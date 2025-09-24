Запланована подія 2

Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)

україна
Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у вересні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 12%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 17%, в той час, як ціна трикімнатних квартир особливих змін не зазнала.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2025 року оренда однокімнатних квартир в Україні зросла, особливо в Одесі (+63%). Також ціни на оренду однокімнатних “підскочили”  в Тернополі (+39%), Черкасах (+38%), Полтаві (+28%), Вінниці (+26%), Ужгороді (+24%). В середньому ціни на оренду піднялися на 12-14%.  

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

  • м. Київ та область — 20 000 грн;
  • Ужгородська — 20 800 грн;
  • Львівська — 18 700 грн;
  • Івано-Франківська — 16 700 грн;
  • Луцька — 16 000 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

  • Тернопільська — 14 600 грн;
  • Чернівецька — 14 600 грн;
  • Вінницька — 14 500 грн;
  • Черкаська — 13 800 грн;
  • Рівненська — 13 000 грн;
  • Одеська — 13 000 грн; 
  • Запорізька — 10 500 грн;
  • Полтавська — 9 200 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:

  • Сумська — 8 000 грн;
  • Кропивницька — 8 000 грн;
  • Чернігівська — 7 200 грн;
  • Миколаївська — 6 500 грн;
  • Запорізька — 5 550 грн;
  • Харківська — 4 000 грн.
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду

Відповідно, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, левову частину (тобто більше половини) своєї заробітної плати віддають орендарі в таких областях, як:

  • Ужгородська — 83%;
  • Луцька — 73%.
  • Івано-Франківська — 71%;
  • Львівська — 69%;
  • Київ та область — 67%;
  • Вінницька — 64%;
  • Тернопільська — 63%;
  • Житомирська — 60%. 

Водночас, до регіонів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

  • Чернівецька — 59%;
  • Рівненська — 58%;
  • Полтавська — 53%;
  • Одеська — 52%;
  • Хмельницька — 52%;
  • Дніпровська — 48%;
  • Сумська — 42%.  

Найменший відсоток доходів українці витрачають на оренду однокімнатних квартир в районах:

  • Кропивницький — 40%;
  • Чернігівська —  36%;
  • Миколаївська — 31%;
  • Запорізька — 27%;
  • Харківська — 18%.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду 1-кімнатних квартир і – вересень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі: 

  • Івано-Франківська — 7,9 років;
  • Тернопільська — 9,5 років;
  • Сумська — 9,5 років;
  • Ужгородська — 10 років;
  • Дніпровська — 10 років;

Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

  • Запорізька — 10,1 років;
  • Хмельницька — 10,6 років;
  • Луцька — 10,6 років;
  • Хмельницька — 10,6 років;
  • Полтавська — 10,7 років;
  • Вінницька — 10,8 років;
  • Черкаська — 11 років;
  • Київська — 11,3 років;
  • Одеська — 11,7 років.

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

  • Кропивницька — 13 років;
  • Житомирська — 13 років;
  • Рівненська — 13,9 років;
  • Чернігівська — 15, 9 років;
  • Харківська — 19,1.

В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається. 

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2025 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 40% (як в Одесі), або на 19-26% (Луцьк, житомир, Вінниця, Чернівці), а подекуди ціна навіть не змінилася.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні – вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

  • м. Київ та область — 29 000 грн;
  • Ужгородська — 25 000 грн;
  • Львівська — 22 900 грн;

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

  • Івано-Франківська — 18 700 грн;
  • Луцька — 18 000 грн;
  • Одеська — 16 800 грн;
  • Чернівецька — 16 700 грн;
  • Вінницька — 16 000 грн;
  • Дніпровська — 15 000 грн;
  • Черкаська — 15 000 грн;
  • Тернопільська — 14 600 грн;
  • Полтавська — 13 000 грн;
  • Житомирська — 12 000 грн;
  • Рівненська — 12 000 грн;
  • Хмельницька — 11 300 грн;

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:

  • Сумська — 10 000 грн;
  • Чернігівська — 8 000 грн;
  • Миколаївська — 8 000 грн;
  • Запорізька — 7 000 грн;
  • Харківська — 6 000 грн.
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду

Відповідно, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, левову частину (тобто більше половини) своєї заробітної плати віддають орендарі в таких областях, як:

  • Ужгородська — 100%;
  • Київ та область — 97%;
  • Львівська — 84%;
  • Луцька — 82%;
  • Івано-Франківська — 80%;
  • Вінницька — 71%.

Водночас, до регіонів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

  • Черкаська — 68%;
  • Чернівецька — 68%;
  • Одеська — 67%;
  • Тернопільська — 63%;
  • Житомирська — 60%. 
  • Полтавська — 60%;
  • Рівненська — 58%;
  • Сумська — 53%;
  • Рівненська — 53%.

Найменший відсоток доходів українці витрачають на оренду однокімнатних квартир в районах:

  • Хмельницька — 49%;
  • Чернігівська —  40%;
  • Миколаївська — 38%;
  • Запорізька — 24%;
  • Харківська — 27%.
Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду 2-кімнатних квартир – вересень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області: 

  • Дніпровська — 9,5 років;
  • Івано-Франківська — 10,4 років;
  • Сумська — 10,6 років;
  • Ужгородська — 10 років;
  • Запорізька — 11,4 років;
  • Київська — 12 років;
  • Луцька — 12 років;
  • Полтавська — 12,9 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

  • Одеська — 13 років;
  • Ужгородська — 13,2 роки;
  • Миколаївська — 13,4 роки;
  • Львівська — 13,9 років;
  • Черкаська — 14,1 роки;
  • Тернопільська — 14,8 років;
  • Вінницька — 15 років;
  • Чернівецька — 15,6 років;
  • Хмельницька — 16 років;
  • Житомирська — 16,7 років;
  • Рівненська — 17,5 років;

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

  • Чернігівська — 20 років;
  • Харківська — 21,4 роки.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2025 року оренда трикімнатних квартир в Україні подорожчала  змінилася на рівномірно. Наприклад, в Сумах зняти “трьошку” стало на 20% дешевше, при цьому значно піднялися ціни у восьми регіонах України (на заході, в центрі та півдні): на 25% в середньому.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Україні – вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

  • м. Київ та область — 41 600 грн;
  • Львівська — 29 200 грн;
  • Ужгородська — 27 100 грн;
  • Одеська — 25 000 грн.
  • Івано-Франківська — 20 800 грн;
  • Дніпровська — 20 000 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

  • Чернівецька — 18 700 грн;
  • Луцька — 16 000 грн;
  • Тернопільська — 14 600 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:

  • Миколаївська — 12 500 грн;
  • Житомирська — 12 000 грн;
  • Хмельницька — 11 500 грн;
  • Харківська — 10 000 грн.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду

Відповідно, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, левову частину (тобто більше половини, а подекуди навіть фактично весь дохід) своєї заробітної плати віддають орендарі в таких областях, як:

  • Ужгородська — 108%;
  • Київ та область — 139%;
  • Львівська — 107%;
  • Одеська — 100%;
  • Івано-Франківська — 89%;
  • Дніпровська — 80%.

Водночас, до регіонів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

  • Чернівецька — 76%;
  • Полтавська — 74%;
  • Вінницька — 71%;
  • Тернопільська — 63%;
  • Сумська — 63%;
  • Житомирська — 60%; 
  • Миколаївська— 60%.

Найменший відсоток доходів українці витрачають на оренду однокімнатних квартир в районах:

  • Хмельницька — 50%;
  • Запорізька — 49%;
  • Харківська — 44%.
Фото 9 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду 3-кімнатних квартир – вересень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області: 

  • Сумська — 10 років;
  • Дніпровська — 10,2 років;
  • Миколаївська — 11,7 років;
  • Запорізька — 11,8 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

  • Івано-Франківська — 12,1 років;
  • Одеська — 12,5 років;
  • Полтавська — 12,6 років;
  • Львівська — 14 років;
  • Тернопільська — 16,2 роки; 

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

  • Харківська — 17 років;
  • Вінницька — 18,2 роки;
  • Житомирська — 18,7 років;
  • Хмельницька — 19 років.
Фото 10 — Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика