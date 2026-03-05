- Категория
Цены на аренду квартир в Харькове в марте 2026 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на март 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в марте 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в марте 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных выросла на 25%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 45%, а цена трехкомнатных квартир в свою очередь поднялась на 63%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало марта 2026 аренда однокомнатных квартир в Харькове сохраняет стабильность. Да, если в феврале за месяц аренды «однушки» приходилось заплатить 5 000 грн, то в марте цена осталась на том же уровне.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом.
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский (центр города) — 8 000 грн.
В то же время к районам с более низкими ценами на аренду квартир в марте 2026 года относятся:
- Слободский — 5 500 грн.
Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районах:
- Салтовський — 5 000 грн;
- Киевский — 4 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 5 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (213) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало марта 2026 аренда двухкомнатных квартир в Харькове также остается стабильной, если опираться на данные ЛУН Статистика. Так как в начале февраля средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляла 8 000 грн, то в начале марта цена существенно не изменилась.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Шевченковский — 12 500 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Салтовский — 6 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 6 000 – 8 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (79) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову
Так же как с одно- и двухкомнатными квартирами, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове не претерпела существенных изменений за месяц. По состоянию на март 2026 г. цена на аренду фактически поднялась на 8,3%, поскольку в феврале она равнялась 12 000 грн, то в марте достигает 13 000 грн.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:
- Шевченковский (центр города) — 22 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на март 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 5 000 – 10 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (45) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
