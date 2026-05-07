Цены на аренду квартир во Львове в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные по порталу недвижимости ЛУН Статистика , чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в мае 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 19%, двухкомнатные квартиры выросли в цене на 16%, а цена трёхкомнатных квартир поднялась на 32%.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В мае 2026 года цены арендодателей во Львове сохраняют умеренную динамику: если в апреле «однушки» предлагали за 18 000 грн, то в мае цена составляет 19 900 грн, то есть на 10,6% больше. Вместе с тем арендаторы продолжают адаптироваться к новым реалиям рынка: средняя сумма фактических договоров поднялась до 17 100 гривен в месяц, то есть на 16,3% больше, чем в прошлом месяце (14 700 грн).

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – май 2026

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Шевченковский — 22 100 грн;

Сихивский — 20 000 грн.

Вместе с тем к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в мае 2026 относятся:

Франковский — 19 900 грн;

Железнодорожный — 17 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова – май 2026

Тем временем к наиболее доступным районам относятся:

Галицкий — 16 700 грн;

Лычаковский — 16 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) – 24 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки во Львове – май 2026 года

Вместе с тем однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах:

Австрийский люкс – 15 000 грн;

Советские типовые проекты – 13 000 грн;

Хрущёвки – 12 000 грн.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1‑комнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (129) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на май 2026 года

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

По состоянию на начало мая 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир во Львове демонстрирует умеренную стабильность. Если в начале апреля средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 18 400 гривен, а предложения арендодателей достигали 22 100 гривен, то к маю показатели выросли до 23 000 грн от арендодателей и до 19 100 грн от арендаторов, то есть на 4,1% и на 3,8% соответственно, по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове – май 2026

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове по районам

Самыми дорогими районами на этот раз выступают:

Шевченковский — 28 800 грн;

Франковский — 23 400 грн.

За ним идёт средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в мае 2026, к которому относятся районы:

Галицкий — 23 400 грн;

Железнодорожный — 22 100 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Лычаковский — 20 900 грн;

Сихивский — 17 800 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове по районам – май 2026

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) – 30 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки во Львове – май 2026 года

Вместе с тем двухкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах:

Австрийский люкс — 19 000 грн.

Самые дешёвые варианты можно найти в домах таких типов:

Советские типовые проекты — 15 000 грн;

Хрущёвки — 15 000 грн.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (83) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – май 2026

Также по данным портала M2bomber наиболее распространённой ценой «двушек» можно считать 28 000 грн. По такой цене сдаётся 20% двухкомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – май 2026

Цены на аренду трёхкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры во Львове в мае 2026 удерживается на уровне апреля с минимальными отклонениями. Если в начале апреля 2026 года аренда трёхкомнатной квартиры в среднем составляла 28 800 грн, то в начале мая рынок предлагает за «трёшку» 29 000 грн, то есть на 0,7% больше.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове – май 2026

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие трёхкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) – 37 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки во Львове – май 2026 года

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (37) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

