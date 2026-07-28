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Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)

Харьков
Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы показать ситуацию на рынке аренды Харькова по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 88%, тогда как двухкомнатные квартиры подскочили в цене на 100%, а трёхкомнатные квартиры — на 80%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало июля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Харькове почти не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Так, если в начале июня аренда «единички» стоила 7 500 грн, то в июле цена осталась такой же.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (жёлтый график) — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.

Лидером среди самых дорогих районов для аренды остаётся:

  • Шевченковский (центр города) — 9 500 грн.

Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районах:

  • Киевский — 7 000 грн;
  • Салтовский — 7 000.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова — июль 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 6 000–8 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 112) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на июль 2026 года 
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 6 080 грн — именно по такой цене выставлено 9,6% всех однокомнатных квартир.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове — июль 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало июля 2026 года динамика аренды двухкомнатных квартир в Харькове выглядит так же, как и с однокомнатными квартирами, если опираться на данные ЛУН Статистика. Средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в городе удерживается на уровне 12 000 грн.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам

Самыми дорогими районами остаются:

  • Шевченковский — 15 000 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

  • Салтовский — 9 500 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове по районам — июль 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 14 600–16 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 47) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на июль 2026 года 
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 7 800 грн — именно по такой цене выставлено 12,9% всех двухкомнатных квартир.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове — июль 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, ценовой сегмент трёхкомнатных квартир в Харькове также демонстрирует стабильный характер динамики. Так, по состоянию на начало июля средняя цена на «тройку» составляет 18 000 грн, тогда как в начале июня цена была такой же.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды трёхкомнатной квартиры остаётся:

  • Шевченковский (центр города) — 26 900 грн.
Фото 11 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове по районам — июль 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Харькове составляет 10 000–15 000 грн.

Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 29) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Харькове составляет 7 800 грн — именно по такой цене выставлено 7,8% всех трёхкомнатных квартир.

Фото 13 — Цены на аренду квартир в Харькове в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове — июль 2026
Инфографика: m2bomber

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