Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы показать ситуацию на рынке аренды Харькова по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 88%, тогда как двухкомнатные квартиры подскочили в цене на 100%, а трёхкомнатные квартиры — на 80%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало июля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Харькове почти не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Так, если в начале июня аренда «единички» стоила 7 500 грн, то в июле цена осталась такой же.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (жёлтый график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.

Лидером среди самых дорогих районов для аренды остаётся:

Шевченковский (центр города) — 9 500 грн.

Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районах:

Киевский — 7 000 грн;

Салтовский — 7 000.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова — июль 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 6 000–8 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 112) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 6 080 грн — именно по такой цене выставлено 9,6% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало июля 2026 года динамика аренды двухкомнатных квартир в Харькове выглядит так же, как и с однокомнатными квартирами, если опираться на данные ЛУН Статистика. Средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в городе удерживается на уровне 12 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам

Самыми дорогими районами остаются:

Шевченковский — 15 000 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Салтовский — 9 500 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове по районам — июль 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 14 600–16 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 47) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 7 800 грн — именно по такой цене выставлено 12,9% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, ценовой сегмент трёхкомнатных квартир в Харькове также демонстрирует стабильный характер динамики. Так, по состоянию на начало июля средняя цена на «тройку» составляет 18 000 грн, тогда как в начале июня цена была такой же.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды трёхкомнатной квартиры остаётся:

Шевченковский (центр города) — 26 900 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове по районам — июль 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Харькове составляет 10 000–15 000 грн.

Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 29) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Харькове составляет 7 800 грн — именно по такой цене выставлено 7,8% всех трёхкомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове — июль 2026

Инфографика: m2bomber

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