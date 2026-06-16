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Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)

Харьков
Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ арендных цен в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир подскочила на 75%, тогда как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 100%, как и трёхкомнатные квартиры.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало июня 2026 года аренда однокомнатных квартир в Харькове поднялась на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Так, если в начале мая аренда «однушки» стоила 6 500 грн, то в июне цена составляет 7 000 грн.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (жёлтый график) – июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.

Лидером среди наиболее дорогих районов для аренды остаётся:

  • Шевченковский (центр города) — 10 000 грн.

Наиболее бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районах:

  • Киевский — 6 000 грн;
  • Салтовский — 5 800 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова — июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 4 000–6 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 134) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на 2026 год
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало июня 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Харькове также существенно не изменилась, если опираться на данные ЛУН Статистика. Средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в городе удерживается на уровне 12 000 грн.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам

Наиболее дорогими районами остаются:

  • Шевченковский — 16 000 грн;
  • Киевский — 11 000 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

  • Салтовский — 9 000 грн.
Фото 6 — Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове по районам — июнь 2026 Инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 8 000–10 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 53) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на 2026 год
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, ценовой сегмент трёхкомнатных квартир в Харькове демонстрировал умеренно растущую динамику. Так, по состоянию на начало июня средняя цена на «трёшку» составляет 16 000 грн, тогда как в начале мая цена составляла 15 500 грн, то есть цена выросла на 3,2%.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) — июнь 2026
Инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Наиболее дорогим районом для аренды трёхкомнатной квартиры остаётся:

  • Шевченковский (центр города) — 25 000 грн.
Фото 9 — Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове по районам — июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Харькове составляет 10 000–15 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 40) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Харькове в июне 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове
Инфографика: ЛУН Статистика

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