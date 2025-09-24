- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2025 года (инфографика)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у вересні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2025 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 12%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, в то время как цена трехкомнатных квартир особых изменений не претерпела.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда однокомнатных квартир в Украине выросла, особенно в Одессе (+63%). Также цены на аренду однокомнатных "подскочили" в Тернополе (+39%), Черкассах (+38%), Полтаве (+28%), Виннице (+26%), Ужгороде (+24%). В среднем цены на аренду поднялись на 12–14%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- г. Киев и область — 20 000 грн;
- Ужгородская — 20 800 грн;
- Львовская — 18 700 грн;
- Ивано-Франковская — 16 700 грн;
- Луцк — 16 000 грн.
В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 относятся области:
- Тернопольская — 14 600 грн;
- Черновицкая — 14 600 грн;
- Винницкая — 14 500 грн;
- Черкасская — 13 800 грн;
- Ровенская — 13 000 грн;
- Одесская — 13 000 грн;
- Запорожская — 10 500 грн;
- Полтавская — 9 200 грн.
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Сумская — 8 000 грн;
- Кропивницкая — 8 000 грн;
- Черниговская — 7 200 грн;
- Николаевская — 6 500 грн;
- Запорожская — 5 550 грн;
- Харьковская — 4 000 грн.
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду
Соответственно, если опираться на данные ЛУН Статистика, львиную часть (т.е. более половины) своей заработной платы отдают арендаторы в таких областях, как:
- Ужгородская — 83%;
- Луцкая — 73%.
- Ивано-Франковская — 71%;
- Львовская — 69%;
- Киев и область — 67%;
- Винницкая — 64%;
- Тернопольская — 63%;
- Житомирская —- 60%.
В то же время, к регионам со средним сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся области:
- Черновецкая — 59%;
- Ровенская — 58%;
- Полтавская — 53%;
- Одесская — 52%;
- Хмельницкая — 52%;
- Днепровская — 48%;
- Сумская — 42%.
Наименьший процент доходов украинцы тратят на аренду однокомнатных квартир в районах:
- Кропивницкий — 40%;
- Черниговская — 36%;
- Николаевская — 31%;
- Запорожская — 27%;
- Харьковская — 18%.
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Стоимость квартиры в годах аренды – это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:
- Ивано-Франковская — 7,9 лет;
- Тернопольская — 9,5 лет;
- Сумская — 9,5 лет;
- Ужгородская — 10 лет;
- Днепровская —10 лет;
Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир, купивших для аренды демонстрируют следующие районы:
- Запорожская — 10,1 лет;
- Хмельницкая — 10,6 лет;
- Луцка — 10,6 лет;
- Хмельницкая — 10,6 лет;
- Полтавская — 10,7 лет;
- Винницкая — 10,8 лет;
- Черкасская — 11 лет;
- Киевская — 11,3 лет;
- Одесская — 11,7 лет.
В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Кропивницкая — 13 лет;
- Житомирская — 13 лет;
- Ровенская — 13,9 лет;
- Черниговская — 15, 9 лет;
- Харьковская — 19,1.
В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно, тем быстрее она окупается.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало сентября 2025 аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 40% (как в Одессе), или на 19-26% (Луцк, житомир, Винница, Черновцы), а иногда цена даже не изменилась.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- г. Киев и область — 29 000 грн;
- Ужгородская — 25 000 грн;
- Львовская — 22 900 грн;
В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 относятся области:
- Ивано-Франковская — 18 700 грн;
- Луцкая — 18 000 грн;
- Одесская — 16 800 грн;
- Черновицкая — 16 700 грн;
- Винницкая — 16 000 грн;
- Днепровская — 15 000 грн;
- Черкасская — 15 000 грн;
- Тернопольская — 14 600 грн;
- Полтавская — 13 000 грн;
- Житомирская— 12 000 грн;
- Ровенская — 12 000 грн;
- Хмельницкая — 11 300 грн;
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Сумская — 10 000 грн;
- Черниговская — 8 000 грн;
- Николаевская — 8 000 грн;
- Запорожская — 7 000 грн;
- Харьковская — 6 000 грн.
Средний процент идущей на аренду заработной платы
Соответственно, если опираться на данные ЛУН Статистика, львиную часть (т.е. более половины) своей заработной платы отдают арендаторы в таких областях, как:
- Ужгородская — 100%;
- Киев и область — 97%;
- Львовская — 84%;
- Луцька — 82%;
- Ивано-Франковская — 80%;
- Винницкая — 71%.
В то же время, к регионам со средним сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся области:
- Черкасская — 68%;
- Черновицкая — 68%;
- Одесская — 67%;
- Тернопольская — 63%;
- Житомирская — 60%.
- Полтавская — 60%;
- Ровенская — 58%;
- Сумская — 53%;
- Ровенская — 53%.
Наименьший процент доходов украинцы тратят на аренду однокомнатных квартир в районах:
- Хмельницкая — 49%;
- Черниговская — 40%;
- Николаевская — 38%;
- Запорожская — 24%;
- Харьковская — 27%.
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:
- Днепровская — 9,5 лет;
- Ивано-Франковская — 10,4 лет;
- Сумская — 10,6 лет;
- Ужгородская — 10 лет;
- Запорожская — 11,4 лет;
- Киевская — 12 лет;
- Луцкая — 12 лет;
- Полтавская — 12,9 лет.
Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:
- Одесская — 13 лет;
- Ужгородская — 13,2 года;
- Николаевская — 13,4 года;
- Львовская — 13,9 лет;
- Черкасская — 14,1 года;
- Тернопольская — 14,8 лет;
- Винницкая — 15 лет;
- Черновицкая — 15,6 лет;
- Хмельницкая — 16 лет;
- Житомирская — 16,7 лет;
- Ровенская — 17,5 лет;
В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Черниговская — 20 лет;
- Харьковская — 21,4 года.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало сентября 2025 года аренда трехкомнатных квартир в Украине подорожала сменилась равномерно. К примеру, в Сумах снять "трешку" стало на 20% дешевле, при этом значительно поднялись цены в восьми регионах Украины (на западе, в центре и юге): на 25% в среднем.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- г. Киев и область — 41 600 грн;
- Львовская — 29 200 грн;
- Ужгородская — 27 100 грн;
- Одесская — 25 000 грн.
- Ивано-Франковская — 20 800 грн;
- Днепровская — 20 000 грн.
В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 относятся области:
- Черновицкая — 18 700 грн;
- Луцкая — 16 000 грн;
- Тернопольская — 14 600 грн.
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Николаевская — 12 500 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Хмельницкая — 11 500 грн;
- Харьковская — 10 000 грн.
Средний процент идущей на аренду заработной платы
Соответственно, если опираться на данные ЛУН Статистика, львиную часть (т.е. более половины, а иногда даже фактически весь доход) своей заработной платы отдают арендаторы в таких областях, как:
- Ужгородская — 108%;
- Киев и область — 139%;
- Львовская — 107%;
- Одесская — 100%;
- Ивано-Франковская — 89%;
- Днепровская — 80%.
В то же время, к регионам со средним сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся области:
- Черновицкая — 76%;
- Полтавская — 74%;
- Винницкая — 71%;
- Тернопольская — 63%;
- Сумская — 63%;
- Житомирская — 60%;
- Николаевская — 60%.
Наименьший процент доходов украинцы тратят на аренду однокомнатных квартир в районах:
- Хмельницкая — 50%;
- Запорожская — 49%;
- Харьковская — 44%.
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:
- Сумская — 10 лет;
- Днепровская — 10,2 лет;
- Николаевская — 11,7 лет;
- Запорожская — 11,8 лет.
Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, купивших для аренды, демонстрируют следующие районы:
- Ивано-Франковская — 12,1 лет;
- Одесская — 12,5 лет;
- Полтавская — 12,6 лет;
- Львовская — 14 лет;
- Тернопольская — 16,2 года.
В свою очередь, к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Харьковская — 17 лет;
- Винницкая — 18,2 года;
- Житомирская — 18,7 лет;
- Хмельницкая — 19 лет.