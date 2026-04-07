- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир во Львове в апреле 2025 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на апрель 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в апреле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир во Львове в апреле 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена аренды однокомнатных квартир не изменилась, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, а цена трехкомнатных квартир поднялась на 26%.
Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову
В апреле 2026 цены арендодателей во Львове сохраняют умеренную динамику: если в марте «однушки» предлагали за 17 800 грн, то в апреле цена составляет 17 600 грн, то есть на 1,1% меньше. В то же время арендаторы продолжают адаптироваться к новым реалиям рынка: средняя сумма фактических договоров содержится в районе 15 400 гривен в месяц, то есть на 2,53% меньше, чем в прошлом месяце (15 800 грн).
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Сыховский — 19 800 грн;
- Шевченковский — 18 500 грн.
В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в апреле 2026 года относятся:
- Франковский — 18 000 грн;
- Железнодорожный — 16 000 грн.
Тем временем к наиболее доступным районам относятся:
- Галицький — 15 400 грн;
- Лычаковский — 15 000 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 21 000 грн;
- Спецпроекты – 19 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:
- Австрийский люкс – 15 000 грн;
- Хрущовки – 13 000 грн;
- Советские типовые проекты – 13 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн.
То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (247) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову
На начало апреля 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир во Львове демонстрирует умеренную стабильность. Если в начале марта средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 17 900 гривен, а предложения арендодателей достигали 21 000 гривен, то к апрелю показатели выросли до 22 000 грн от арендодателей и до 18 200 грн от арендаторов, то есть на 4,8% и на 1,7%.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Шевченковский — 26 400 грн.
- Лычаковский — 23 600 грн;
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в апреле 2026 года, к которому принадлежат районы:
- Франковский — 22 000 грн;
- Галицкий — 22 000 грн;
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Железнодорожный — 20 000 грн;
- Сыховский — 17 600 грн.
Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 30 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
В то же время двухкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:
- Австрийский люкс — 19 000 грн.
Самые дешевые варианты можно найти в домах таких типов:
- Советские типовые проекты — 15 000 грн;
- Хрущевки — 15 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на апрель 2026 наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 - 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (221) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Также по данным портала M2bomber наиболее распространённой ценой "двоек" можно считать 28 000 грн. По такой цене сдают 20% двухкомнатных квартир во Львове.
Цены на аренду трехкомнатных квартир во Львове
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в апреле 2026 года удерживается на уровне марта с минимальными отклонениями. Если в начале марта 2026 аренда трехкомнатной квартиры в среднем составляла 26 600 грн, то в начале апреля рынок предлагаю за "тройку" 27 700 грн, то есть на 4% больше.
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 38000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
В то же время, трехкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:
- Австрийский люкс – 31 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на апрель 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 - 20 000 грн.
То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (51) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:
- Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (Инфографика);
- Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в апреле 2026 года (Инфографика);
- Цены на аренду квартир в Украине в апреле 2026 года (Инфографика).