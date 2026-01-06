- Категория
Цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в январе 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных выросла на 25%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 37%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 38%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало января 2026 аренда однокомнатных квартир в Харькове выросла. Да, если в декабре за месяц аренды "однушки" пришлось заплатить 4500 грн, то в январе цена составляла 5000 грн, то есть поднялась на 11%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости вообще отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом.
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский (центр города) – 6 000 грн;
В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в январе 2026 года относятся:
- Слободской – 5 000 грн;
- Холодногорский – 4 500 грн;
Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:
- Салтовский – 4 000 грн;
- Индустриальный – 4000 грн;
- Киевский – 4 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 5 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (205) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало января 2026 аренда двухкомнатных квартир в Харькове также несколько поднялась, если опираться на данные ЛУН Статистика.
Так как в начале декабря средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляла 7 000 грн, то в начале января цена достигала 7 900 грн, то есть поднялась на 12,9%.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Киевский — 10 000 грн;
- Шевченковский — 9 500 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Салтовский — 6 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 6 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (99) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову
В отличие от одно- и двухкомнатных квартир средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове все же имела определенную динамику, но не в разрезе одного месяца. Однако с декабря на январь 2026 года цена на аренду фактически подскочила с 10 000 до 11 000 грн в месяц (на 10%).
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:
- Шевченковский (центр города) — 17 000 грн.
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Салтовском районе – 7 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 5 000 – 10 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (78) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
