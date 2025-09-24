Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у вересні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 12%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 17%, в той час, як ціна трикімнатних квартир особливих змін не зазнала.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2025 року оренда однокімнатних квартир в Україні зросла, особливо в Одесі (+63%). Також ціни на оренду однокімнатних “підскочили” в Тернополі (+39%), Черкасах (+38%), Полтаві (+28%), Вінниці (+26%), Ужгороді (+24%). В середньому ціни на оренду піднялися на 12-14%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 20 000 грн;

Ужгородська — 20 800 грн;

Львівська — 18 700 грн;

Івано-Франківська — 16 700 грн;

Луцька — 16 000 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

Тернопільська — 14 600 грн;

Чернівецька — 14 600 грн;

Вінницька — 14 500 грн;

Черкаська — 13 800 грн;

Рівненська — 13 000 грн;

Одеська — 13 000 грн;

Запорізька — 10 500 грн;

Полтавська — 9 200 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:

Сумська — 8 000 грн;

Кропивницька — 8 000 грн;

Чернігівська — 7 200 грн;

Миколаївська — 6 500 грн;

Запорізька — 5 550 грн;

Харківська — 4 000 грн.

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду

Відповідно, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, левову частину (тобто більше половини) своєї заробітної плати віддають орендарі в таких областях, як:

Ужгородська — 83%;

Луцька — 73%.

Івано-Франківська — 71%;

Львівська — 69%;

Київ та область — 67%;

Вінницька — 64%;

Тернопільська — 63%;

Житомирська — 60%.

Водночас, до регіонів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

Чернівецька — 59%;

Рівненська — 58%;

Полтавська — 53%;

Одеська — 52%;

Хмельницька — 52%;

Дніпровська — 48%;

Сумська — 42%.

Найменший відсоток доходів українці витрачають на оренду однокімнатних квартир в районах:

Кропивницький — 40%;

Чернігівська — 36%;

Миколаївська — 31%;

Запорізька — 27%;

Харківська — 18%.

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду 1-кімнатних квартир і – вересень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:

Івано-Франківська — 7,9 років;

Тернопільська — 9,5 років;

Сумська — 9,5 років;

Ужгородська — 10 років;

Дніпровська — 10 років;

Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Запорізька — 10,1 років;

Хмельницька — 10,6 років;

Луцька — 10,6 років;

Хмельницька — 10,6 років;

Полтавська — 10,7 років;

Вінницька — 10,8 років;

Черкаська — 11 років;

Київська — 11,3 років;

Одеська — 11,7 років.

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Кропивницька — 13 років;

Житомирська — 13 років;

Рівненська — 13,9 років;

Чернігівська — 15, 9 років;

Харківська — 19,1.

В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2025 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 40% (як в Одесі), або на 19-26% (Луцьк, житомир, Вінниця, Чернівці), а подекуди ціна навіть не змінилася.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні – вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 29 000 грн;

Ужгородська — 25 000 грн;

Львівська — 22 900 грн;

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

Івано-Франківська — 18 700 грн;

Луцька — 18 000 грн;

Одеська — 16 800 грн;

Чернівецька — 16 700 грн;

Вінницька — 16 000 грн;

Дніпровська — 15 000 грн;

Черкаська — 15 000 грн;

Тернопільська — 14 600 грн;

Полтавська — 13 000 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Рівненська — 12 000 грн;

Хмельницька — 11 300 грн;

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:

Сумська — 10 000 грн;

Чернігівська — 8 000 грн;

Миколаївська — 8 000 грн;

Запорізька — 7 000 грн;

Харківська — 6 000 грн.

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду

Відповідно, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, левову частину (тобто більше половини) своєї заробітної плати віддають орендарі в таких областях, як:

Ужгородська — 100%;

Київ та область — 97%;

Львівська — 84%;

Луцька — 82%;

Івано-Франківська — 80%;

Вінницька — 71%.

Водночас, до регіонів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

Черкаська — 68%;

Чернівецька — 68%;

Одеська — 67%;

Тернопільська — 63%;

Житомирська — 60%.

Полтавська — 60%;

Рівненська — 58%;

Сумська — 53%;

Рівненська — 53%.

Найменший відсоток доходів українці витрачають на оренду однокімнатних квартир в районах:

Хмельницька — 49%;

Чернігівська — 40%;

Миколаївська — 38%;

Запорізька — 24%;

Харківська — 27%.

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду 2-кімнатних квартир – вересень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:

Дніпровська — 9,5 років;

Івано-Франківська — 10,4 років;

Сумська — 10,6 років;

Ужгородська — 10 років;

Запорізька — 11,4 років;

Київська — 12 років;

Луцька — 12 років;

Полтавська — 12,9 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Одеська — 13 років;

Ужгородська — 13,2 роки;

Миколаївська — 13,4 роки;

Львівська — 13,9 років;

Черкаська — 14,1 роки;

Тернопільська — 14,8 років;

Вінницька — 15 років;

Чернівецька — 15,6 років;

Хмельницька — 16 років;

Житомирська — 16,7 років;

Рівненська — 17,5 років;

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Чернігівська — 20 років;

Харківська — 21,4 роки.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок вересня 2025 року оренда трикімнатних квартир в Україні подорожчала змінилася на рівномірно. Наприклад, в Сумах зняти “трьошку” стало на 20% дешевше, при цьому значно піднялися ціни у восьми регіонах України (на заході, в центрі та півдні): на 25% в середньому.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Україні – вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 41 600 грн;

Львівська — 29 200 грн;

Ужгородська — 27 100 грн;

Одеська — 25 000 грн.

Івано-Франківська — 20 800 грн;

Дніпровська — 20 000 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

Чернівецька — 18 700 грн;

Луцька — 16 000 грн;

Тернопільська — 14 600 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:

Миколаївська — 12 500 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Хмельницька — 11 500 грн;

Харківська — 10 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду

Відповідно, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, левову частину (тобто більше половини, а подекуди навіть фактично весь дохід) своєї заробітної плати віддають орендарі в таких областях, як:

Ужгородська — 108%;

Київ та область — 139%;

Львівська — 107%;

Одеська — 100%;

Івано-Франківська — 89%;

Дніпровська — 80%.

Водночас, до регіонів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться області:

Чернівецька — 76%;

Полтавська — 74%;

Вінницька — 71%;

Тернопільська — 63%;

Сумська — 63%;

Житомирська — 60%;

Миколаївська— 60%.

Найменший відсоток доходів українці витрачають на оренду однокімнатних квартир в районах:

Хмельницька — 50%;

Запорізька — 49%;

Харківська — 44%.

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду 3-кімнатних квартир – вересень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:

Сумська — 10 років;

Дніпровська — 10,2 років;

Миколаївська — 11,7 років;

Запорізька — 11,8 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Івано-Франківська — 12,1 років;

Одеська — 12,5 років;

Полтавська — 12,6 років;

Львівська — 14 років;

Тернопільська — 16,2 роки;

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Харківська — 17 років;

Вінницька — 18,2 роки;

Житомирська — 18,7 років;

Хмельницька — 19 років.