Ціни на оренду квартир у Харкові у квітні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року.
Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у квітні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних зросла на 50%, в той час як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 82%, а ціна трикімнатних квартир своєю чергою піднялася на 88%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок квітня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові зберігає стабільність. Так, якщо у березні за місяць оренди «однушки» доводилося заплатити 6 000 грн, то в квітні ціна залишилася на тому самому рівні.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється більш низькими цінами, якщо порівнювати, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Шевченківський (центр міста) — 8 000 грн.
Водночас до районів з нижчими цінами на оренду квартир у квітні 2026 відносяться:
- Салтівський — 6 000 грн;
Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонуються у районах:
- Київський — 6 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 6 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (159) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок квітня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також залишається стабільною, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Так, як на початку березня середня ціна на оренду двокімнатних квартир у Харкові становила 9 000 грн, то на початку квітня ціна становила 10 000 грн, тобто піднялася на 11,1%.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Шевченківський — 15 000 грн.
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Салтівський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Харкові становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (79) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову
Так само як із одно- та двокімнатними квартирами, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Харкові не зазнала суттєвих змін за місяць. Станом на квітень 2026 ціна на оренду піднялася на 7,1%, оскільки у березні потрібно було заплатити 14 000 грн, а в квітні – 13 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:
- Шевченківський (центр міста) — 26 400 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (47) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
