- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир у Львові у лютому 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на лютий 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у лютому 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у лютому 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у лютому 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 14%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 13%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 14% лише за останні півроку.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову
У лютому 2026 року ціни орендодавців у Львові зросли на 8%, враховуючи, що у січні “однушки” пропонували за 18 000 грн, а в лютому ціна піднялася вже на 19 400 грн на місяць.
Водночас орендарі тепер вимушені платити трохи більше: середня сума, яку вони готові платити, піднялася з 14 400 до 15 500 гривень (приблизно на 8%).
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Шевченківський — 21 500 грн;
- Сихівський — 20 800 грн.
Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у лютому 2026 відносяться:
- Франківський — 20 000 грн;
- Залізничний — 18 000 грн.
Тим часом, до найбільш доступних районів відносяться:
- Личаківський — 16 000 грн;
- Галицький — 15 000 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 23 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас однокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:
- Австрійський люкс – 15 000 грн;
- Хрущовки – 14 000 грн;
- Радянські типові проєкти – 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 20 000 – 22 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (167) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову
Станом на початок лютого 2026 року оренда двокімнатних квартир у Львові впала в середньому на ?% порівняно з минулим місяцем.
Якщо на початку січня середня вартість фактично зданих квартир становила 16 500 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 20 500 гривень, то до лютого показники змінилися до 17 500 гривень для орендарів (+6%) та до 21 500 гривень для орендодавців (+5%) за даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Галицький — 25 800 грн;
- Шевченківський — 25 000 грн.
За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у лютому 2026, до якого належать райони:
- Франківський — 21 500 грн;
- Сихівський — 21 500 грн.
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Залізничний — 20 500 грн;
- Личаківський — 18 500 грн;
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 30 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас двокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:
- Австрійський люкс — 20 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:
- Радянські типові проєкти — 15 000 грн;
- Хрущовки — 13 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (181) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову
Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у лютому 2026 змінилася на 3,2% за останній місяць. Якщо на початку січня 2026 року оренда трикімнатної квартири могла вартувати 25 100 грн у середньому, то на початку лютого ціна становила 25 900 грн.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках, як:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 36 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:
- Радянські типові проєкти – 19 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (47) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у лютому 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у лютому 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Україні у лютому 2026 (інфографіка).