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Ціни на оренду квартир у Львові у червні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з порталу нерухомості ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на червень 2026 року. Детальний аналіз орендних цін у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у червні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові
Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у червні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 21%, двокімнатні квартири зросли в ціні на 25%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 39%. У червні ринок продовжує утримувати здобуті позиції із незначними корекціями по окремих сегментах.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову
У червні 2026 року динаміка орендних цін у Львові залишається помірною. Якщо в травні «однушки» пропонували за 20 000 грн, то в червні ціна становить близько 20 100 грн. Середня сума фактичних договорів при цьому склала 18 100 гривень на місяць — незначне зростання порівняно з травневим показником (18 000 грн).
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова
Лідерами за найвищими цінами оренди залишаються райони:
- Шевченківський — 23 800 грн;
- Сихівський — 22 300 грн.
До районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у червні 2026 відносяться:
- Франківський — 22 300 грн;
- Залізничний — 20 000 грн.
Тим часом до найбільш доступних районів відносяться:
- Галицький — 17 000 грн;
- Личаківський — 17 000 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 24 500 грн;
- Спецпроєкти (побудовані у 1991-2010 роках) — 23 000 грн;
Ця категорія незмінно приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.
Однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс — 16 000 грн;
- Радянські типові проєкти — 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Львові становить 20 000–22 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 141) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною однокімнатних квартир у червні можна вважати 26 600 грн. За такою ціною здають близько 41,7% двокімнатних квартир у Львові.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову
Станом на початок червня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє помірну стабільність. Якщо на початку травня середня вартість фактично зданих квартир становила 20 400 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 24 000 гривень, то до червня показники скоригувалися до 25 000 грн від орендодавців та до 19 600 грн від орендарів, тобто пропозиції піднялися на 4,2% та впала на 3,9% у фактично зданих квартирах, за даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах
Найдорожчими районами залишаються:
- Шевченківський — 30 000 грн;
- Франківський — 26 800 грн.
До середнього сегменту цін на оренду двокімнатних квартир у червні 2026 належать райони:
- Сихівський — 26 400 грн.
- Галицький — 23 800 грн;
- Личаківський — 24 500 грн;
- Залізничний — 23 600 грн.
Більш бюджетні пропозиції з оренди квартир пропонують:
- Галицький — 22 300 грн.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 31 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані у 1991-2010 роках) — 31 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.
Двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс — 22 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках таких типів:
- Радянські типові проєкти — 17 000 грн;
- Хрущовки — 15 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Львові становить 14 000–16 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир — близько 84 — припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову
Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у червні 2026 утримується приблизно на рівні травня з мінімальними відхиленнями. Якщо на початку травня 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 28 900 грн, то в червні ринок пропонує за «трійку» близько 29 000 грн, тобто майже не змінилася.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 41 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Львові становить 22 000–24 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 19) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
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