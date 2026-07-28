Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб показати ситуацію на ринку оренди Харкова станом на липень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 88%, тоді як двокімнатні квартири підскочили в ціні на 100%, а трикімнатні квартири — на 80%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок липня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові майже не змінилася, порівняно з попереднім місяцем. Так, якщо на початку червня оренда «одинички» коштувала 7 500 грн, то в липні ціна була такою самою.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Харкові (жовтий графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.

Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:

Шевченківський (центр міста) — 9 500 грн.

Найбюджетніші ціни на оренду квартири пропонуються у районах:

Київський — 7 000 грн;

Салтівський — 7 000.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Харкова — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 6 000–8 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 112) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові станом на липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 6 080 грн — саме за такою ціною виставлено 9,6% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок липня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Харкові динаміка виглядає так само, як і з однокімнатними квартирами, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Середня ціна на оренду двокімнатних квартир у місті утримується на рівні 12 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові (червоний графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах

Найдорожчими районами залишаються:

Шевченківський — 15 000 грн;

Більш бюджетні пропозиції з оренди квартир пропонує:

Салтівський — 9 500 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові за районами — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 14 600–16 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 47) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові станом на липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 7 800 грн — саме за такою ціною виставлено 13,7% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову

На відміну від одно- та двокімнатних квартир, ціновий сегмент трикімнатних квартир у Харкові демонструє також стабільний характер динаміки. Так, станом на початок липня середня ціна на «трійку» становить 18 000 грн, тоді як на початку червня ціна була такою самою.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові (синій графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди трикімнатної квартири залишається:

Шевченківський (центр міста) — 26 900 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові за районами — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 10 000–15 000 грн.

Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 29) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 7 800 грн — саме за такою ціною виставлено 7,8% усіх трикімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

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