Ціни на оренду квартир у Харкові у червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості , щоб проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на червень 2026 року. Детальний аналіз орендних цін у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у червні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир підскочила на 75%, тоді як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 100%, як і трикімнатні квартири.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок червня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові піднялася на 7,7% порівняно з попереднім місяцем. Так, якщо на початку травня оренда “одинички” вартувала 6 500 грн, то в червні ціна становить 7 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Харкові (жовтий графік) – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.

Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:

Шевченківський (центр міста) — 5 500 грн.

До районів із нижчими цінами на оренду квартир у червні 2026 відносяться:

Шевченківський — 10 000 грн;

Найбюджетніші ціни на оренду квартири пропонуються у районі:

Київський — 6 000 грн;

Салтівський — 5 800 грн;

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Харкова — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 4 000–6 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 134) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові станом на 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок червня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також суттєво не змінилася, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Середня ціна на оренду двокімнатних квартир у місті утримується на рівні 12 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові (червоний графік) — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах

Найдорожчими районами залишаються:

Шевченківський — 16 000 грн;

Київський — 11 000 грн.

Більш бюджетні пропозиції з оренди квартир пропонує:

Салтівський — 9 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові за районами — червень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 8 000–10 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 53) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові станом на 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову

На відміну від одно- та двокімнатних квартир, ціновий сегмент трикімнатних квартир у Харкові демонстрував помірно зростаючу динаміку. Так, станом на початку червня середня ціна на “трійку” становить 16 000 грн, в той час, як на початку травня ціна становила 15 500 грн, тобто ціна зросла на ?%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові (синій графік) — червень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди трикімнатної квартири залишається:

Шевченківський (центр міста) — 25 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові за районами — червень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 10 000–15 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 40) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Інфографіка: ЛУН Статистика

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