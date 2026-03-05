- Категорія
Ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на березень 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у березні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних зросла на 25%, в той час як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 45%, а ціна трикімнатних квартир своєю чергою піднялася на 63%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок березня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові зберігає стабільність. Так, якщо у лютому за місяць оренди «однушки» доводилося заплатити 5 000 грн, то в березні ціна залишилася на тому самому рівні.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється більш низькими цінами, якщо порівнювати, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Шевченківський (центр міста) — 8 000 грн.
Водночас до районів з нижчими цінами на оренду квартир у березні 2026 відносяться:
- Слобідський — 5 500 грн.
Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонуються у районах:
- Салтівський — 5 000 грн;
- Київський — 4 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 5 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (213) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок березня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також залишається стабільною, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Так, як на початку лютого середня ціна на оренду двокімнатних квартир у Харкові становила 8 000 грн, то на початку березня ціна суттєво не змінилася.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Шевченківський — 12 500 грн.
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Салтівський — 6 500 грн.
-
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Харкові становить 6 000 – 8 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (79) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову
Так само як із одно- та двокімнатними квартирами, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Харкові не зазнала суттєвих змін за місяць. Станом на березень 2026 ціна на оренду фактично піднялася на 8,3%, оскільки в лютому вона дорівнювала 12 000 грн, то в березні сягає 13 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:
- Шевченківський (центр міста) — 22 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 5 000 – 10 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (45) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
