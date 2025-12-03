Цены на аренду квартир во Львове в декабре 2025 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на декабрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в декабре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в декабре 2025 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир не изменилась, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 5%, а цена трехкомнатных квартир подскочила на 14%.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В декабре 2025 года цены арендодателей во Львове стабилизировались после предыдущего роста, сохранившись на уровне 17 400 гривен, что на 400 грн (то есть на 2,35%) дороже, чем в ноябре.

В то же время арендаторы теперь готовы платить больше: средняя сумма, которую они готовы платить, немного поднялась с 15 100 до 15 900 гривен (примерно на 5,30%).

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Шевченковский – 19 100 грн;

Сыховский – 19 100 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в декабре 2025 года относятся:

Галицкий – 16 500 грн;

Франковский – 17 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Между тем, к наиболее доступным районам относятся:

Железнодорожный – 14 000 грн;

Лычаковский – 15 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:

Новостройки (построены после 2010 года) – 21000 грн.

Спецпроекты (построены с 1992 по 2010 годы) – 17 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир во Львове – декабрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

Австрийский люкс – 14000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове.

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на декабрь 2025 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 12 000 - 14 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (141) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже. Такое же количество квартир сдают по цене 16 000 – 18 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

На начало декабря 2025 года аренда двухкомнатных квартир во Львове упала в среднем на 8% по сравнению с прошлым месяцем.

Если в начале ноября средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 19 600 гривен, а предложения арендодателей достигали 21 000 гривен, то к декабрю показатели изменились до 18 600 гривен для арендаторов (-5,10%) и не изменилась для арендодателей 21 100 гривен по данным ЛУН.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

Шевченковский – 21 000 грн;

Галицкий – 23 400 грн;

Франковский – 21 300 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в декабре 2025 года, к которому принадлежат районы:

Лычаковский — 19 000 грн;

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Железнодорожный — 15 000 грн.

Сыховский — 16 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове по районам – декабрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

Новостройки (построены после 2010 года) — 29 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки во Львове – декабрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Одновременно двухкомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

Австрийский люкс — 21 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Хрущевки — 14 000 грн;

Советские типовые проекты — 14 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове.

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на декабрь 2025 наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 12 000 – 14 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (83) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – декабрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в декабре 2025 года фактически не изменилась за последний месяц. Если в начале ноября 2025 аренда трехкомнатной квартиры могла стоить 25 500 грн в среднем, то в начале декабря цена упала до 25 000 гривен, то есть 1,96% упала.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове – декабрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

Новостройки (построены после 2010 года) — 36 000 грн.

Австрийский люкс — 31 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир во Львове – декабрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Советские типовые проекты – 17 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 20 000 – 22 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (34) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове, инфографика: ЛУН Статистика