы отдают арендаторы в таких областях, как:

Ужгородская — 83%;

Луцкая — 73%.

Ивано-Франковская — 71%;

Львовская — 69%;

Киев и область — 67%;

Винницкая — 64%;

Тернопольская — 63%;

Житомирская —- 60%.

В то же время, к регионам со средним сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся области:

Черновецкая — 59%;

Ровенская — 58%;

Полтавская — 53%;

Одесская — 52%;

Хмельницкая — 52%;

Днепровская — 48%;

Сумская — 42%.

Наименьший процент доходов украинцы тратят на аренду однокомнатных квартир в районах:

Кропивницкий — 40%;

Черниговская — 36%;

Николаевская — 31%;

Запорожская — 27%;

Харьковская — 18%.

Средний процент заработной платы, который идет на аренду 1-комнатных квартир – сентябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды – это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:

Ивано-Франковская — 7,9 лет;

Тернопольская — 9,5 лет;

Сумская — 9,5 лет;

Ужгородская — 10 лет;

Днепровская —10 лет;

Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир, купивших для аренды демонстрируют следующие районы:

Запорожская — 10,1 лет;

Хмельницкая — 10,6 лет;

Луцка — 10,6 лет;

Хмельницкая — 10,6 лет;

Полтавская — 10,7 лет;

Винницкая — 10,8 лет;

Черкасская — 11 лет;

Киевская — 11,3 лет;

Одесская — 11,7 лет.

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

Кропивницкая — 13 лет;

Житомирская — 13 лет;

Ровенская — 13,9 лет;

Черниговская — 15, 9 лет;

Харьковская — 19,1.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно, тем быстрее она окупается.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало сентября 2025 аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 40% (как в Одессе), или на 19-26% (Луцк, житомир, Винница, Черновцы), а иногда цена даже не изменилась.

Средние цены на аренду 2-х комнатных квартир в Украине – сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

г. Киев и область — 29 000 грн;

Ужгородская — 25 000 грн;

Львовская — 22 900 грн;

В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 относятся области:

Ивано-Франковская — 18 700 грн;

Луцкая — 18 000 грн;

Одесская — 16 800 грн;

Черновицкая — 16 700 грн;

Винницкая — 16 000 грн;

Днепровская — 15 000 грн;

Черкасская — 15 000 грн;

Тернопольская — 14 600 грн;

Полтавская — 13 000 грн;

Житомирская— 12 000 грн;

Ровенская — 12 000 грн;

Хмельницкая — 11 300 грн;

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:

Сумская — 10 000 грн;

Черниговская — 8 000 грн;

Николаевская — 8 000 грн;

Запорожская — 7 000 грн;

Харьковская — 6 000 грн.

Средний процент идущей на аренду заработной платы

Соответственно, если опираться на данные ЛУН Статистика, львиную часть (т.е. более половины) своей заработной платы отдают арендаторы в таких областях, как:

Ужгородская — 100%;

Киев и область — 97%;

Львовская — 84%;

Луцька — 82%;

Ивано-Франковская — 80%;

Винницкая — 71%.

В то же время, к регионам со средним сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся области:

Черкасская — 68%;

Черновицкая — 68%;

Одесская — 67%;

Тернопольская — 63%;

Житомирская — 60%.

Полтавская — 60%;

Ровенская — 58%;

Сумская — 53%;

Ровенская — 53%.

Наименьший процент доходов украинцы тратят на аренду однокомнатных квартир в районах:

Хмельницкая — 49%;

Черниговская — 40%;

Николаевская — 38%;

Запорожская — 24%;

Харьковская — 27%.

Средний процент заработной платы, который идет на аренду двухкомнатных квартир – сентябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

Днепровская — 9,5 лет;

Ивано-Франковская — 10,4 лет;

Сумская — 10,6 лет;

Ужгородская — 10 лет;

Запорожская — 11,4 лет;

Киевская — 12 лет;

Луцкая — 12 лет;

Полтавская — 12,9 лет.

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

Одесская — 13 лет;

Ужгородская — 13,2 года;

Николаевская — 13,4 года;

Львовская — 13,9 лет;

Черкасская — 14,1 года;

Тернопольская — 14,8 лет;

Винницкая — 15 лет;

Черновицкая — 15,6 лет;

Хмельницкая — 16 лет;

Житомирская — 16,7 лет;

Ровенская — 17,5 лет;

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

Черниговская — 20 лет;

Харьковская — 21,4 года.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало сентября 2025 года аренда трехкомнатных квартир в Украине подорожала сменилась равномерно. К примеру, в Сумах снять "трешку" стало на 20% дешевле, при этом значительно поднялись цены в восьми регионах Украины (на западе, в центре и юге): на 25% в среднем.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Украине – сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

г. Киев и область — 41 600 грн;

Львовская — 29 200 грн;

Ужгородская — 27 100 грн;

Одесская — 25 000 грн.

Ивано-Франковская — 20 800 грн;

Днепровская — 20 000 грн.

В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 относятся области:

Черновицкая — 18 700 грн;

Луцкая — 16 000 грн;

Тернопольская — 14 600 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:

Николаевская — 12 500 грн;

Житомирская — 12 000 грн;

Хмельницкая — 11 500 грн;

Харьковская — 10 000 грн.

Средний процент идущей на аренду заработной платы

Соответственно, если опираться на данные ЛУН Статистика, львиную часть (т.е. более половины, а иногда даже фактически весь доход) своей заработной платы отдают арендаторы в таких областях, как:

Ужгородская — 108%;

Киев и область — 139%;

Львовская — 107%;

Одесская — 100%;

Ивано-Франковская — 89%;

Днепровская — 80%.

В то же время, к регионам со средним сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся области:

Черновицкая — 76%;

Полтавская — 74%;

Винницкая — 71%;

Тернопольская — 63%;

Сумская — 63%;

Житомирская — 60%;

Николаевская — 60%.

Наименьший процент доходов украинцы тратят на аренду однокомнатных квартир в районах:

Хмельницкая — 50%;

Запорожская — 49%;

Харьковская — 44%.

Средний процент заработной платы, который идет на аренду трехкомнатных квартир – сентябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

Сумская — 10 лет;

Днепровская — 10,2 лет;

Николаевская — 11,7 лет;

Запорожская — 11,8 лет.

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:

Ивано-Франковская — 12,1 лет;

Одесская — 12,5 лет;

Полтавская — 12,6 лет;

Львовская — 14 лет;

Тернопольская — 16,2 года.

В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

Харьковская — 17 лет;

Винницкая — 18,2 года;

Житомирская — 18,7 лет;

Хмельницкая — 19 лет.