Ціни на оренду квартир у Львові у грудні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на грудень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у грудні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у грудні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир на змінилися, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 5%, а ціна трикімнатних квартир підскочила на 14%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У грудні 2025 року ціни орендодавців у Львові стабілізувалися після попереднього зростання, зберігшись на рівні 17 400 гривень, що на 400 грн (тобто на 2,35%) дорожче, ніж у листопаді.

Водночас орендарі тепер готові платити більше: середня сума, яку вони готові платити, трохи піднялася з 15 100 до 15 900 гривень (приблизно на 5,30%).

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Шевченківський — 19 100 грн;

Сихівський — 19 100 грн.

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у грудні 2025 відносяться:

Галицький — 16 500 грн;

Франківський — 17 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Львова – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Тим часом, до найбільш доступних районів відносяться:

Залізничний — 14 000 грн;

Личаківський — 15 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 21 000 грн.

Спецпроєкти (побудовані з 1992 по 2010 роки) – 17 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – грудень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:

Австрійський люкс – 14 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 12 000 – 14 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (141) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче. Таку саму кількість квартир здають за ціною 16 000 – 18 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок грудня 2025 року оренда двокімнатних квартир у Львові впала в середньому на 8% порівняно з минулим місяцем.

Якщо на початку листопада середня вартість фактично зданих квартир становила 19 600 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 21 000 гривень, то до грудня показники змінилися до 18 600 гривень для орендарів (-5,10%) та не змінилася для орендодавців 21 100 гривень за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові – грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Шевченківський — 21 000 грн;

Галицький — 23 400 грн;

Франківський — 21 300 грн.

За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у грудні 2025, до якого належать райони:

Личаківський — 19 000 грн;

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

Залізничний — 15 000 грн.

Сихівський — 16 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові за районами – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 29 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – грудень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас двокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:

Австрійський люкс — 21 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Хрущовки — 14 000 грн;

Радянські типові проєкти — 14 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 12 000 – 14 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (83) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у грудні 2025 фактично не змінилося за останній місяць. Якщо на початку листопада 2025 року оренда трикімнатної квартири могла вартувати 25 500 грн у середньому, то на початку грудня ціна впала до 25 000 гривень, тобто 1,96% впала.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 36 000 грн.

Австрійський люкс — 31 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – грудень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Радянські типові проєкти – 17 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 20 000 – 22 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (34) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові, інфографіка: ЛУН Статистика

