Ціни на оренду квартир у Харкові у лютому 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на лютий 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у лютому 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у лютому 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік, ціна на оренду однокімнатних зросла на 25%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 45%, а ціна трикімнатних квартир своєю чергою, не змінилася.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок лютого 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові не змінилася. Так, якщо у січні за місяць оренди "однушки" довелося заплатити 5000 грн, то в лютому ціна залишилася такою самою.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості взагалі вирізняється більш низькими цінами, якщо порівнювати, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Шевченківський (центр міста) — 6 500 грн;
Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у лютому 2026 відносяться:
- Слобідський — 5 000 грн.
Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:
- Салтівський — 4 500 грн;
- Київський — 4 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 5 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (229) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок лютого 2026 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також залишилася сталою, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика.
Тож, як на початку січня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Харкові становила 8 000 грн, то на початку лютого ціна не змінилася.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Шевченківський — 12 000 грн.
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Салтівський — 6 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 6 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (71) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову
Так само, як із одно- та двокімнатними квартирами, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Харкові не змінилася за місяць. Так, січня на лютий 2026 ціна на оренду фактично становила 12 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:
- Шевченківський (центр міста) — 17 300 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 5 000 – 10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (59) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
