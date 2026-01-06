- Категорія
Ціни на оренду квартир у Харкові у січні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на січень 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у січні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у січні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік, ціна на оренду однокімнатних зросла на 25%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 37%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 38%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок січня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові зросла. Так, якщо у грудні за місяць оренди "однушки" довелося заплатити 4500 грн, то в січні ціна становила 5000 грн, тобто піднялася на 11%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості взагалі вирізняється більш низькими цінами, якщо порівнювати, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Шевченківський (центр міста) — 6 000 грн;
Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у січні 2026 відносяться:
- Слобідський — 5 000 грн;
- Холодногірський — 4 500 грн;
Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:
- Салтівський — 4 000 грн;
- Індустріальний – 4 000 грн;
- Київський — 4 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 5 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (205) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок січня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також дещо піднялася, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика.
Тож, як на початку грудня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Харкові становила 7 000 грн, то на початку січня ціна сягала 7 900 грн, тобто піднялася на 12,9%.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Київський — 10 000 грн;
- Шевченківський — 9 500 грн.
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Салтівський — 6 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 6 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (99) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову
На відміну від одно- та двокімнатних квартир, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Харкові все-таки мала певну динаміку, але не в розрізі одного місяця. Проте з грудня на січень 2026 ціна на оренду фактично підскочила з 10 000 до 11 000 грн за місяць (на 10%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:
- Шевченківський (центр міста) — 17 000 грн.
Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Салтівському районі – 7 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 5 000 – 10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (78) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
