Ціни на оренду квартир у Львові у лютому 2025 (інфографіка)

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у лютому 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 14%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 13%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 14% лише за останні півроку.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У лютому 2026 року ціни орендодавців у Львові зросли на 8%, враховуючи, що у січні “однушки” пропонували за 18 000 грн, а в лютому ціна піднялася вже на 19 400 грн на місяць.

Водночас орендарі тепер вимушені платити трохи більше: середня сума, яку вони готові платити, піднялася з 14 400 до 15 500 гривень (приблизно на 8%).

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Шевченківський — 21 500 грн;

Сихівський — 20 800 грн.

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у лютому 2026 відносяться:

Франківський — 20 000 грн;

Залізничний — 18 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Львова – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим часом, до найбільш доступних районів відносяться:

Личаківський — 16 000 грн;

Галицький — 15 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 23 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – лютий 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:

Австрійський люкс – 15 000 грн;

Хрущовки – 14 000 грн;

Радянські типові проєкти – 12 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 20 000 – 22 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (167) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок лютого 2026 року оренда двокімнатних квартир у Львові впала в середньому на ?% порівняно з минулим місяцем.

Якщо на початку січня середня вартість фактично зданих квартир становила 16 500 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 20 500 гривень, то до лютого показники змінилися до 17 500 гривень для орендарів (+6%) та до 21 500 гривень для орендодавців (+5%) за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові – лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Галицький — 25 800 грн;

Шевченківський — 25 000 грн.

За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у лютому 2026, до якого належать райони:

Франківський — 21 500 грн;

Сихівський — 21 500 грн.

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

Залізничний — 20 500 грн;

Личаківський — 18 500 грн;

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові за районами – лютий 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 30 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – лютий 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас двокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:

Австрійський люкс — 20 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Радянські типові проєкти — 15 000 грн;

Хрущовки — 13 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (181) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – лютий 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у лютому 2026 змінилася на 3,2% за останній місяць. Якщо на початку січня 2026 року оренда трикімнатної квартири могла вартувати 25 100 грн у середньому, то на початку лютого ціна становила 25 900 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові – лютий 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 36 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – лютий 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Радянські типові проєкти – 19 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (47) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Інфографіка: ЛУН Статистика

