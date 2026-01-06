Запланована подія 2

Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)

Харьков
Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных выросла на 25%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 37%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 38%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало января 2026 аренда однокомнатных квартир в Харькове выросла. Да, если в декабре за месяц аренды "однушки" пришлось заплатить 4500 грн, то в январе цена составляла 5000 грн, то есть поднялась на 11%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (желтый график) – январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости вообще отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом.

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

  • Шевченковский (центр города) – 6 000 грн;

В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в январе 2026 года относятся:

  • Слободской – 5 000 грн;
  • Холодногорский – 4 500 грн;

Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:

  • Салтовский – 4 000 грн;
  • Индустриальный – 4000 грн;
  • Киевский – 4 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова - январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 5 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (205) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на январь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало января 2026 аренда двухкомнатных квартир в Харькове также несколько поднялась, если опираться на данные ЛУН Статистика.

Так как в начале декабря средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляла 7 000 грн, то в начале января цена достигала 7 900 грн, то есть поднялась на 12,9%.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) – январь 2026 год
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

  • Киевский — 10 000 грн;
  • Шевченковский — 9 500 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

  • Салтовский — 6 000 грн.
Фото 6 — Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове по районам – январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 6 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (99) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове все же имела определенную динамику, но не в разрезе одного месяца. Однако с декабря на январь 2026 года цена на аренду фактически подскочила с 10 000 до 11 000 грн в месяц (на 10%).

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) – январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:

  • Шевченковский (центр города) — 17 000 грн.

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Салтовском районе – 7 000 грн.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове по районам – январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 5 000 – 10 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (78) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове
Инфографика: ЛУН Статистика

