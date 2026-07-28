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Ціни на оренду квартир у Львові у липні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані порталу нерухомості ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на ринку оренди Львова станом на липень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у липні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові
Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у липні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 28%, двокімнатні квартири також піднялися в ціні на 28%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 25%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову
У липні 2026 року динаміка орендних цін у Львові залишається сталим. Якщо в червні «однушки» пропонували за 22 500 грн, то в липні ціна залишилася такою самою. Середня сума фактичних договорів при цьому склала 20 300 грн на місяць, тобто така, як і була в червні.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова
Лідерами за найвищими цінами оренди залишаються райони:
- Шевченківський — 24 800 грн;
- Сихівський — 22 500 грн.
До районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у липні 2026 відносяться:
- Франківський — 22 500 грн;
- Залізничний — 22 500 грн.
Тим часом до найбільш доступних районів відносяться:
- Личаківський — 20 300 грн;
- Галицький — 18 000 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 24 000 грн.
Ця категорія незмінно приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.
Однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс — 18 000 грн;
- Радянські типові проєкти — 15 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Львові становить 20 000–22 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 120) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною однокімнатних квартир у липні можна вважати 22 800 грн. За такою ціною здають близько 14,2% однокімнатних квартир у Львові.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову
Станом на початок липня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє такий самий характер динаміки, як і однокімнатні квартири. Якщо на початку червня середня вартість фактично зданих квартир становила 22 500 грн, а пропозиції орендодавців сягали 27 000 грн, то до липня показники залишилися такими самими.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах
Найдорожчими районами залишаються:
- Шевченківський — 31 500 грн;
- Сихівський — 27 000 грн;
- Франківський — 25 800 грн.
До середнього сегменту цін на оренду двокімнатних квартир у липні 2026 належать райони:
- Личаківський — 24 800 грн;
- Залізничний — 24 800 грн.
Більш бюджетні пропозиції з оренди квартир пропонують:
- Галицький — 24 800 грн.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 33 000 грн;
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.
Двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс — 24 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках таких типів:
- Радянські типові проєкти — 17 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Львові становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир, близько 139, припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною «двійок» у липні можна вважати 20 400 грн. За такою ціною здають близько 10,8% двокімнатних квартир у Львові.
Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову
Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у липні 2026 також не змінилася, порівняно з червнем із мінімальними відхиленнями. Якщо на початку червня 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 31 500 грн, то в липні ринок пропонує за «трійку» таку саму ціну.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 43 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Львові становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 29) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною трикімнатних квартир у липні можна вважати 32 000 грн. За такою ціною здають близько 10% однокімнатних квартир у Львові.
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