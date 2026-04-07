Цены на аренду квартир во Львове в апреле 2025 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на апрель 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в апреле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в апреле 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена аренды однокомнатных квартир не изменилась, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, а цена трехкомнатных квартир поднялась на 26%.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В апреле 2026 цены арендодателей во Львове сохраняют умеренную динамику: если в марте «однушки» предлагали за 17 800 грн, то в апреле цена составляет 17 600 грн, то есть на 1,1% меньше. В то же время арендаторы продолжают адаптироваться к новым реалиям рынка: средняя сумма фактических договоров содержится в районе 15 400 гривен в месяц, то есть на 2,53% меньше, чем в прошлом месяце (15 800 грн).

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – апрель 2026

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Сыховский — 19 800 грн;

Шевченковский — 18 500 грн.

В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в апреле 2026 года относятся:

Франковский — 18 000 грн;

Железнодорожный — 16 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова – апрель 2026

Тем временем к наиболее доступным районам относятся:

Галицький — 15 400 грн;

Лычаковский — 15 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) – 21 000 грн;

Спецпроекты – 19 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки во Львове – апрель 2026 года

Однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:

Австрийский люкс – 15 000 грн;

Хрущовки – 13 000 грн;

Советские типовые проекты – 13 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (247) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на апрель 2026 года

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

На начало апреля 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир во Львове демонстрирует умеренную стабильность. Если в начале марта средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 17 900 гривен, а предложения арендодателей достигали 21 000 гривен, то к апрелю показатели выросли до 22 000 грн от арендодателей и до 18 200 грн от арендаторов, то есть на 4,8% и на 1,7%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове – апрель 2026 год.

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

Шевченковский — 26 400 грн.

Лычаковский — 23 600 грн;

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в апреле 2026 года, к которому принадлежат районы:

Франковский — 22 000 грн;

Галицкий — 22 000 грн;

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Железнодорожный — 20 000 грн;

Сыховский — 17 600 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове по районам – апрель 2026

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) – 30 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки во Львове – апрель 2026 года

В то же время двухкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:

Австрийский люкс — 19 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах таких типов:

Советские типовые проекты — 15 000 грн;

Хрущевки — 15 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на апрель 2026 наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 - 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (221) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – апрель 2026

Также по данным портала M2bomber наиболее распространённой ценой "двоек" можно считать 28 000 грн. По такой цене сдают 20% двухкомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – апрель 2026

Цены на аренду трехкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в апреле 2026 года удерживается на уровне марта с минимальными отклонениями. Если в начале марта 2026 аренда трехкомнатной квартиры в среднем составляла 26 600 грн, то в начале апреля рынок предлагаю за "тройку" 27 700 грн, то есть на 4% больше.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове – апрель 2026

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) – 38000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки во Львове – апрель 2026 года

В то же время, трехкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:

Австрийский люкс – 31 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на апрель 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 - 20 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (51) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове.

