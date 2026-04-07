Ціни на оренду квартир у Львові у квітні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у квітні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у квітні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир не змінилася, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 17%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 26%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У квітні 2026 року ціни орендодавців у Львові зберігають помірну динаміку: якщо у березні «однушки» пропонували за 17 800 грн, то в квітні ціна становить 17 600 грн, тобто на 1,1% менше. Водночас орендарі продовжують адаптуватися до нових реалій ринку: середня сума фактичних договорів утримується в районі 15 400 гривень на місяць, тобто на 2,53% менше ніж минулого місяця (15 800 грн).

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – апрель 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Сихівський — 19 800 грн;

Шевченківський — 18 500 грн.

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться:

Франківський — 18 000 грн;

Залізничний — 16 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Львова – квітень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим часом до найбільш доступних районів відносяться:

Галицький — 15 400 грн;

Личаківський — 15 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 21 000 грн;

Спецпроекти – 19 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – квітень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс – 15 000 грн;

Хрущовки – 13 000 грн;

Радянські типові проєкти – 13 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (247) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на квітень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок квітня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє помірну стабільність. Якщо на початку березня середня вартість фактично зданих квартир становила 17 900 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 21 000 гривень, то до квітня показники зросли до 22 000 грн від орендодавців, та до 18 200 грн від орендарів, тобто на 4,8% та на 1,7% відповідно, за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові – квітень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Шевченківський — 26 400 грн.

Личаківський — 23 600 грн;

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у квітні 2026, до якого належать райони:

Франківський — 22 000 грн;

Галицький — 22 000 грн;

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

Залізничний — 20 000 грн;

Сихівський — 17 600 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові за районами – квітень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 30 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – квітень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс — 19 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках таких типів:

Радянські типові проєкти — 15 000 грн;

Хрущовки — 15 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (221) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – квітень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Також за даними порталу M2bomber найбільш поширеною ціною "двійок" можна вважати 28 000 грн. За такою ціною здають 20% двокімнатних квартир у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – квітень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у квітні 2026 утримується на рівні березня з мінімальними відхиленнями. Якщо на початку березня 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 26 600 грн, то на початку квітня ринок пропоную за “трійку” 27 700 грн, тобто на 4% більше.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові – квітень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 38 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – квітень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас трикімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс — 31 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (51) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Інфографіка: ЛУН Статистика

