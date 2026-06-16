Цены на аренду квартир во Львове в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные с портала недвижимости ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ арендных цен в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в июне 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 21%, двухкомнатные квартиры выросли в цене на 25%, а цена трёхкомнатных квартир поднялась на 39%. В июне рынок продолжает удерживать достигнутые позиции с незначительными коррекциями по отдельным сегментам.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В июне 2026 года динамика арендных цен во Львове остаётся умеренной. Если в мае «однушки» предлагали за 20 000 грн, то в июне цена составляет около 20 100 грн. Средняя сумма фактических договоров при этом составила 18 100 гривен в месяц — незначительный рост по сравнению с майским показателем (18 000 грн).

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидерами по наиболее высоким ценам аренды остаются районы:

Шевченковский — 23 800 грн;

Сыховский — 22 300 грн.

К районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в июне 2026 относятся:

Франковский — 22 300 грн;

Железнодорожный — 20 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Тем временем к наиболее доступным районам относятся:

Галицкий — 17 000 грн;

Лычаковский — 17 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 24 500 грн;

Спецпроекты (построенные в 1991–2010 годах) — 23 000 грн.

Эта категория неизменно привлекает арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки во Львове – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах:

Австрийский люкс — 16 000 грн;

Советские типовые проекты — 12 000 грн.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир во Львове составляет 20 000–22 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 141) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, наиболее распространённой ценой однокомнатных квартир в июне можно считать 26 600 грн. По такой цене сдаётся около 41,7% однокомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове – июнь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

По состоянию на начало июня 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир во Львове демонстрирует умеренную стабильность. Если в начале мая средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 20 400 гривен, а предложения арендодателей достигали 24 000 гривен, то к июню показатели скорректировались до 25 000 грн от арендодателей и до 19 600 грн от арендаторов — предложения поднялись на 4,2%, а фактически сданные квартиры упали на 3,9%, по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове по районам

Наиболее дорогими районами остаются:

Шевченковский — 30 000 грн;

Франковский — 26 800 грн.

К среднему сегменту цен на аренду двухкомнатных квартир в июне 2026 относятся районы:

Сыховский — 26 400 грн;

Лычаковский — 24 500 грн;

Галицкий — 23 800 грн;

Железнодорожный — 23 600 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Галицкий — 22 300 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове по районам – июнь 2026 Инфографика ЛУН Статистика

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки

Наиболее дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 31 000 грн;

Спецпроекты (построенные в 1991–2010 годах) — 31 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки во Львове – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Двухкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах:

Австрийский люкс — 22 000 грн.

Наиболее дешёвые варианты можно найти в домах таких типов:

Советские типовые проекты — 17 000 грн;

Хрущёвки — 15 000 грн.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 14 000–16 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир — около 84 — приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры во Львове в июне 2026 удерживается примерно на уровне мая с минимальными отклонениями. Если в начале мая 2026 года аренда трёхкомнатной квартиры в среднем составляла 28 900 грн, то в июне рынок предлагает за «трёшку» около 29 000 грн — цена практически не изменилась.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове – июнь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам постройки

Наиболее дорогие трёхкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 41 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам постройки во Львове – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир во Львове составляет 22 000–24 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 19) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Инфографика: ЛУН Статистика

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