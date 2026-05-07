Цены на аренду квартир во Львове в мае 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные по порталу недвижимости ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир во Львове в мае 2026
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 19%, двухкомнатные квартиры выросли в цене на 16%, а цена трёхкомнатных квартир поднялась на 32%.
Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову
В мае 2026 года цены арендодателей во Львове сохраняют умеренную динамику: если в апреле «однушки» предлагали за 18 000 грн, то в мае цена составляет 19 900 грн, то есть на 10,6% больше. Вместе с тем арендаторы продолжают адаптироваться к новым реалиям рынка: средняя сумма фактических договоров поднялась до 17 100 гривен в месяц, то есть на 16,3% больше, чем в прошлом месяце (14 700 грн).
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский — 22 100 грн;
- Сихивский — 20 000 грн.
Вместе с тем к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в мае 2026 относятся:
- Франковский — 19 900 грн;
- Железнодорожный — 17 000 грн.
Тем временем к наиболее доступным районам относятся:
- Галицкий — 16 700 грн;
- Лычаковский — 16 000 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:
- Новостройки (построенные после 2010 года) – 24 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Вместе с тем однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах:
- Австрийский люкс – 15 000 грн;
- Советские типовые проекты – 13 000 грн;
- Хрущёвки – 12 000 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1‑комнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (129) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову
По состоянию на начало мая 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир во Львове демонстрирует умеренную стабильность. Если в начале апреля средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 18 400 гривен, а предложения арендодателей достигали 22 100 гривен, то к маю показатели выросли до 23 000 грн от арендодателей и до 19 100 грн от арендаторов, то есть на 4,1% и на 3,8% соответственно, по данным ЛУН Статистика.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове по районам
Самыми дорогими районами на этот раз выступают:
- Шевченковский — 28 800 грн;
- Франковский — 23 400 грн.
За ним идёт средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в мае 2026, к которому относятся районы:
- Галицкий — 23 400 грн;
- Железнодорожный — 22 100 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Лычаковский — 20 900 грн;
- Сихивский — 17 800 грн.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:
- Новостройки (построенные после 2010 года) – 30 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Вместе с тем двухкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах:
- Австрийский люкс — 19 000 грн.
Самые дешёвые варианты можно найти в домах таких типов:
- Советские типовые проекты — 15 000 грн;
- Хрущёвки — 15 000 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (83) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Также по данным портала M2bomber наиболее распространённой ценой «двушек» можно считать 28 000 грн. По такой цене сдаётся 20% двухкомнатных квартир во Львове.
Цены на аренду трёхкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову
Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры во Львове в мае 2026 удерживается на уровне апреля с минимальными отклонениями. Если в начале апреля 2026 года аренда трёхкомнатной квартиры в среднем составляла 28 800 грн, то в начале мая рынок предлагает за «трёшку» 29 000 грн, то есть на 0,7% больше.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие трёхкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:
- Новостройки (построенные после 2010 года) – 37 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (37) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
