Цены на аренду квартир во Львове в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные портала недвижимости ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на рынке аренды Львова по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в июле 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 28%, двухкомнатные квартиры также подорожали на 28%, а цена трёхкомнатных квартир поднялась на 25%.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В июле 2026 года динамика арендных цен во Львове остаётся стабильной. Если в июне «однушки» предлагали за 22 500 грн, то в июле цена осталась такой же. Средняя сумма фактических договоров при этом составила 20 300 грн в месяц, то есть такая же, как и была в июне.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидерами по самым высоким ценам аренды остаются районы:

Шевченковский — 24 800 грн;

Сыховский — 22 500 грн.

К районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в июле 2026 относятся:

Франковский — 22 500 грн;

Железнодорожный — 22 500 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Между тем к наиболее доступным районам относятся:

Лычаковский — 20 300 грн;

Галицкий — 18 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 24 000 грн.

Эта категория неизменно привлекает арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки во Львове — июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах:

Австрийский люкс — 18 000 грн;

Советские типовые проекты — 15 000 грн.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир во Львове составляет 20 000–22 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 120) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, наиболее распространённой ценой однокомнатных квартир в июле можно считать 22 800 грн. По такой цене сдаётся около 14,2% однокомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

По состоянию на начало июля 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир во Львове демонстрирует такой же характер динамики, как и однокомнатные квартиры. Если в начале июня средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 22 500 грн, а предложения арендодателей достигали 27 000 грн, то к июлю показатели остались такими же.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове по районам

Самыми дорогими районами остаются:

Шевченковский — 31 500 грн;

Сыховский — 27 000 грн;

Франковский — 25 800 грн.

К среднему сегменту цен на аренду двухкомнатных квартир в июле 2026 относятся районы:

Лычаковский — 24 800 грн;

Железнодорожный — 24 800 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Галицкий — 24 800 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Львова — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 33 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки во Львове — июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Двухкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах:

Австрийский люкс — 24 000 грн.

Самые дешёвые варианты можно найти в домах таких типов:

Советские типовые проекты — 17 000 грн.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 20 000–25 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир, около 139, приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, наиболее распространённой ценой «двушек» в июле можно считать 20 400 грн. По такой цене сдаётся около 10,8% двухкомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры во Львове в июле 2026 также не изменилась по сравнению с июнем, с минимальными отклонениями. Если в начале июня 2026 года аренда трёхкомнатной квартиры в среднем составляла 31 500 грн, то в июле рынок предлагает за «тройку» такую же цену.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие трёхкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 43 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки во Львове — июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир во Львове составляет 20 000–25 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 29) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, наиболее распространённой ценой однокомнатных квартир в июле можно считать 32 000 грн. По такой цене сдаётся около 10% однокомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир во Львове — июль 2026

Инфографика: m2bomber

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