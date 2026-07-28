Ціни на оренду квартир у Львові у липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані порталу нерухомості ЛУН Статистика , щоб показати ситуацію на ринку оренди Львова станом на липень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у липні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 28%, двокімнатні квартири також піднялися в ціні на 28%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 25%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У липні 2026 року динаміка орендних цін у Львові залишається сталим. Якщо в червні «однушки» пропонували за 22 500 грн, то в липні ціна залишилася такою самою. Середня сума фактичних договорів при цьому склала 20 300 грн на місяць, тобто така, як і була в червні.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідерами за найвищими цінами оренди залишаються райони:

Шевченківський — 24 800 грн;

Сихівський — 22 500 грн.

До районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у липні 2026 відносяться:

Франківський — 22 500 грн;

Залізничний — 22 500 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Львова — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим часом до найбільш доступних районів відносяться:

Личаківський — 20 300 грн;

Галицький — 18 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 24 000 грн.

Ця категорія незмінно приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові — липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс — 18 000 грн;

Радянські типові проєкти — 15 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Львові становить 20 000–22 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 120) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною однокімнатних квартир у липні можна вважати 22 800 грн. За такою ціною здають близько 14,2% однокімнатних квартир у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок липня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє такий самий характер динаміки, як і однокімнатні квартири. Якщо на початку червня середня вартість фактично зданих квартир становила 22 500 грн, а пропозиції орендодавців сягали 27 000 грн, то до липня показники залишилися такими самими.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами залишаються:

Шевченківський — 31 500 грн;

Сихівський — 27 000 грн;

Франківський — 25 800 грн.

До середнього сегменту цін на оренду двокімнатних квартир у липні 2026 належать райони:

Личаківський — 24 800 грн;

Залізничний — 24 800 грн.

Більш бюджетні пропозиції з оренди квартир пропонують:

Галицький — 24 800 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районах Львова — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 33 000 грн;

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові — липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс — 24 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках таких типів:

Радянські типові проєкти — 17 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Львові становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир, близько 139, припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною «двійок» у липні можна вважати 20 400 грн. За такою ціною здають близько 10,8% двокімнатних квартир у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у липні 2026 також не змінилася, порівняно з червнем із мінімальними відхиленнями. Якщо на початку червня 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 31 500 грн, то в липні ринок пропонує за «трійку» таку саму ціну.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 43 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові — липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Львові становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 29) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною трикімнатних квартир у липні можна вважати 32 000 грн. За такою ціною здають близько 10% однокімнатних квартир у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

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