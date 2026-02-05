- Категория
Цены на аренду квартир в Харькове в феврале 2026 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на февраль 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в феврале 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в феврале 2026
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год, цена на аренду однокомнатных выросла на 25%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 45%, а цена трехкомнатных квартир в свою очередь не изменилась.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало февраля 2026 аренда однокомнатных квартир в Харькове не изменилась. Так, если в январе за месяц аренды "однушки" пришлось заплатить 5000 грн, то в феврале цена осталась прежней.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости вообще отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом.
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский (центр города) – 6 500 грн;
В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в феврале 2026 года относятся:
- Слободский — 5 000 грн.
Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:
- Салтовский — 4 500 грн;
- Киевский — 4 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 5 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (229) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало февраля 2026 аренда двухкомнатных квартир в Харькове также осталась постоянной, если опираться на данные ЛУН Статистика.
Так как в начале января средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляла 8 000 грн, то в начале февраля цена не изменилась.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Шевченковский — 12 000 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Салтовский — 6 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 6 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (71) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову
Так же как с одно- и двухкомнатными квартирами, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове не изменилась за месяц. Так, января на февраль 2026 г. цена на аренду фактически составляла 12 000 грн.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:
- Шевченковский (центр города) — 17 300 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 5 000 - 10 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (59) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
