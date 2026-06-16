Ціни на оренду квартир у Львові у червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з порталу нерухомості ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на червень 2026 року. Детальний аналіз орендних цін у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у червні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 21%, двокімнатні квартири зросли в ціні на 25%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 39%. У червні ринок продовжує утримувати здобуті позиції із незначними корекціями по окремих сегментах.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У червні 2026 року динаміка орендних цін у Львові залишається помірною. Якщо в травні «однушки» пропонували за 20 000 грн, то в червні ціна становить близько 20 100 грн. Середня сума фактичних договорів при цьому склала 18 100 гривень на місяць — незначне зростання порівняно з травневим показником (18 000 грн).

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідерами за найвищими цінами оренди залишаються райони:

Шевченківський — 23 800 грн;

Сихівський — 22 300 грн.

До районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у червні 2026 відносяться:

Франківський — 22 300 грн;

Залізничний — 20 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Львова — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим часом до найбільш доступних районів відносяться:

Галицький — 17 000 грн;

Личаківський — 17 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 24 500 грн;

Спецпроєкти (побудовані у 1991-2010 роках) — 23 000 грн;

Ця категорія незмінно приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс — 16 000 грн;

Радянські типові проєкти — 12 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Львові становить 20 000–22 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 141) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною однокімнатних квартир у червні можна вважати 26 600 грн. За такою ціною здають близько 41,7% двокімнатних квартир у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові – червень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок червня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє помірну стабільність. Якщо на початку травня середня вартість фактично зданих квартир становила 20 400 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 24 000 гривень, то до червня показники скоригувалися до 25 000 грн від орендодавців та до 19 600 грн від орендарів, тобто пропозиції піднялися на 4,2% та впала на 3,9% у фактично зданих квартирах, за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові – червень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами залишаються:

Шевченківський — 30 000 грн;

Франківський — 26 800 грн.

До середнього сегменту цін на оренду двокімнатних квартир у червні 2026 належать райони:

Сихівський — 26 400 грн.

Галицький — 23 800 грн;

Личаківський — 24 500 грн;

Залізничний — 23 600 грн.

Більш бюджетні пропозиції з оренди квартир пропонують:

Галицький — 22 300 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові за районами – червень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 31 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані у 1991-2010 роках) — 31 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс — 22 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках таких типів:

Радянські типові проєкти — 17 000 грн;

Хрущовки — 15 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Львові становить 14 000–16 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир — близько 84 — припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у червні 2026 утримується приблизно на рівні травня з мінімальними відхиленнями. Якщо на початку травня 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 28 900 грн, то в червні ринок пропонує за «трійку» близько 29 000 грн, тобто майже не змінилася.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові – червень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 41 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Львові становить 22 000–24 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 19) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Інфографіка: ЛУН Статистика

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