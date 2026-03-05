Запланована подія 2

Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)

Харків
Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на березень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних зросла на 25%, в той час як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 45%, а ціна трикімнатних квартир своєю чергою піднялася на 63%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок березня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові зберігає стабільність. Так, якщо у лютому за місяць оренди «однушки» доводилося заплатити 5 000 грн, то в березні ціна залишилася на тому самому рівні.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Харкові (жовтий графік) – березень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється більш низькими цінами, якщо порівнювати, наприклад, з Києвом чи Львовом.

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

  • Шевченківський (центр міста) — 8 000 грн.

Водночас до районів з нижчими цінами на оренду квартир у березні 2026 відносяться:

  • Слобідський — 5 500 грн.

Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонуються у районах:

  • Салтівський — 5 000 грн;
  • Київський — 4 500 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Харкова – березень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 5 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (213) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові станом на березень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок березня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також залишається стабільною, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Так, як на початку лютого середня ціна на оренду двокімнатних квартир у Харкові становила 8 000 грн, то на початку березня ціна суттєво не змінилася.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові (червоний графік) – березень 2026 рік 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

  • Шевченківський — 12 500 грн.

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

  • Салтівський — 6 500 грн.
Фото 6 — Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові за районами – березень 2026 
Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Харкові становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (79) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові станом на березень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову

Так само як із одно- та двокімнатними квартирами, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Харкові не зазнала суттєвих змін за місяць. Станом на березень 2026 ціна на оренду фактично піднялася на 8,3%, оскільки в лютому вона дорівнювала 12 000 грн, то в березні сягає 13 000 грн.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові (синій графік) – березень 2026 Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:

  • Шевченківський (центр міста) — 22 000 грн.
Фото 9 — Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові за районами – березень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 5 000 – 10 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (45) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові станом на березень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

