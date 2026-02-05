Цены на аренду квартир во Львове в феврале 2025 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на февраль 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в феврале 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в феврале 2026

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 14%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 13%, а цена трехкомнатных квартир поднялась на 14% только за последние полгода.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В феврале 2026 цены арендодателей во Львове выросли на 8%, учитывая, что в январе "однушки" предлагали за 18 000 грн, а в феврале цена поднялась уже на 19 400 грн в месяц.

В то же время арендаторы вынуждены платить немного больше: средняя сумма, которую они готовы платить, поднялась с 14 400 до 15 500 гривен (приблизительно на 8%).

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Шевченковский — 21 500 грн;

Сиховский — 20 800 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся:

Франковский — 20 000 грн;

Железнодорожный — 18 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова – февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Между тем, к наиболее доступным районам относятся:

Лычаковский — 16 000 грн;

Галицкий — 15 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:

Новостройки (построены после 2010 года) – 23 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.Средние цены аренды 1-комнатных квартир во Львове – февраль 2026 года.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир во Львове – февраль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

Австрийский люкс – 15 000 грн;

Хрущёвки – 14 000 грн;

Советские типовые проекты – 12 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове.

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 20 000 - 22 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (167) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

По состоянию на начало февраля 2026 года аренда двухкомнатных квартир во Львове упала в среднем на ?% по сравнению с прошлым месяцем.

Если в начале января средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 16 500 гривен, а предложения арендодателей достигали 20 500 гривен, то к февралю показатели изменились до 17 500 гривен для арендаторов (+6%) и до 21 500 гривен для арендодателей (+5%) по данным ЛУН.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове – февраль 2026 год

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

Галицкий — 25 800 грн;

Шевченковский — 25 000 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в феврале 2026 года, к которому принадлежат районы:

Франковский — 21 500 грн;

Сиховский — 21 500 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Железнодорожный — 20 500 грн;

Лычаковский — 18 500 грн;

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове по районам – февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

Новостройки (построены после 2010 года) – 30 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки во Львове – февраль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Одновременно двухкомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

Австрийский люкс — 20 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Советские типовые проекты — 15 000 грн;

Хрущёвки — 13 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове.

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (181) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в феврале 2026 года изменилась на 3,2% за последний месяц. Если в начале января 2026 аренда трехкомнатной квартиры могла стоить 25 100 грн в среднем, то в начале февраля цена составляла 25 900 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове – февраль 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

Новостройки (построенные после 2010 року) — 36 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки во Львове – февраль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Советские типовые проекты – 19 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 - 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (47) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове – февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

