Ціни на оренду квартир у Львові у квітні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у квітні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у квітні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові
Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у квітні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир не змінилася, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 17%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 26%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову
У квітні 2026 року ціни орендодавців у Львові зберігають помірну динаміку: якщо у березні «однушки» пропонували за 17 800 грн, то в квітні ціна становить 17 600 грн, тобто на 1,1% менше. Водночас орендарі продовжують адаптуватися до нових реалій ринку: середня сума фактичних договорів утримується в районі 15 400 гривень на місяць, тобто на 2,53% менше ніж минулого місяця (15 800 грн).
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Сихівський — 19 800 грн;
- Шевченківський — 18 500 грн.
Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у квітні 2026 відносяться:
- Франківський — 18 000 грн;
- Залізничний — 16 000 грн.
Тим часом до найбільш доступних районів відносяться:
- Галицький — 15 400 грн;
- Личаківський — 15 000 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 21 000 грн;
- Спецпроекти – 19 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс – 15 000 грн;
- Хрущовки – 13 000 грн;
- Радянські типові проєкти – 13 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (247) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову
Станом на початок квітня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє помірну стабільність. Якщо на початку березня середня вартість фактично зданих квартир становила 17 900 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 21 000 гривень, то до квітня показники зросли до 22 000 грн від орендодавців, та до 18 200 грн від орендарів, тобто на 4,8% та на 1,7% відповідно, за даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Шевченківський — 26 400 грн.
- Личаківський — 23 600 грн;
За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у квітні 2026, до якого належать райони:
- Франківський — 22 000 грн;
- Галицький — 22 000 грн;
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Залізничний — 20 000 грн;
- Сихівський — 17 600 грн.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 30 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс — 19 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках таких типів:
- Радянські типові проєкти — 15 000 грн;
- Хрущовки — 15 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (221) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Також за даними порталу M2bomber найбільш поширеною ціною "двійок" можна вважати 28 000 грн. За такою ціною здають 20% двокімнатних квартир у Львові.
Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову
Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у квітні 2026 утримується на рівні березня з мінімальними відхиленнями. Якщо на початку березня 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 26 600 грн, то на початку квітня ринок пропоную за “трійку” 27 700 грн, тобто на 4% більше.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 38 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас трикімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс — 31 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (51) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
