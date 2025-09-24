- Категорія
Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у вересні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 12%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 17%, в той час, як ціна трикімнатних квартир особливих змін не зазнала.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок вересня 2025 року оренда однокімнатних квартир в Україні зросла, особливо в Одесі (+63%). Також ціни на оренду однокімнатних “підскочили” в Тернополі (+39%), Черкасах (+38%), Полтаві (+28%), Вінниці (+26%), Ужгороді (+24%). В середньому ціни на оренду піднялися на 12-14%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 20 000 грн;
- Ужгородська — 20 800 грн;
- Львівська — 18 700 грн;
- Івано-Франківська — 16 700 грн;
- Луцька — 16 000 грн.
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:
- Тернопільська — 14 600 грн;
- Чернівецька — 14 600 грн;
- Вінницька — 14 500 грн;
- Черкаська — 13 800 грн;
- Рівненська — 13 000 грн;
- Одеська — 13 000 грн;
- Запорізька — 10 500 грн;
- Полтавська — 9 200 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Сумська — 8 000 грн;
- Кропивницька — 8 000 грн;
- Чернігівська — 7 200 грн;
- Миколаївська — 6 500 грн;
- Запорізька — 5 550 грн;
- Харківська — 4 000 грн.
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду
Відповідно, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, левову частину (тобто більше половини) своєї заробітної плати віддають орендарі в таких областях, як:
- Ужгородська — 83%;
- Луцька — 73%.
- Івано-Франківська — 71%;
- Львівська — 69%;
- Київ та область — 67%;
- Вінницька — 64%;
- Тернопільська — 63%;
- Житомирська — 60%.
Водночас, до регіонів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:
- Чернівецька — 59%;
- Рівненська — 58%;
- Полтавська — 53%;
- Одеська — 52%;
- Хмельницька — 52%;
- Дніпровська — 48%;
- Сумська — 42%.
Найменший відсоток доходів українці витрачають на оренду однокімнатних квартир в районах:
- Кропивницький — 40%;
- Чернігівська — 36%;
- Миколаївська — 31%;
- Запорізька — 27%;
- Харківська — 18%.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:
- Івано-Франківська — 7,9 років;
- Тернопільська — 9,5 років;
- Сумська — 9,5 років;
- Ужгородська — 10 років;
- Дніпровська — 10 років;
Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Запорізька — 10,1 років;
- Хмельницька — 10,6 років;
- Луцька — 10,6 років;
- Хмельницька — 10,6 років;
- Полтавська — 10,7 років;
- Вінницька — 10,8 років;
- Черкаська — 11 років;
- Київська — 11,3 років;
- Одеська — 11,7 років.
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Кропивницька — 13 років;
- Житомирська — 13 років;
- Рівненська — 13,9 років;
- Чернігівська — 15, 9 років;
- Харківська — 19,1.
В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок вересня 2025 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 40% (як в Одесі), або на 19-26% (Луцьк, житомир, Вінниця, Чернівці), а подекуди ціна навіть не змінилася.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 29 000 грн;
- Ужгородська — 25 000 грн;
- Львівська — 22 900 грн;
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:
- Івано-Франківська — 18 700 грн;
- Луцька — 18 000 грн;
- Одеська — 16 800 грн;
- Чернівецька — 16 700 грн;
- Вінницька — 16 000 грн;
- Дніпровська — 15 000 грн;
- Черкаська — 15 000 грн;
- Тернопільська — 14 600 грн;
- Полтавська — 13 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Хмельницька — 11 300 грн;
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Сумська — 10 000 грн;
- Чернігівська — 8 000 грн;
- Миколаївська — 8 000 грн;
- Запорізька — 7 000 грн;
- Харківська — 6 000 грн.
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду
Відповідно, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, левову частину (тобто більше половини) своєї заробітної плати віддають орендарі в таких областях, як:
- Ужгородська — 100%;
- Київ та область — 97%;
- Львівська — 84%;
- Луцька — 82%;
- Івано-Франківська — 80%;
- Вінницька — 71%.
Водночас, до регіонів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:
- Черкаська — 68%;
- Чернівецька — 68%;
- Одеська — 67%;
- Тернопільська — 63%;
- Житомирська — 60%.
- Полтавська — 60%;
- Рівненська — 58%;
- Сумська — 53%;
- Рівненська — 53%.
Найменший відсоток доходів українці витрачають на оренду однокімнатних квартир в районах:
- Хмельницька — 49%;
- Чернігівська — 40%;
- Миколаївська — 38%;
- Запорізька — 24%;
- Харківська — 27%.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:
- Дніпровська — 9,5 років;
- Івано-Франківська — 10,4 років;
- Сумська — 10,6 років;
- Ужгородська — 10 років;
- Запорізька — 11,4 років;
- Київська — 12 років;
- Луцька — 12 років;
- Полтавська — 12,9 років.
Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Одеська — 13 років;
- Ужгородська — 13,2 роки;
- Миколаївська — 13,4 роки;
- Львівська — 13,9 років;
- Черкаська — 14,1 роки;
- Тернопільська — 14,8 років;
- Вінницька — 15 років;
- Чернівецька — 15,6 років;
- Хмельницька — 16 років;
- Житомирська — 16,7 років;
- Рівненська — 17,5 років;
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Чернігівська — 20 років;
- Харківська — 21,4 роки.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок вересня 2025 року оренда трикімнатних квартир в Україні подорожчала змінилася на рівномірно. Наприклад, в Сумах зняти “трьошку” стало на 20% дешевше, при цьому значно піднялися ціни у восьми регіонах України (на заході, в центрі та півдні): на 25% в середньому.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 41 600 грн;
- Львівська — 29 200 грн;
- Ужгородська — 27 100 грн;
- Одеська — 25 000 грн.
- Івано-Франківська — 20 800 грн;
- Дніпровська — 20 000 грн.
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:
- Чернівецька — 18 700 грн;
- Луцька — 16 000 грн;
- Тернопільська — 14 600 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Миколаївська — 12 500 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Хмельницька — 11 500 грн;
- Харківська — 10 000 грн.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду
Відповідно, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, левову частину (тобто більше половини, а подекуди навіть фактично весь дохід) своєї заробітної плати віддають орендарі в таких областях, як:
- Ужгородська — 108%;
- Київ та область — 139%;
- Львівська — 107%;
- Одеська — 100%;
- Івано-Франківська — 89%;
- Дніпровська — 80%.
Водночас, до регіонів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:
- Чернівецька — 76%;
- Полтавська — 74%;
- Вінницька — 71%;
- Тернопільська — 63%;
- Сумська — 63%;
- Житомирська — 60%;
- Миколаївська— 60%.
Найменший відсоток доходів українці витрачають на оренду однокімнатних квартир в районах:
- Хмельницька — 50%;
- Запорізька — 49%;
- Харківська — 44%.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:
- Сумська — 10 років;
- Дніпровська — 10,2 років;
- Миколаївська — 11,7 років;
- Запорізька — 11,8 років.
Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Івано-Франківська — 12,1 років;
- Одеська — 12,5 років;
- Полтавська — 12,6 років;
- Львівська — 14 років;
- Тернопільська — 16,2 роки;
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Харківська — 17 років;
- Вінницька — 18,2 роки;
- Житомирська — 18,7 років;
- Хмельницька — 19 років.