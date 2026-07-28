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Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)

Харків
Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб показати ситуацію на ринку оренди Харкова станом на липень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 88%, тоді як двокімнатні квартири підскочили в ціні на 100%, а трикімнатні квартири — на 80%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок липня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові майже не змінилася, порівняно з попереднім місяцем. Так, якщо на початку червня оренда «одинички» коштувала 7 500 грн, то в липні ціна була такою самою.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Харкові (жовтий графік) — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.

Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:

  • Шевченківський (центр міста) — 9 500 грн.

Найбюджетніші ціни на оренду квартири пропонуються у районах:

  • Київський — 7 000 грн;
  • Салтівський — 7 000.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Харкова — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 6 000–8 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 112) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові станом на липень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 6 080 грн — саме за такою ціною виставлено 9,6% усіх однокімнатних квартир.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові — липень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок липня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Харкові динаміка виглядає так само, як і з однокімнатними квартирами, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Середня ціна на оренду двокімнатних квартир у місті утримується на рівні 12 000 грн.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові (червоний графік) — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах

Найдорожчими районами залишаються:

  • Шевченківський — 15 000 грн;

Більш бюджетні пропозиції з оренди квартир пропонує:

  • Салтівський — 9 500 грн.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові за районами — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 14 600–16 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 47) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові станом на липень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 7 800 грн — саме за такою ціною виставлено 13,7% усіх двокімнатних квартир.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові — липень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову

На відміну від одно- та двокімнатних квартир, ціновий сегмент трикімнатних квартир у Харкові демонструє також стабільний характер динаміки. Так, станом на початок липня середня ціна на «трійку» становить 18 000 грн, тоді як на початку червня ціна була такою самою.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові (синій графік) — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди трикімнатної квартири залишається:

  • Шевченківський (центр міста) — 26 900 грн.
Фото 11 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові за районами — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 10 000–15 000 грн. 

Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 29) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 12 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 7 800 грн — саме за такою ціною виставлено 7,8% усіх трикімнатних квартир.

Фото 13 — Ціни на оренду квартир у Харкові у липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові — липень 2026
Інфографіка: m2bomber

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