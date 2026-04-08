Ціни на оренду квартир у Харкові у квітні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у квітні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних зросла на 50%, в той час як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 82%, а ціна трикімнатних квартир своєю чергою піднялася на 88%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок квітня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові зберігає стабільність. Так, якщо у березні за місяць оренди «однушки» доводилося заплатити 6 000 грн, то в квітні ціна залишилася на тому самому рівні.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Харкові (жовтий графік) – квітень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється більш низькими цінами, якщо порівнювати, наприклад, з Києвом чи Львовом.

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони: 

  • Шевченківський (центр міста) — 8 000 грн.

Водночас до районів з нижчими цінами на оренду квартир у квітні 2026 відносяться: 

  • Салтівський — 6 000 грн; 

Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонуються у районах: 

  • Київський — 6 000 грн.
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Харкова – квітень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 6 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (159) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові станом на квітень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок квітня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також залишається стабільною, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Так, як на початку березня середня ціна на оренду двокімнатних квартир у Харкові становила 9 000 грн, то на початку квітня ціна становила 10 000 грн, тобто піднялася на 11,1%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові (червоний графік) – квітень 2026 рік
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають: 

  • Шевченківський — 15 000 грн.

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує: 

  • Салтівський — 8 000 грн.
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові за районами – квітень 2026 
Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Харкові становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (79) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові станом на квітень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову

Так само як із одно- та двокімнатними квартирами, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Харкові не зазнала суттєвих змін за місяць. Станом на квітень 2026 ціна на оренду піднялася на 7,1%, оскільки у березні потрібно було заплатити 14 000 грн, а в квітні – 13 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові (синій графік) – квітень 2026
Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає: 

  • Шевченківський (центр міста) — 26 400 грн.
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові за районами – квітень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (47) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові 
Інфографіка: ЛУН Статистика

