Ціни на оренду квартир у Харкові у лютому 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на лютий 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у лютому 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік, ціна на оренду однокімнатних зросла на 25%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 45%, а ціна трикімнатних квартир своєю чергою, не змінилася.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок лютого 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові не змінилася. Так, якщо у січні за місяць оренди "однушки" довелося заплатити 5000 грн, то в лютому ціна залишилася такою самою.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Харкові (жовтий графік) – лютий 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості взагалі вирізняється більш низькими цінами, якщо порівнювати, наприклад, з Києвом чи Львовом.

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Шевченківський (центр міста) — 6 500 грн;

Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у лютому 2026 відносяться:

Слобідський — 5 000 грн.

Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:

Салтівський — 4 500 грн;

Київський — 4 500 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Харкова - лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 5 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (229) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові станом на лютий 2026 рік Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок лютого 2026 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також залишилася сталою, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика.

Тож, як на початку січня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Харкові становила 8 000 грн, то на початку лютого ціна не змінилася.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові (червоний графік) - лютий 2026 рік, Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Шевченківський — 12 000 грн.

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

Салтівський — 6 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові за районами - лютий 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 6 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (71) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові станом на лютий 2026 рік, Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову

Так само, як із одно- та двокімнатними квартирами, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Харкові не змінилася за місяць. Так, січня на лютий 2026 ціна на оренду фактично становила 12 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові (синій графік) - лютий 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:

Шевченківський (центр міста) — 17 300 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові за районами - лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 5 000 – 10 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (59) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Інфографіка: ЛУН Статистика

