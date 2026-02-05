- Категория
Цены на аренду квартир во Львове в феврале 2025 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на февраль 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в феврале 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир во Львове в феврале 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир во Львове в феврале 2026
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 14%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 13%, а цена трехкомнатных квартир поднялась на 14% только за последние полгода.
Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову
В феврале 2026 цены арендодателей во Львове выросли на 8%, учитывая, что в январе "однушки" предлагали за 18 000 грн, а в феврале цена поднялась уже на 19 400 грн в месяц.
В то же время арендаторы вынуждены платить немного больше: средняя сумма, которую они готовы платить, поднялась с 14 400 до 15 500 гривен (приблизительно на 8%).
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский — 21 500 грн;
- Сиховский — 20 800 грн.
В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в феврале 2026 года относятся:
- Франковский — 20 000 грн;
- Железнодорожный — 18 000 грн.
Между тем, к наиболее доступным районам относятся:
- Лычаковский — 16 000 грн;
- Галицкий — 15 000 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 23 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.Средние цены аренды 1-комнатных квартир во Львове – февраль 2026 года.
Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:
- Австрийский люкс – 15 000 грн;
- Хрущёвки – 14 000 грн;
- Советские типовые проекты – 12 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове.
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 20 000 - 22 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (167) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову
По состоянию на начало февраля 2026 года аренда двухкомнатных квартир во Львове упала в среднем на ?% по сравнению с прошлым месяцем.
Если в начале января средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 16 500 гривен, а предложения арендодателей достигали 20 500 гривен, то к февралю показатели изменились до 17 500 гривен для арендаторов (+6%) и до 21 500 гривен для арендодателей (+5%) по данным ЛУН.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Галицкий — 25 800 грн;
- Шевченковский — 25 000 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в феврале 2026 года, к которому принадлежат районы:
- Франковский — 21 500 грн;
- Сиховский — 21 500 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Железнодорожный — 20 500 грн;
- Лычаковский — 18 500 грн;
Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах, как:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 30 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Одновременно двухкомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:
- Австрийский люкс — 20 000 грн.
Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:
- Советские типовые проекты — 15 000 грн;
- Хрущёвки — 13 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове.
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (181) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в феврале 2026 года изменилась на 3,2% за последний месяц. Если в начале января 2026 аренда трехкомнатной квартиры могла стоить 25 100 грн в среднем, то в начале февраля цена составляла 25 900 грн.
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах, как:
- Новостройки (построенные после 2010 року) — 36 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:
- Советские типовые проекты – 19 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 - 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (47) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
