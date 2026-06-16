Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости , чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ арендных цен в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир подскочила на 75%, тогда как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 100%, как и трёхкомнатные квартиры.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало июня 2026 года аренда однокомнатных квартир в Харькове поднялась на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Так, если в начале мая аренда «однушки» стоила 6 500 грн, то в июне цена составляет 7 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (жёлтый график) – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.

Лидером среди наиболее дорогих районов для аренды остаётся:

Шевченковский (центр города) — 10 000 грн.

Наиболее бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районах:

Киевский — 6 000 грн;

Салтовский — 5 800 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова — июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 4 000–6 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 134) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на 2026 год

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало июня 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Харькове также существенно не изменилась, если опираться на данные ЛУН Статистика. Средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в городе удерживается на уровне 12 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам

Наиболее дорогими районами остаются:

Шевченковский — 16 000 грн;

Киевский — 11 000 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Салтовский — 9 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове по районам — июнь 2026 Инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 8 000–10 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 53) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на 2026 год

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, ценовой сегмент трёхкомнатных квартир в Харькове демонстрировал умеренно растущую динамику. Так, по состоянию на начало июня средняя цена на «трёшку» составляет 16 000 грн, тогда как в начале мая цена составляла 15 500 грн, то есть цена выросла на 3,2%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) — июнь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Наиболее дорогим районом для аренды трёхкомнатной квартиры остаётся:

Шевченковский (центр города) — 25 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове по районам — июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Харькове составляет 10 000–15 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 40) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах: