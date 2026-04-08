Цены на аренду квартир в Харькове в апреле 2026 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на апрель 2026 года.
Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в апреле 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных выросла на 50%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 82%, а цена трехкомнатных квартир в свою очередь поднялась на 88%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало апреля 2026 аренда однокомнатных квартир в Харькове сохраняет стабильность. Да, если в марте за месяц аренды «однушки» приходилось заплатить 6 000 грн, то в апреле цена осталась на том же уровне.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом.
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский (центр города) — 8 000 грн.
В то же время к районам с более низкими ценами на аренду квартир в апреле 2026 года относятся:
- Салтовский — 6 000 грн;
Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районах:
- Киевский — 6 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 6 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (159) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало апреля 2026 аренда двухкомнатных квартир в Харькове также остается стабильной, если опираться на данные ЛУН Статистика. Так, как в начале марта средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составила 9000 грн, то в начале апреля цена составляла 10000 грн, то есть поднялась на 11,1%.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам Харькова
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Шевченковский — 15 000 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Салтовский — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 6 000 – 8 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (79) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Харькову
Так же как с одно- и двухкомнатными квартирами, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове не претерпела существенных изменений за месяц. По состоянию на апрель 2026 года цена на аренду поднялась на 7,1%, поскольку в марте нужно было заплатить 14 000 грн, а в апреле – 13 000 грн.
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Харькова
Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:
- Шевченковский (центр города) — 26 400 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (47) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
